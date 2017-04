Honestidad en los tiempos de Corral

La ciudad de El Paso, Texas tiene un aproximado de 673 mil habitantes pero en esa urbe grandiosa, que muchos mexicanos visitan en el éxtasis de una orgía de compras, el exgobernador César Duarte debe sentirse solo. Únicamente lo acompañan algunas de sus riquezas pero están ausentes muchos de sus otrora numerosos amigos que, por ahora, andan buscando urgentemente un amparo.Lo persigue el escándalo a donde quiera que se apersona. Es que el Libro Sagrado bien nos dice: “¿Dónde están tus riquezas?¿Acaso has podido verlas? ¡No existen! Pues como si les salieran alas, se van volando como águilas”. (Proverbios 23:5). O más bien como buitres.No existen, a entender por las noticias publicadas por El Diario de Juárez donde se reporta que al realizar un cateo judicial en uno de los ranchos del exmandatario estatal no se encontraron ninguna de las miles de cabezas de ganado que existían.¿Quién las sacó de ahí? Debió haber sido algún “amigo” acomedido porque el ganado necesita cuidados, agua y alimentos que estando el dueño en el exilio no puede proporcionarles, al igual que ningún cuidado. Bien lo dice El Gran Libro: “Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho nunca te dejaré; jamás te abandonaré”. (Hebreos 13:5).Mucha gente no entiende la razón de que algunos políticos y empresarios tengan tanta sed de riquezas y acumulen miles de millonadas de pesos nada más por la ambición de acumular, porque en términos generales es muy poca la riqueza que una persona requiere para vivir bien y ser feliz, es mejor estar en paz con su conciencia y con el mundo. Esto es especialmente claro en relación con nuestros políticos que se apoderan de los bienes públicos en una orgía de voracidad que muchas veces raya en lo obsceno.Bien lo dice la Biblia en Timoteo 6:9: “Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción”. Lo cierto es que no pueden siquiera disfrutar de la parte de sus riquezas que estuvieron bien habidas. En cambio, “la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse”. (Proverbios 10:22).Entiendo que muchos empresarios amigos y colaboradores César Duarte se estén amparando contra las indagatorias que ha iniciado el régimen de Javier Corral, porque muchos de ellos se involucraron en los desfalcos siendo que sus sueldos eran mucho más que decorosos y hasta súper pagados al igual que sus ganancias lícitas; entonces, ¿para qué robar? No había necesidad y mucho menos tanto.No entiendo porqué Guillermo Dowel y Sergio Belmonte buscan el amparo y la protección de la justicia federal, uno sólo era titular de Comunicación Social y otro presidente estatal del PRI, sin manejo de dineros en puestos naturalmente fríos.En fin, muchos juicios de amparo son el vivo reflejo de la desconfianza ante la posibilidad de que el operativo “Justicia para Chihuahua” sea más bien una cacería de brujas y una venganza contra cualquier persona que se hubiera relacionado con el duartismo.Nadie podrá estar a salvo si la “operación justicia“ es en el fondo una operación venganza. Bien lo dijo Francisco de Quevedo: “El ánimo que piensa en lo que puede temer, empieza a temer en lo que puede pensar”. Están sufriendo anticipadamente por lo que no se comieron.Ahora, en medio de esta gran consternación, la sociedad puede apreciar con más nitidez la honestidad como una gran virtud ciudadana que al final de nuestra tarea, grande o pequeña, nos permite disfrutar de las cosas más insignificantes de nuestro entorno social como lo es la estimación pública sin la cual una persona vive entre nosotros como apestado; por eso Marcel Proust ese gran novelista, ensayista y crítico francés nos dijo: “Un hombre honesto debe obtener la estima pública sin haberlo previsto, y por así decirlo, a pesar suyo. Quien se dedica a buscarla revela su estatura”.No cual clérigo profundo evangelizarlos anhelo, no; de ninguna manera, sólo que en estos tiempos que se habla tanto de corrupción es necesario hacer algunas consideraciones sobre la virtud de la honestidad, simplemente eso.