Semana Mayor agitada

A partir de mañana domingo en México y en buena parte del mundo inicia la Semana Mayor.Al llegar esos días, su supone que los creyentes requieren espacios de reflexión sobre la muerte y resurrección de Jesús Nazareno.Desde luego en nuestra tierra, estas fechas están rodeadas por acciones y omisiones que han destrozado a hombres y mujeres, quienes han sucumbido por estados de estupidez e ignorancia del valor de la vida humana.El asesinato de la periodista Miroslava Breach con hondo compromiso social, hizo que la sociedad del estado y del país resintiera la alevosía, ventaja y traición que se empleó en su contra.También invade el ambiente de estos días, el histórico proceso emprendido por el Gobierno estatal a través de la Fiscalía en contra de funcionarios del anterior gobierno y como responsable principal el exgobernador César Duarte Jáquez.Tres de esos funcionarios han sido sujetos a proceso, otros han provocado un alud de amparos y Duarte está siendo buscado en más de 100 países por la actuación de la Interpol en su contra.En todos estos hechos, el gobernador Javier Corral ha levantado su voz. Se ha quejado que el régimen de federalismo que vive México, ha fallado lamentablemente en el auxilio que debe prestar por ley a un estado como el nuestro, atropellado por la violencia y la inseguridad. Pide presencia de actos del respetado Ejército y de la Policía Federal. Por las condiciones que vive Chihuahua, urge que la interacción de los dos gobiernos actúe de inmediato para resolver esta situación de urgente necesidad.Hay que entender y entender bien, que el régimen federal no es de ningún partido político. Se estableció para resolver problemas del pueblo, necesidades colectivas; es decir, sensaciones que algo se requiere para vivir en paz.Si hoy levanta la voz Javier Corral pidiendo que la federación no abandone al estado, no es porque sea panista, sino porque es el dirigente administrativo que debe buscar la mejor forma de solucionar los problemas sociales.Hay un antecedente de un exgobernador que fue priista, Oscar Flores. Antes de ser gobernador Flores luchó 18 años dentro de su partido para representarlo en la elección respectiva. Mientras hacía los esfuerzos para obtener sus deseos, de su patrimonio destinó fuerte cantidad para elaborar el Plan Gran Visión, que resolvería el problema de comunicación en la inmensa sierra chihuahuense.Después llegó el abogado a la gubernatura e hizo muchísimas gestiones ante el presidente de México Luis Echeverría y presentó finalmente el plan anotado. El acuerdo establecía las obligaciones que tendrían el estado y el Gobierno federal.Transcurrieron muchos meses, sin que la federación respondiere al pacto contraído; con una decisión de mecha corta, Flores solicitó y obtuvo una audiencia con el presidente Echeverría e hizo un planteamiento desconocido para aquellos tiempos y quizás también para los que vivimos, frente al presidente.Con voz firme, sin titubeos, le habló al titular del ejecutivo mientras este firmaba un altero de papeles. “Señor presidente” -le dijo-: “O lo están haciendo tonto o Usted ha tomado esa actitud, frente a la necesidad que tiene Chihuahua”.El presidente aventó la pluma que tenía en la mano y también con voz de trueno le contestó: ¿Porqué me dice Usted eso?.A lo anterior el chihuahuense contestó: “Ni la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ni la de Comunicaciones y Transporte, ni las fuerzas de seguridad, han cumplido con lo que Usted y yo convenimos; y como realmente no quiero faltarle al respeto, le entrego en este momento mi renuncia como gobernador de Chihuahua”. Hubo silencio entre los personajes; en tres días posteriores a eso llegaron todos los recursos y la obra se hizo en tiempo récord.Hoy Corral levanta su voz, para que en estos días de guardar se resuelvan problemas torales. Pascua significa paso, debemos darlo en justicia y libertad.

