Hunde Fernando Álvarez al gobernador

Eran muchos y parió la abuela. La clásica frase ranchera aplica cuando a un problema sobrevienen otros como bola de nieve. Eso ocurrió ayer en el Congreso del Estado al gobernador, Javier Corral Jurado. Desde su propio partido le tumbaron la Auditoría Superior del Estado. Una bronca más a las mil que enfrenta.Seguimos de cerca el tema en esta columna. Advertimos que habría una lucha intensa en el estómago del propio Acción Nacional. Por una parte Corral, por otro lado el Dhiac-Yunque azul trabajando en una siniestra mancuerna con la bancada rosa priista. Juntos sacaron adelante con 23 votos a Ignacio “Nachito” Rodríguez Bejarano.Le tiraron a Corral a sus gallos para la Auditoría: el interino Armando Valenzuela Beltrán y al tercer miembro de la terna, Manuel Siqueiros, de la izquierda panista que hace equipo con el gobernador.Todas las iras fueron lanzadas desde Palacio hasta la sede del PAN estatal, donde despacha Fernando Álvarez Monge, operador número uno del gobernador que sigue sin operar prácticamente nada. También falló ruidosamente en la elección de comisionados del Instituto de Transparencia.El PAN tiene en el Congreso del Estado 16 diputados de los 33 que forman la legislatura. De los 16 sufragaron contra “la línea oficial” de Palacio los juarenses Gabriel García Cantú, Víctor Manuel Uribe, Gustavo Alfaro, Laura Marín y Liliana Ibarra. Naturalmente Maribel Hernández emitió su voto en favor del candidato de Palacio, Armando Valenzuela.El coordinador parlamentario panista, Miguel Latorre, se quiso vacunar votando por Valenzuela, junto con Blanca Gámez, Patricia Jurado y Citlalic Portillo, pero después de la tormentosa sesión quedó sellada su destitución como jefe de su bancada, decisión a cargo del dirigente estatal blanquiazul que dejó correr el nuevo escándalo.El agravio para Palacio es por doble partida, sus diputados del PAN-Dhiac en el Congreso, manejados desde la Presidencia Municipal de Chihuahua por la alcaldesa Maru Campos, se acuerparon con el duartismo en el Congreso.Desde la chiquillada legislativa, el diputado morenista, Pedro Torres, exhibió en su “Face” parte de la maquiavelada:“En la Junta de Coordinación Política, en la que están representadas nueve fuerzas políticas, el aspirante a auditor superior que recibió el reconocimiento de todos esos partidos fue Manuel de Jesús Siqueiros Leyva; es decir, recibió nueve votos, Rodríguez recibió seis y Valenzuela cinco... Mi voto es en congruencia para Siqueiros...”.Esa junta política es la representación de los 33 diputados que conforman la legislatura.Terminada la sesión, la coordinadora de las diputadas priistas, Karina Velázquez, salió disparada con su equipo directo a interponer sendas denuncias por agresión de género contra el diputado Jorge Soto que le acomodó durante el debate frases en la línea de lo impublicable. Grosero; fuera de sus cabales. Fue ella a Derechos Humanos con José Luis Armendáriz; y a la Dirección del Instituto Chihuahuense de la Mujer, con Emma Saldaña.***La historia de las placas metálicas 2017 para vehículos nacionales y fronterizos forma parte del surrealismo mediante el cual viene montado el novato régimen panista.Es para melodrama. La Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal olvidó incluir en el presupuesto de egresos los costos para la elaboración de placas nacionales, unos 115 mil vehículos; y fronterizas, unas 265 mil unidades.Entre finales de diciembre y principios de enero lanzó Hacienda una licitación para esos efectos, se hicieron bolas con los posibles proveedores hasta que cayeron en la cuenta que legalmente no podían seguir adelante sin modificaciones al presupuesto de egresos, asunto que le corresponde al Congreso del Estado.Ocurre ahí algo similar a la ampliación de los descuentos para la revalidación vehicular, pero más grave por el tiempo transcurrido.Son miles de conductores juarenses los que han acudido a la recaudación de rentas local para canjear sus placas por distintas razones o para adquirir nuevas, lo más que consiguen después de horas de espera y a regañadientes, son las también famosas placas de cartón.A los funcionarios locales de Hacienda no les queda más que la impotencia; las maltratadas que reciben aquí las suben a sus jefes en Chihuahua pero allá ni de hombros se encogen; su gruesa concha no corresponde al poco tiempo en el gobierno.***El independiente alcalde, Armando Cabada Alvídrez, tiene prácticamente concluido que su única opción para seguir en la Presidencia Municipal es a través de los partidos políticos, y el menos peor es Morena.Está convencido el equipo independiente que Javier Corral no dejará hendidura alguna por donde puedan pasar las autoridades independientes en busca de la reelección.La reforma electoral correspondiente sigue en marcha entre los operadores de Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado sin compartir una sola línea con los independientes, específicamente los alcaldes de Parral y Juárez.Para algunos conocedores técnicos de los calendarios electorales, la reforma que operará la elección 2018 deberá estar aprobada en mayo próximo, lo que ratifica la preocupación de Cabada y la mirada puesta en la que dice considera su mejor alternativa, Morena.***Este viernes seguirá en su vía dolorosa el magistrado civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Villegas Montes. Es punta de lanza de un grupo de togados rebeldes colocados a la defensiva por el régimen del gobernador Corral.Villegas tiene programado arribar al Congreso del Estado a las dos de la tarde para interponer juicio político contra el jefe del Tribunal, Julio César Jiménez Castro y contra diputados miembros de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales.De acuerdo al magistrado, su presidente y los diputados cometieron o propiciaron ataque a la división de poderes, usurpación de funciones y han infringido “sistemáticamente” la Constitución Política del Estado en la auditoría llevada a cabo a dos salas regionales de Parral.Tanto la auditoría mencionada como el propio juicio político forman parte de una intensa lucha que libran el gobernador Corral y varios de sus operadores contra magistrados del Tribunal que fueron electos por el Congreso del Estado durante el régimen de César Duarte, unos 13 de 27.***No escapa a ese contexto el magistrado de la primera sala penal regional con asiento en Juárez, Marco Tulio Cano, ahora oportunamente colocado a la diestra del ‘nuevo amanecer’.Marco fue designado el 21 de mayo de 2014. Debe ser sometido a proceso de ratificación en las siguientes semanas. Los magistrados rebeldes consideran que si las salas de Parral fueron auditadas en razón de que viene la discusión sobre la eventual confirmación, también la sala de Juárez debe ser incluida en el mismo esquema.Inocentes criaturas, el magistrado en Juárez ha tenido la “habilidad” necesaria para conseguir la sala con el duartismo y validarla con el corralismo sin necesidad de pelear con ellos. Sigue siendo de los favoritos de Palacio, aunque con otros patrones.***El expresidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Rodolfo Leyva Martínez, usó hasta el último minuto de su plazo para interponer solicitud de amparo contra la destitución de que fue objeto el nueve de marzo.Leyva dejó el cargo en medio de un fuerte alboroto político que alcanzó al gobernador del Estado, Javier Corral, y a la secretaria de la Función Pública Stefany Olmos. Acusó en público y a todo color que Corral pretendió imponer al marido de Olmos, Ricardo Gándara, como secretario ejecutivo del Ichitaip.La denuncia pública la mantuvo hasta el mismo nueve de marzo en que sus compañeros integrantes del Consejo General lo relevaron del cargo para instalar al comisionado Alejandro de la Rocha.Leyva consideró ilegal la remoción e interpuso ahora la petición de amparo; quedó radicada en el juzgado tercero de distrito en la ciudad de Chihuahua bajo el número de expediente 574/2017. En Palacio de Gobierno están inquietos porque la queja avanza a su favor.***Ayer se encontraron Julio César Jiménez Castro y Gabriel Sepúlveda Reyes en el funeral de Javier Ramírez Benítez. Cuidaron ambos las formas y el momento. Se saludaron y hasta abrazo se dieron.Ramírez Benítez, exmagistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia falleció el martes luego de una prolongada enfermedad. Jiménez Castro llegó a la presidencia de ese órgano judicial empujado por el régimen de Javier Corral y desplazando de manera nada diplomática del mismo cargo a Sepúlveda, que venía presidiendo el Tribunal.La guerra sigue. Hubo ligera tregua sólo por las honras fúnebres de Ramírez Benítez.

