No rebuznan porque Dios es grande

Polis chihuahuitas a manos de Corral

Poco a poco algunas autoridades municipales iban asimilando el golpe de la Fiscalía General del Estado hacia el control de las Policías preventivas hasta que llegó la toma también de Cuauhtémoc y el correspondiente enojo.Ya son más de 150 los agentes acuartelados en el C4 chihuahuita que están tomando cursos de capacitación y sometiéndose a exámenes de control de confianza.Hasta el pasado fin de semana aún seguían reacios los de Gómez Farías –de gobierno priista– pero el lunes se apersonó la mitad de ellos en el C4. Lo hicieron casi mes y medio después que el Gobierno estatal decretara que la Fiscalía General asumiría las funciones de las Policías preventivas en seis municipios.Hasta ahora se sumaron los de Gómez Farías –siguen en proceso Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Temósachi, Madera e Ignacio Zaragoza– y por su propia iniciativa llegaron el martes los de Guachochi, de administración tricolor.Las autoridades municipales han ido aceptando la orden de Palacio en la medida que la Secretaría General de Gobierno ha tratado “por las buenas” el tema con los alcaldes intervenidos, pero habrían incurrido de nuevo en la falta de tacto con Cuauhtémoc, cuyas autoridades se están quejando de que no han sido tomadas en cuenta.A ver cómo reaccionan los más de mil 500 policías chihuahuitas, su alcaldesa panista María Eugenia Campos, y todos sus funcionarios hoy que les publiquen el decreto correspondiente. Para unos es sorpresa, para otros ya está planchado. Ya veremos cuál es la verdad.***Los operadores políticos del corralismo en Palacio de Gobierno sufren de ansia cada vez que son informados sobre los periplos del independiente alcalde Armando Cabada al centro del país.Levantaron una vez más las cejas y cruzaron los brazos al saber que Cabada tuvo plática con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en materia de seguridad pública. No les preocupó el tema de la grilla, se incomodaron por el tema abordado.El corralismo padece un fuerte vacío en seguridad y otros aspectos específicamente en Juárez debido al mal manejo político entre ambos niveles de gobierno al arrancar sus correspondientes administraciones. Recordemos nomás los casos de Jorge González Nicolás y Sergio Almaraz, los dos jefes policiacos que han pasado por el régimen independiente.Osorio Chong ocasionó que el gobernador Corral se parara de pestañas cuando dijo que Chihuahua “se nos descompuso”, tras los enfrentamientos y ejecuciones en la región serrana de la entidad, entre Cuauhtémoc y Rubio.Hoy en Palacio le agregan una tachita más a Cabada por esa relación, lo cual no le preocupa al independiente porque ya está resignado a que deberá seguir adelante a pesar de la guadaña del ‘nuevo amanecer’.***Hoy habrá en Palacio de Gobierno un evento que no estaba contemplado para esta semana. El ‘nuevo amanecer’ busca ser creativo conforme lo exigen las circunstancias mediáticas adversas.Pasó a segundo término el tema de la cárcel al duartismo, sus prófugos y sus amparados, con la campaña iniciada por los tiburones del sistema nacional priista sobre la inseguridad en Chihuahua. De repente surgieron estadísticas por todas partes, todas como losas arrastradas por Corral.El gobernador y sus asesores están reaccionando ahora con la presentación en sociedad del Plan Estatal de Desarrollo y un “informe” por los primeros seis meses de administración que contendrá un mensaje de “reconciliación” con los priistas, separando a los “buenos de los malos”.El patio central de Palacio empezó a ser hermoseado desde ayer, ad hoc con el llamativo arcoíris del ‘nuevo amanecer’ y los azules cielo de Acción Nacional.Relaciones Públicas del Gobierno estatal inició a marchas forzadas con las invitaciones respectivas: empresarios, “líderes de opinión”, líderes panistas, presidentes municipales...***Se prendió la mecha entre Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua y su representación en Ciudad Juárez por el tortuoso caso de Austria Galindo, jefa de la Secretaría de Cultura en esta frontera.Para Chihuahua la integrante del respetado clan panista-fronterizo, Galindo ya está fuera del gobierno, incluso nombrado en su lugar el maestro universitario Servando Pineda Jaimes. Para Juárez nanay, ella sigue firme, inclusive ratificada por el señor gobernador Corral, quien habría sufrido su enésimo arrebato de coraje cuando fue enterado sobre el hecho. Esto es, se lo habrían pasado por eso que populi llama "arco del triunfo".Ramón Galindo Noriega, subsecretario de Gobierno en Juárez y tío de Austria, ha recibido el empujón de prácticamente todos los funcionarios estatales asentados en Juárez y de connotados líderes panistas para sostener a la muchacha.Se ha dicho que los chihuahuitas se quieren deshacer de Austria por el tema precisamente de su ida a la tierra que convirtió en magnate a Donald Trump, pero la realidad es que hay choque permanente entre la clase cultural de acá y la de allá. No coinciden prácticamente en nada; amén de que la jefa estatal del área, doña Agueda Lozano, muy apenas se para en su oficina de la Secretaría, menos quiere saber de Juárez.***Este fin de semana andará en el estado el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.Viene el funcionario a sostener entrevistas con líderes del gremio de periodistas, con directivos de medios informativos y funcionarios relacionados con el área de seguridad.Su viaje se deriva del irresuelto homicidio de la compañera y colega Miroslava Breach, y el ambiente de amenazas sistemáticas que sufren los periodistas chihuahuenses en su quehacer cotidiano.Seguramente se tratará de una gira más obligada por las circunstancias que por el verdadero interés de avanzar en la protección del ejercicio del periodismo, de los periodistas y las empresas del ramo.Ya veremos, pero va por ahí.De las investigaciones sobre el asesinato de Miroslava ofreció el gobernador Corral algunos avances apenas sucedido el mismo, pero desde entonces no hay un solo dato e información oficial adicional. ¿Habrá información hallada que no le convenga al gobernador revelar?.***Como siempre, va por adelantada la disculpa a los nobles orejudos, no merecieran equiparación con los yerros cometidos por algunos funcionarios públicos que la pasan papando moscas en perjuicio de miles de gobernados. Parece que razonan con las tepalcuhanas.El Gobierno del Estado emitió un boletín de prensa el tres de abril anunciando que su Secretaría de Hacienda mantendrá DURANTE TODO EL MES DE ABRIL el descuento de 500 pesos por unidad en el cobro de revalidación vehicular, “el cual se había otorgado hasta el último día de marzo”.El cuatro de abril fue emitido un nuevo boletín aclarando que podría ser “hasta el próximo viernes” cuando se haga efectiva la ampliación de la rebaja en derecho vehicular.“La medida primero debe aprobarse por el Congreso del Estado y después publicarse en el Periódico Oficial del Estado... tentativamente sería el próximo viernes cuando Recaudación de Rentas (en este caso la de Ciudad Juárez) podría hacer efectiva la ampliación del descuento”.Del gozo al pozo; del contento al enojo. No se concibe que profesionistas expertos en procedimientos, leyes y reglamentos hayan pasado por alto que requerían la aprobación del Congreso para tal efecto. Mucha extremidad inferior, escaso cuidado.***El magistrado judicial estatal, Luis Villegas Montes, va hasta “las últimas consecuencias” y hasta donde tope contra el corralismo y sus operadores en el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso del Estado.A estas horas el jurismagister deberá estar afinando ortografía y la técnica necesaria a la solicitud de juicio político que presentará este viernes ante el Congreso del Estado contra su presidente, Julio César Jiménez Castro, y los miembros de la Comisión primera de Gobernación y Puntos Constitucionales.La razón es que el presidente Jiménez Castro habría permitido ilegalmente que una comisión de empleados del Congreso, autorizados por diputados integrantes de la comisión mencionada, intervinieran las salas judiciales regionales Civil y Penal de Parral para llevar a cabo una supuesta auditoría.El escándalo se pondrá bueno; no hay antecedentes de juicio político contra titulares del Poder Judicial.