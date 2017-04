Las contradicciones de un gobernador

Si hubiera un adjetivo para definir a la actual administración estatal, el término sería, contradictorio. Y es que desde que inició su gobierno Javier Corral ha ido en sentido opuesto a lo que afirmó y prometió en campaña.Dicen que hay que tener cuidado con lo que se desea porque en una de esas y se puede hacer realidad. Y tal parece que eso le pasó al actual jefe del Ejecutivo estatal.Tanto deseó tener el lugar que ocupaba el ahora prófugo César Duarte que luego de conseguirlo parece que ya no le interesa tanto y no sabe qué hacer. Al menos esa es la impresión que da cada vez que se ausenta de sus responsabilidades.Con tantas escapadas a vacacionar o a jugar golf parece que todo le interesa menos gobernar el estado. Aseguran que ahora su interés radica en ser aspirante presidencial. Como si los nulos resultados de su gestión estatal y sus contradicciones le dieran los méritos suficientes para andar pensando en un proyecto nacional.En tiempos de campaña Corral se volvió el más acérrimo crítico del gobierno duartista; no desaprovechó ninguna oportunidad para arremeter en contra de la anterior administración estatal. También decía que como gobernador apreciaría más la crítica de la prensa que el halago fácil.Sin embargo, ahora que deja de ser oposición para convertirse en gobierno, Javier Corral y muchos de sus integrantes del gabinete lo que menos toleran son las críticas. Atrás quedó el enjundioso demócrata que sólo se vio en campaña. Nada más llegó al poder y empezó un fuerte enfrentamiento con el gremio periodístico y con los dueños de los medios. Ejemplo que siguieron un buen número de seguidores.Es cosa de que alguien publique algún comentario en las redes para que de inmediato aparezca el grupo de seguidores, algunos espontáneos, otros aleccionados o contratados para defender a diestra y siniestra al gobernador.También dijo en campaña que estaban listos para enfrentar los retos de administrar el estado de Chihuahua, pero en los hechos no se observan planes ni proyectos para rescatar al estado de la debacle financiera y de inseguridad.De igual modo, cuando se le preguntaba sobre la posible detención del exgobernador Duarte, principal promesa de campaña, Corral siempre decía que se haría justicia en el momento adecuado. Supuestamente se estaban integrando debidamente los expedientes y la cosa iba a tardar. Pero repentinamente se tomó la decisión contraria, con el propósito de distraer la atención de los chihuahuenses ante los grandes problemas que se atraviesan. Y sí que encontraron, como dijeron, el momento propicio.Se anunció desde un principio sobre un importante cambio para la vida de los chihuahuenses, pero en el fondo todo sigue igual. El gobernador Corral en poco tiempo ha adoptado las mismas actitudes que tanto criticó de los priistas.Una de sus más grandes contradicciones tiene que ver con sus nuevos gustos y aficiones. Atrás quedó el hombre sencillo que andaba con su guayabera y sus plumas Bic en la bolsa. Ahora el mandatario presume sus viajes en aviones privados y sus aficiones de millonario como el poseer una casa en la playa con acceso a campos de golf.Empiezan a aflorar los excesos, como el de supuestamente pagar más de 40 mil pesos sólo para ir a jugar golf acompañado de sus finas mascotas. Contradictorio, ya que a Corral por muchos años se le etiquetó como el panista más izquierdoso, debido a su cercanía con reconocidos miembros de la izquierda mexicana y latinoamericana.Corral nadaba en la intelectualidad, pero ahora parece inevitable que sólo se le relacione con lo superfluo.Desde luego que siempre se aprobará que a los políticos corruptos se les consigne, pero gobernar un estado como Chihuahua es mucho más que eso. El estado requiere de verdadero compromiso, de planes concretos para salir del atolladero en el que se encuentra.Es bueno que se busque encarcelar a los funcionarios corruptos, pero que malo que Chihuahua siga sin un verdadero líder. Uno que se la juegue por Chihuahua las 24 horas, los 365 días del año, que esté siempre dispuesto de manera incansable y comprometida a dirigir y coordinar los esfuerzos de los chihuahuenses sin estar pidiendo días de descanso o vacaciones. Un líder es lo que se necesita, sobre todo en estos difíciles momentos. Pero lo que menos requiere Chihuahua en estas complicadas circunstancias, son más contradicciones.

