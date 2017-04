De cateos y aseguramientos

La Fiscalía General del Estado (FGE), sin importarle violentar el principio del debido proceso penal, ha proporcionado información confidencial a los medios de comunicación no solo con respecto a la orden de aprehensión en contra de César Duarte; sino además, de las indagatorias ordenadas por el juez penal (órdenes de cateo y aseguramientos de bienes) que, supuestamente, tienen relación directa con los hechos delictivos imputados al exgobernador.Para acreditarlo, es necesario precisar diversas cuestiones consignadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) relativas al tópico que nos ocupa, entre ellas, las siguientes:Cuando en la etapa de investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo de un domicilio o una propiedad privada, solicitará la autorización judicial correspondiente. En dicha solicitud, “se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, las personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos que sustentan la necesidad de la orden, así como los servidores públicos que podrán intervenir en dicho acto de investigación”.Con respecto al aseguramiento de bienes, se establece la posibilidad de que los instrumento u objetos del delito “que guarden relación directa con los hechos”, podrán ser asegurados durante la etapa de investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan.Asimismo, se consignan las siguientes reglas sobre el aseguramiento de bienes: a) el MP deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, el cual deberá ser firmado por la persona con quien se atienda el acto de investigación; y b) los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a disposición del juez competente.Al respecto, el MP tiene la obligación de notificar al interesado del aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito.Ahora bien, las notas periodísticas citan, textualmente, la declaración de Javier Corral en el sentido de que “las tres propiedades de César Duarte cateadas el pasado sábado por la FGE quedaron también aseguradas y forman parte del resarcimiento del daño al patrimonio de Chihuahua”.Para tal efecto, la FGE tiene la obligación de hacer constar el registro público de todos y cada uno de los bienes, muebles e inmuebles, que fueron asegurados y la designación del depositario o administrados de dichos bienes; así como también el de proporcionar al juez penal, la información de las pruebas obtenidas en los cateos ordenados por éste.En consecuencia, la FGE también está obligada a devolver aquellos bienes que no fueron objeto del aseguramiento, “inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes”. De lo contrario, estaríamos en presencia de un arbitrario decomiso de bienes, dada cuenta que no existe resolución judicial alguna mediante la cual se hubiese ordenado el decomiso de bienes que, específicamente, el juez hubiese decretado “que han sido utilizados para la comisión de un delito, o bien, que por sus características, representan un peligro para la sociedad”.Lo anterior es así, toda vez que el CNPP establece que “ni el aseguramiento de bienes ni su conversión a numerario implican que éstos entren al erario público”. Luego, resulta evidente la violación al principio del debido proceso.Artículo 218. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado.Artículo 220. El MP podrá solicitar excepcionalmente al juez de control que determinada información se mantenga bajo reserva aún después de la vinculación a proceso, cuando sea necesario para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho, para asegurar el éxito de la investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes jurídicos.Yo me pregunto, ¿porque la FGE no publicita las supuestas pruebas encontradas en las casas cateadas? ¿Quién es el funcionario designado como depositario de los bienes asegurados? ¿Por qué está tan seguro Javier Corral que esas propiedades van a ser transferidas al erario estatal?.

