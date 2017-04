Rescatar espacios para fomentar la cultura

En Ciudad Juárez los espacios culturales no están de más, en cualquier ciudad moderna que desee colaborar en motivar ciudadanos con una visión diferente, dichos espacios no se olvidan, contribuyen en elevar el sentido estético del ciudadano común y los orienta hacia una mejor salud mental colectiva.Es increible cómo en esta ciudad siempre se ha batallado por lograr una política cultural que influya positivamente en los ciudadanos, desde que tengo memoria, la ausencia de políticas culturales ha sido un factor que no ha permitido abonar el desarrollo del juarense en esos términos. Es común que jóvenes universitarios incluso, tengan una visión cultural muy pobre de su ciudad, además de ignorar que la cultura urbana es un elemento enriquecedor del espíritu humano.En varias ciudades del mundo se refleja una conducta cultural donde sus ciudadanos aprenden de lo suyo y del extraño, recuerdo como en la plaza principal de Cracovia Polonia, uno puede observar a saxofonistas, malabaristas, mimos y artesanos enriqueciendo el paisaje de esa hermosa plaza, se respira un aire donde lo que uno observa de esos animadores culturales transforman a la persona, humanizándola y sensibilizándola pero también en Monterrey al recorrer la macro plaza es lo mismo. Desafortunadamente en nuestra ciudad, hay una ausencia de un proyecto cultural urbano que enriquezca la vida cotidiana del juarense, muchos de ellos acostumbrado a la rutina de lo mecánico.La Plaza Cervantina creada hace años con ese propósito, con el tiempo se fue olvidando, convirtiéndose prácticamente en un basurero, en un lugar lumpenizado, varias administraciones fueron olvidando ese lugar que en otros tiempos fue un espacio donde se podía apreciar un sinnúmero de expresiones artísticas. Algo sucedió aparte del fenómeno de la violencia y la decadencia del centro de la ciudad, que hizo que el espacio se transformara en una tierra de nadie.Esa desolación que se percibe al transitar por ahí, provoca una sensación de vacío urbano y hasta psicológico, pero también se observa la ausencia de una política cultural o la apatía por rescatar un lugar que no se considera prioritario desde el punto de vista económico.También es reflejo de la desidia de grupos artísticos que no desean meterse en problemas burocráticos o no poseen una visión de qué hacer con ese lugar. Recuerdo aquella lucha de hace algunos años de un grupo de artistas juarenses para impedir que se derrumbara el antiguo teatro del INBA en el Pronaf, que fue el fin de aquel interesante espacio urbano que le ofrecía a la ciudad un aspecto original, hoy esa zona urbana es un amontonadero de edificios que han convertido a la zona en un verdadero muladar urbano, pero sin una sociedad participativa a esto se llega.Es necesario que la Plaza Cervantina sea rehabilitada para bien de los ciudadanos que circulan diariamente por el lugar, que se ponga a disposición de colectivos artísticos, que se desarrollen actividades para lo que fue creada, no dudo de que haya personas que puedan elevar la dignidad de ese lugar y propiciar una cultura urbana en el centro de la ciudad. La importancia de Juárez requiere ir perfilándola desde una arista distinta, además una ciudadanía en cercanía a un ambiente cultural es necesaria, es darle la oportunidad de desarrollar conductas comunitarias y de convivencia social.Sensibilizar a la persona a través de la cultura, es irla acercando a concepciones de vida diferentes, donde no sea precisamente el crimen y lo nefasto, lo que rodee su vida cotidiana, sino ofrecer otra visión de ser humano.Este artículo va para Érik Nevárez Ríos, joven escritor y estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez , un motivador cultural en ese espacio educativo.