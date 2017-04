Sufre exalcalde depresión en cárcel

Fuentes extraoficiales al interior del Cereso de Aquiles Serdán han revelado que Javier Garfio y Gerardo Villegas enfrentan un severo estado depresivo por la reclusión y las condiciones de la misma.Junto con Ricardo Yáñez Herrera, ambos están vinculados a proceso penal por diversos actos delictivos denunciados por la administración de Javier Corral. Sumarían más de 500 millones de pesos objeto de presuntas irregularidades, entre ellas el robo o peculado.Garfio fue secretario de Obras Públicas y exalcalde de Chihuahua; Yáñez fue secretario de Educación y presidente de la Comisión de Vivienda; Villegas fue administrador general.Los tres están recluidos en el penal de San Guillermo, localizado en las afueras de la ciudad de Chihuahua; aparentemente comparten celdas y espacios comunes con el resto de la población carcelaria.Sus abogados preparan quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).***Por docenas, exfuncionarios del duartismo y empresarios han solicitado amparos de la justicia federal ante la batería de expedientes penales abiertos por el ‘nuevo amanecer’ contra el supuesto mal manejo del dinero público a lo largo de los seis años de la administración de César Duarte Jáquez.Varias de esas solicitudes de protección a la justicia federales se tramitaron en juzgados de distrito de Ciudad Juárez, algunos más en la ciudad de Chihuahua y otros más en otras entidades de la república, incluida la Ciudad de México.Por Juárez vienen figurando Enrique Serrano Escobar, Guillermo Dowell Delgado, Everardo Medina y Sergio Belmonte Almeida.Algunos de los exfuncionarios y los propios empresarios han requerido entre dos y tres amparos ante la eventualidad de ser detenidos por uno o varios delitos. Algunos ya lograron la suspensión provisional.La tensión permanece al máximo. Ha puesto el corralismo en calidad de salto de mata prácticamente a toda la estructura tricolor en tiempos del ballezano Duarte.***El cabildo de El Paso votó el martes contra la construcción del muro ordenado por Donald Trump. Los concejales votaron en función de los motivos lógicos elementales resumidos en su exposición de motivos: el “daño y el estigma” que produciría a la ciudad.Pasemos la palabra al Centro de Investigación y Estadística Social (CIES) del Gobierno estatal que alimenta su información con datos de la U.S. Customs Service: en el 2016 casi 600 mil peatones cruzaron por los puentes Santa Fe, San Jerónimo, Córdova-Américas y Zaragoza. Se movilizaron por ahí –más la línea exprés– casi un millón 200 mil vehículos privados y cerca de 70 mil camiones de carga.Podemos hablar del estigma como una de las razones que tuvo el Cabildo paseño para decir no a Trump con su pretendida barda en el extremo sur de los Estados Unidos pero en términos fríos y muy realistas dejémoslo en el potencial daño a ser provocado. El Paso sin Juárez y los chihuahuenses que acuden desde la remota sierra de compras a sus malls no sería más que un pueblo polvoriento con algunas tiendas proveedoras de sus guarniciones militares.Los concejales no podían ignorar en su resolución algo de sentido humano: “no creemos en demonizar a la gente de ascendencia mexicana y latinoamericana”. Por supuesto que no, decenas de miles prestan sus servicios en El Paso o radican allá y pagan puntualitos sus obligaciones fiscales. La tolerancia es obligada.***Tras la opacidad total con que se manejaron los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) en el estado de Chihuahua, en el filo de las administraciones de César Duarte y Javier Corral, finalmente ayer dieron un poco de luz sobre quiénes aplicaron los proyectos.Llamó la atención que únicamente tomaron en cuenta a tres organizaciones civiles: Centro de Inteligencia Familiar (Cifac), Abriendo Caminos y Patronato del Museo del Niño “La Rodadora”.De Ciudad Juárez sólo fue la última asociación, donde curiosamente es consejera la empresaria y ahora funcionaria de Corral, Alejandra de la Vega.Otros actores sociales que aplicaron recursos de Pronapred del año fiscal 2016 fueron DIF Municipal de Parral y Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a quienes les dieron reconocimientos de manos de Cinthia Chavira Gamboa, presidenta del DIF estatal.***La Auditoría Superior del Estado quedará en una negociación entre el corralismo y los panistas que tienen el control del Congreso del Estado. Son los mismos colores pero son distintos intereses y distintas facciones.El corralismo buscará ratificar como auditor al interino Armando Valenzuela Beltrán o colocar en su lugar a Manuel Siqueiros; el primero panista de los tradicionales, el segundo azulado de izquierda pero ambos fans incondicionales del gobernador. En el Congreso están usando toda la canilla para que el bueno sea Ignacio “Nachito” Rodríguez, pieza de los administradores de la alcaldía chihuahuita.Los votos de los diputados chiquipartidos (PRD, PT, MC, ES, PV, PANAL, MORENA) son fundamentales para cualquiera de los bandos. Al momento que levanten su mano sabremos a quién ofrendaron su amor, si al corralismo o a los intereses de la alcaldesa Maru Campos y compañía.***Entre el panismo juarense hay malestar y congoja por ese tema de la Auditoría.Consideraban los azules fronterizos que el ‘nuevo amanecer’ les haría justicia otorgando ese importante cargo a cualquiera de los candidatos locales, pero sólo dos llegaron a la semifinal:Aurora Máynez y Javier Galindo Noriega.Aurora se quedó en la orilla de ser considerada entre los últimos seis candidatos a ser contemplados en la terna; Javier quedó entre los seis pero fue excluído de los tres que han seleccionado los diputados para designar de ahí al nuevo auditor superior del Estado.Antes de ser lanzada la convocatoria por el Congreso para nombrar al relevo de Jesús Esparza –auditor del duartismo– ya se sabía que el cargo sería entregado a Valenzuela Beltrán o Ignacio Rodríguez, sin duda una burla a la inteligencia de los más de 20 candidatos que se inscribieron para ser “entrevistados” por los legisladores y un insulto a la sociedad chihuahuense a la que se hace creer en procesos de evaluación que resultan puro fingimiento.***La Secretaría de Hacienda con su jefe secretario, Arturo Fuentes Vélez, literalmente se ha desentendido de su responsabilidad en esta frontera.Ayer usamos incluso algo de vocabulario fuerte pero ilustrativo para señalar las omisiones imperdonables cometidas con los plazos para los descuentos en revalidación vehicular.Se les hizo bolas el engrudo legal por olvidar que existe un Congreso del Estado que debió dar luz verde a la rebaja. Finalmente lo están compensando con una salida de corte administrativa que quizá debieron implementar antes de meterse al berenjenal.Lo mismo ocurre con las placas metálicas vehiculares.Hace algo así como seis meses que tomó las riendas del estado el gobernador Corral. A estas alturas no han sabido cómo enfrentar la falta de placas metálicas nacionales y fronterizas para esta localidad. Las mentadas de los juarenses, mientras tanto, han sobrado para los funcionarios estatales locales que, en verdad, ni la deben ni la temen.Ya lo sabemos, Fuentes Vélez, toda la estructura de Hacienda y de otras secretarías, no tienen ahora más razón de existir que levantarle las naguas al duartismo pero Juárez también es Chihuahua.***Que descanse en paz el magistrado expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Javier Ramírez Benítez. Falleció ayer en la ciudad de Chihuahua.Fue el funcionario judicial una persona buena. Académico brillante; mano derecha del abogado Luis Raúl Yáñez, el jefe de las ferias de Santa Rita.Ramírez Benítez fue presidente del Tribunal con César Duarte como gobernador. Fue expuesto a la crítica y hasta separado del Tribunal por su personalidad bonachona. Q.E.P.D.***Ayer las autoridades municipales chihuahuitas desconocían que les fueran a aplicar el “mando único“ de la Policía Estatal en su Policía Municipal. La alcaldesa Maru Campos dijo sin rodeos ignorar la posibilidad y opinó que no hay necesidad de la intervención, como ha ocurrido ya en seis municipios pequeños y uno mediano, Cuauhtémoc.En ninguno de los siete ayuntamientos intervenidos por la Fiscalía General del Estado fue anunciado previamente el golpe; sólo fue publicado como decretazo en el Periódico Oficial del Estado y tan tan. Eso ocasionó una larga polémica que aún se mantiene.Extraoficialmente supimos que la intervención correspondiente a la ciudad de Chihuahua estuvo programada para ayer pero lo pospusieron por el “miniinforme” que presentó el gobernador Corral. Ahora indudablemente se movilizará la alcaldesa, su equipo jurídico y sus asesores políticos. No le conviene la toma de su policía en vísperas de su campaña por la reelección.