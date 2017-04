Juarenses dignos de atención

En alguna exposición me tocó ver la pintura de una tarahumara hecha por una artista venezolana radicada en El Paso. No era la tradicional escena con paisajes serranos ni el retrato al óleo del rostro enmarcado por el traje típico pensados para turistas. Se trataba de una escena urbana donde se apreciaba la figura de una mujer de amplias y coloridas faldas caminando entre los automóviles que hacían alto en un semáforo de Ciudad Juárez.Eso me dejó reflexionando. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Quién recuerda a los sumas, los mansos, los jumanos, ahora que en las calles fronterizas se ven rarámuris, mazahuas o mixtecos? ¿Cuántas personas han oído sobre Jerónimo, Ju o Victorio? ¿Cuál es la razón de que haya equipos llamados Indios y no Apaches de Juárez? En resumen, ¿de qué manera ha evolucionado la población indígena en la zona?.La transformación de los habitantes indígenas en la frontera chihuahuense ha sido como la de cualquier otro grupo: dinámica, imparable, reflejo de los tiempos y de condiciones siempre en cambio. Sólo que a diferencia de los siglos cuando había un esfuerzo consciente por integrarlos a la sociedad mestiza o desplazarlos, hoy parecemos decididos a ignorarlos. Tanto así, que conozco un juarense que opinaba que aquí no había “indios”.Esa persona hablaba en serio. En su esquema mental, en sus actividades cotidianas, no entraban esas etnias distintas a ella. Quizá fuera su conclusión por no ver gente en taparrabos ni conocer grupos que parezcan vivir en comunidades alejadas de la civilización. Porque todos los demás somos mestizos, ¿no?.“Hay una situación de desconocimiento muy grande de los pueblos indígenas”, señaló a El Diario María Teresa Guerrero, titular de la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas, “más cuando son desplazados a zonas urbanas”. Quizá por eso dicha instancia no tenga oficinas locales.A juzgar por el Festival Indígena Muki realizado este fin de semana, en Ciudad Juárez radican tarahumaras, mixtecos, huicholes, mazahuas, purépuechas, náhuatls y otomíes. Como las nuevas olas de inmigrantes establecidos en la frontera, al parecer cada vez se amplía más la diversidad de grupos indígenas juarenses.En el 2015, según datos que la oficina de Atención al Migrante Indígena dio a netnoticias.mx en la ciudadhabitaban mil mazahuas (originarios del Estado de México), 700 mixtecos (Oaxaca) y 600 rarámuris (Chihuahua), dedicados principalmente a actividades como el comercio, la artesanía o la albañilería. Los sectores con mayores asentamientos indígenas son las colonias Revolución Mexicana, Tarahumara, Granjas de Chapultepec y el kilómetro 33 de la Carretera a Casas Grandes, de acuerdo con diversas fuentes.Sin embargo para estos grupos de la población obtener visibilidad no ha sido fácil. Por ejemplo, durante largo tiempo los mazahuas fueron víctimas de rechazo oficial desde que empezaron a inmigrar en los años 60 a Ciudad Juárez. Lo mismo puede decirse sobre los rarámuris, quienes han estado aquí desde mucho antes pero cuyo asentamiento organizado fue posterior.Y hoy que desde hace generaciones forman parte de la comunidad fronteriza siguen siendo discriminados —recordará usted el sonado caso cuando el Kentucky le negó la entrada a Rosalinda Guadalajara, la gobernadora de la Colonia Tarahumara, o la reciente condena a dos policías por matar a golpes a Efraín Jaris Cruz, también rarámuri.Es hora de que todos los ciudadanos conozcamos a los indígenas. Tan sólo a nivel local, quizá le tocó escuchar en persona al pianista chihuahuense Romayno Gutiérrez esta semana. O tal vez haya visto el cortometraje sobre un albañil tarahumara juarense “El camino de Felipe” que ha ganado varios premios internacionales. Luego está la novela de Miguel Santana “Cuando cantan los lagartos”, sobre una rarámuri enamorada de un soldado de Fort Bliss. ¿Ya la leyó?.Yo estoy lista para ver “La mujer que cayó del cielo”, basada en el caso verídico de una rarámuri que cruzó la frontera, en el teatro que lleva el nombre del autor de la obra: Víctor Hugo Rascón Banda.Con suerte descubra el porqué las tarahumaras tienen fama de no gritarles a sus hijos.O puedo preguntarles directamente, supongo.