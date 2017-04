Desayunaron burritos antes de la traición

Antes de la sonada traición desayunaron burritos en “El Arrancón” Javier Corral y el jefe de la bancada panista en el Congreso del Estado, Miguel Francisco Latorre. Sería auditor superior del Estado Armando Valenzuela Beltrán, el acuerdo.Llegó antes el coraje que la digestión. Ni dos horas más tarde después de los de “asado y chile relleno” 23 diputados votaban por “un contra” de Corral, panista sí pero opositor interno: Ignacio “Nachito” Rodríguez.Fue impecable la traición. La Torre y otros cuatro diputados de Acción Nacional se dieron el lujo de votar en favor de Valenzuela... pero 13 no. La historia es ya conocida. La comidilla sigue con cargo al gobernador del Estado.Más por necesidad que por voluntad, Corral decidió tragar su coraje y esperar a que pase la Semana Santa para destituir de su cargo a Miguel Francisco.El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Fernando Álvarez Monge, tenía todo listo para ejecutar la orden contra Latorre el jueves por la tarde, horas después que la bancada azul alcanzara la “hazaña” de elegir a “Nachito”, operador nato de los opositores azules a Palacio.Algo de té de manzanilla y el recuerdo de los días santos convenció a Corral de suspender “momentáneamente” su orden ejecutiva estilo Trump. Álvarez también debió calmar su rabia y hasta poner cara amable para felicitar y “respetar” al nuevo flamante auditor superior.La jugada del Dhiac-Yunque panista en el Congreso fue tan osada como retadora y marcadora de su propio territorio. No dejarán al gobernador que tome decisiones donde ellos tienen mano. Si voluntariamente Corral se resiste a darles su parte del pastel ellos la toman.Esa es gran parte de la bronca del gobernador y posiblemente significó uno de los factores para detener la destitución. Si sus opositores controlan el Congreso, ¿a quién puede colocar de nuevo coordinador(a) que le funcione? En chino la respuesta.***Ni modo que no preocupe a los juarenses la guerra declarada por Estados Unidos a Siria. Compartimos con el llamado país más poderoso del mundo varios miles de kilómetros de franja fronteriza. Juárez-El Paso es de los cruces con mayor movimiento de vehículos, personas y comercio en toda esa línea divisoria.Donald Trump ha justificado el ataque a país del medio oriente en la “deshonra para la humanidad” que ha representado el uso de armas químicas contra la población civil presumiblemente por el gobierno sirio. Ha sido extensa, penosa, sangrienta, la confrontación entre facciones religiosas de ese país.Rusia y su presidente, Vladimir Putin, han comprado boleto con el régimen sirio. Esto los ha enfrentado en distintas etapas con el gobierno estadounidense. Hoy han declarado rotas las comunicaciones con la administración Trump a pesar de su soterrada alianza desde la campaña electoral.En la región de El Paso mantiene Estados Unidos una de sus principales bases militares. El cuidado extremo de esas instalaciones acarrea lógicos inconvenientes a la población que vive en su entorno. La seguridad se agudiza en los puentes internacionales y aun los policías fronterizos se ponen nerviosos.Esperemos la disputa bélica no vaya más allá. Nuestra zona es de alto riesgo en circunstancias como las presentes.***Hemos hablado desde hace tiempo que ahí vienen cambios fundamentales en el esquema operativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Buscan algo así como la departamentalización que tiene la Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).En estos días el tema ha regresado al ambiente político-académico porque el rector, Luis Alberto Fierro, se ha lamentado de la situación financiera por la que atraviesa la máxima casa de estudios y la necesidad de llevar a cabo una reingeniería a fondo. Cada vez habla más de ello.No estamos seguros que el rector sea el más convencido de cristalizar un cambio de esa naturaleza pero sí que busca concretarlo el régimen estatal del ‘nuevo amanecer’ encabezado por Javier Corral debido especialmente a que la UACH tiene décadas convertida en un semillero de activistas tricolores. Las facciones priistas se dan ahí el lujo hasta de maniobrar apoyos para candidatos distintos al PRI.Los operadores en medio de Fierro y Palacio de Gobierno podrían dificultar las cosas al grado que se concrete el nuevo esquema en los cuatro años y medio que le restan a Corral. El rector ahora batalla hasta para completar la nómina porque debe pasar por fulano y zutano para que le autoricen las aportaciones correspondientes a cargo de la Secretaría de Hacienda.***Algunas semanas tarde después de lo prometido, pero la independiente alcaldía está por concluir el proyecto para la nueva Fiesta Juárez, la 2017.El presidente municipal, Armando Cabada, anunció en febrero que el proyecto para la nueva feria sería presentado en marzo pero la revisión de números y la búsqueda de organizadores no ha sido fácil.Queda claro que no será Canaco ya la responsable de ese evento que se planea con toda la mano para septiembre-octubre. El comité organizador de la feria 2016, con Canaco al frente, no únicamente no entregó cifras positivas, sino que quedó la sensación maldita de que le metieron mano al cajón y pluma cuata a los gastos. Dijeron haber ingresado 40 millones y gastado 44.“Ya se les hizo una auditoría para ver números claros que vamos a hacer públicos. No tengo duda”, dijo el 15 de febrero Armando Cabada a la periodista de El Diario, Araly Castañón.Sepa Dios en qué quedarían esos resultados pero el alcalde no parece dispuesto ahora a que las cosas salgan mal. Asumirá los riesgos como organizador. Algo hubo ayer al respecto en alguna de las oficinas de la alcaldía.***La cumplió el magistrado de sala civil del Tribunal Superior de Justicia, Luis Villegas Montes. Se presentó puntual ayer en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado para solicitar formalmente la destitución e inhabilitación, mediante juicio político, del presidente del propio Tribunal, Julio César Jiménez Castro; y de los diputados Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo, Laura Mónica Marín Franco y Miguel Latorre Sáenz, las dos primeras de Ciudad Juárez.“La razón es una sola: que, en el desarrollo de su labor, como corolario de una feroz persecución encabezada por el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, los funcionarios de referencia, incurrieron en violaciones diversas al marco jurídico vigente en la entidad...”.Se trata de la orden que dieron los diputados, avalados por el presidente del Tribunal, para intervenir las salas regionales de Parral en virtud que sus magistrados serán sometidos a ratificación, o no, en las siguientes semana. El Congreso tendrá a su cargo esa decisión pero enviaron para la “auditoría” a personal administrativo.La petición de Villegas, y la rebelión en la que participa otra docena de magistrados (de 27), no tiene precedentes en la historia política reciente de la entidad.***Puede sonar a mero pronunciamiento político, pero el Congreso del Estado de Coahuila al menos ha fijado una posición oficial en torno al homicidio de la chihuahuense periodista, Miroslava Breach.Los diputados de aquella entidad aprobaron un punto de acuerdo exhortando a la PGR para que investigue el crimen contra la compañera y colega “y en su caso solicite ante las autoridades competentes se apliquen las sanciones correspondientes en contra de los responsables”.También acordaron solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos “atienda oportunamente las denuncias que presentan los informadores de medios de comunicación por amenazas, injurias y/o atentados que sufren debido a la labor que realizan”.Las Fiscalías estatal y federal que llevan a cabo sus respectivas investigaciones del caso continúan en mute. Ni un solo dato han aportado.***En la radiografía estadística del mes adjudicada a encuestas “elaboradas” por la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador “El Peje”, bajó casi un punto, de 17.5 en marzo a 16.7 en abril ; Margarita Zavala (PAN) se mantuvo en más-menos 11, Miguel Ángel Osorio Chong (PRI) en ocho por ciento; Ricardo Anaya (PAN), siete... y de ahí para abajo si mucho tres, incluido “El Bronco”, Jaime Rodríguez.Indudablemente “El Peje” se mantiene como puntero hacia Los Pinos 2018; falta por conocer el desenlace en el Estado de México para junio de este año y cómo venga la intensidad de la guerra electoral en forma.