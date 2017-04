El paciente llamado Juárez

La naturaleza de Juárez es ser resiliente y salir adelante. En alguna ocasión escuché la frase: “Juárez está sobre diagnosticado, le hace falta más acción”. Mi cuestionamiento es, ¿todos tendremos de verdad el conocimiento de la situación de la ciudad? ¿Será acaso solamente una información para el privilegio de unos cuantos? ¿O será esa actitud de me importa un bledo lo que pase?.Las respuestas en muchas ocasiones han sido tibias y populistas, sin base y al candor de quien esté en la guía gubernamental, con la luminosidad de lo fugaz del cortoplacismo y con el descuido y la complacencia de todos los actores de la ciudad por trascender.Unos no quieren participar, otros no saben cómo y los más simplemente se hacen a un lado. A pesar del incremento en la participación ciudadana y que Juárez es la ciudad que a nivel nacional tiene mayor cantidad de asociaciones civiles, falta mucho por lograr.Y no es falta de opciones en el menú, es ausencia de convicción por meterse a uno de los tantos retos que tenemos en la ciudad. La infraestructura deficiente en muchas aristas, la falta de planeación estratégica, la corrupción, el estigma que tiene la ciudad por la problemática de la violencia, el calentamiento social, y el freno económico son de los principales.Pero es el experimentar de una mala infraestructura con trabajos que necesitarán de una reingeniería lo que marca la pauta en la percepción de la población juarense, indistintamente de su rol en la sociedad.Hay un hartazgo evidente en sortear baches, abertura de zanjas, semáforos desincronizados, crecimiento estructural a lo ancho, mancha urbana dispersa, pocos lugares de esparcimiento general, un tráfico desquiciado por la enorme cantidad de autos (chuecos y legales) y hasta el desconocimiento de los monumentos. Tanto es responsabilidad del gobierno, sin descuidar que la academia, el empresariado y la sociedad en general debemos de jugar un papel más fuerte en la preservación de los espacios comunes.En el parque que está en su fraccionamiento, ¿cuántas personas colaboran con su mantenimiento? ¿Participa usted en el comité de vecinos? Porque no es solamente poner el dedo en la llaga, es acercar la gasa y el material para hacer la curación.Gracias a todos esos héroes anónimos que arriesgando mucho cumplen con un compromiso social de extrema necesidad. Comedores infantiles, centros comunitarios infantiles, albergues para personas con discapacidad, madres internas en el Cereso y sus hijos fuera del penal, asociaciones musicales, mujeres embarazadas en situaciones de violencia, familia en situaciones extremas, participación comunitaria, equidad de género, violencia intrafamiliar. Y para citar claros ejemplos: Manitas en movimiento, El Manantial, Soles de Anapra, Pequeños Inocentes, Extiende tus alas, VIFAC, SINVIAC, CECAPAS, Colectiva Arte, todas ellas forman parte de la red de líderes de Cehlíder.En lo particular, es impresionante cómo hay ciudadanos que a la par que atienden a sus familias sirven a aquellos niños que muy temprano se encaminan a las escuelas de las zonas de pobreza de la ciudad, dándoles un desayuno de calidad para favorecer el aprendizaje; donde hay hambre las letras no entran. La clave para superar los problemas de México y de nuestra ciudad penden del hilo de la educación, esa que libera a las personas, esa que cuestiona los orígenes y construye realidades.Convoco a todas las asociaciones civiles a formar un frente para poder comunicar a los ciudadanos lo que hacen y darles herramientas a los juarenses para que se incorporen en las áreas que se quieran comprometer.Así las cosas, estimado ciudadano, en nuestra ciudad podrá existir la ambigüedad en la estrategia, una debilidad institucional vía corrupción o no transparencia, una infraestructura deficiente, un cuestionado modelo económico y una aguda problemática social; pero Juárez no está sobrediagnosticado, está alejado de la información que nos pueda motivar a la participación cívica para desatar procesos de cambio reales, con la conjunción de una visión que refleje la urgencia por cambiar y nos haga realizar un plan para cambiar la ciudad de una manera realista.Nos andamos desgarrando las vestiduras por un “circo de pesadilla” cuando estamos construyendo la pesadilla por un circo. El diagnóstico está, movimientos de asociación hay y como postula Cehlíder, ¿sino soy yo, quién?.