• Auditoría Superior es para el PAN• Cabada al oído de Osorio Chong• Morena se relame con Estado de México• Persiste rezago de placas metálicasEl corralismo está saliendo más predecible que su antecesor el duartismo para eso de simular elecciones con brochazo democrático.Tenemos que repetirlo pero lo dijimos en el caso de la Auditoría Superior del Estado: la convocatoria es abierta para elegir al nuevo jefe de dicha institución pero los dados estarán cargados.Efectivamente, se inscribieron algo así como 20 pero el Congreso del Estado sacó ayer la terna correspondiente de nombres que, todo mundo sabe, de ahí saldrá el bueno. Los tres son panistas: Ignacio Rodríguez, Armando Valenzuela y Manuel Siqueiros; el primero extesorero del PAN estatal, el segundo titular interino de la Auditoría y extesorero de campañas electorales del gobernador Corral, y el tercero padre de Adriana Siqueiros, la inquieta funcionaria de comunicación social muy cercana al Gobernador.Ahí está, sin sorpresas. Que luego no le achaquen el dedazo correspondiente a los medios de comunicación.***El independiente alcalde, Armando Cabada, estuvo ayer en el centro grillo nacional, Toluca, Estado de México. Presumió en medios informativos que le dieron una vicepresidencia de la Federación Nacional de Presidentes Municipales pero se guardó una plática que tuvo en corto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.De eso último no hubo boletín ni manejo de redes por parte de Gerardo Sáenz y sus muchachas, pero supimos que Cabada pidió más respaldo para Juárez en materia de seguridad y ofreció para –cuando se ofrezca– los puntos de vista sobre aspectos político-electorales en puerta para Chihuahua.Ahorita todo mundo está entretenido en el Estado de México pero el año entrante hay elección en Chihuahua; siguen en marcha consultas secretas para la reforma electoral correspondiente... y Armando busca la reelección. Así que no sobra una platicadita al oído del jefe de la política interior en el país.***Según expertos jurídicos, los primeros casos penales iniciados contra el duartismo sólo serán sostenibles por la Fiscalía General del Estado en la medida que sean presentadas pruebas de peculado.Entre esas pruebas indispensables deberán aparecer testimonios verbales y/o escritos del robo al erario, y por lo tanto deberán comparecer y eventualmente sufrir el mismo destino del proceso legal los empresarios que recibieron beneficios, en este caso inmobiliarios, y pagaron por ello.Para uno de los casos, el de la venta de terrenos por parte del gobierno estatal a particulares, deberá ser comprobado que los funcionarios facilitadores de las operaciones recibieron dinero para vender más barato al precio real de los terrenos.Ese tipo de operaciones en gobierno son cotidianas. Se dan no sólo en movimientos inmobiliarios, sino también en concursos de obra, en adquisición de equipo equis por invitación restringida, etc. Siempre habrá diferencias, a veces pequeñas, a veces importantes, que harán dudar sobre la honestidad en las transacciones.Estos casos ahora tan famosos son iguales aunque la evidencia de corrupción permanezca a flor de tierra por las importantes diferencias en los precios de la tierra. Pero falta que aparezcan todos los involucrados y quede claro quién y/o quiénes recibieron el efectivo.Los casos podrán ser sostenidos en el área del fuero común no por la solidez de las pruebas sino porque el g obernador controla por completo las áreas de justicia, señalan los expertos.Por lo pronto sigue todo en el terreno de lo mediático.***Mientras toda la estructura gubernamental de la alta esfera parece concentrada en el impacto mediático y político de la persecución contra el duartismo, a nivel de tierra, quien padece es la ciudadanía en sus trámites ordinarios, donde hay afectaciones directas que nadie parece atender, como lo son los trámites de placas.Nos repiten que a estas alturas de transcurrida la administración corralista (ya abril), y todavía no llegan las placas metálicas a las oficinas de Recaudación de Rentas de Ciudad Juárez (o han llegado unas cuantas), por lo que a los contribuyentes de dicha obligación los mandan a su casa únicamente con sus matrículas de cartón, con la promesa de que ya mero llegan las de verdad.Desde diciembre del año pasado empezaron las quejas en este tema y no es hora de que los funcionarios pongan remedio. La molestia ciudadana es grande, porque sí se le exige, pero no se le cumple en lo básico.***La empresa SDP con el periodista Federico Arreola al frente justo en el Estado de México revolvió considerablemente las aguas al presentar el resultado de una encuesta sui géneris a través de Facebook que ofrece una ventaja de casi ocho puntos porcentuales en favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez (31 por ciento), frente a 24 del tricolor Alfredo del Mazo y 18 por ciento de la blanquiazul, Josefina Vázquez Mota.Esos datos si no chocan por completo sí son muy distintos de los publicados por otras empresas periodísticas como El Financiero, Reforma, El Universal, que técnicamente mantienen empatados los momios entre los tres abanderados. Juan Zepeda, del PRD, no pinta. Faltan todavía dos meses para la jornada electoral en aquella entidad clave hacia la elección presidencial del año próximo.Todas las baterías de los partidos políticos a nivel se han concentrado en el Estado de México por ese motivo. Quien gane allá, tendrá medio cuerpo metido en Los Pinos, se repite por todas partes. Nada que ver la elección de gobernador en Coahuila y Nayarit, menos la de diputados en Veracruz, también calendarizadas para este año.“El Peje” Andrés Manuel se frota las manos...***Primero el anuncio del adiós sobre el retiro del Norte de Ciudad Juárez impreso y después la notificación de que desaparecerá por igual el Norte digital, desplazaron de los espacios noticiosos principales a los litigios penales iniciados contra el duartismo.A nivel estatal y nivel nacional la noticia se concentró en la extinción de Norte en paquete, confirmada por el dueño de esa empresa, Oscar A. Cantú en entrevista con El Diario.Esa copiosa polémica desplazó a los procesos penales contra el duartismo porque la directiva del periódico pretendió justificar el cierre de la empresa por motivos de seguridad (el asesinato de Miroslava) y adeudos por 15 millones de pesos que tienen pendientes con el periódico los tres niveles de gobierno: Municipio, Estado Federación.De inicio, algunos periodistas y analistas desconocedores del contexto estatal se fueron sobre el pescuezo del gobernador Javier Corral, pero luego reencauzaron sus puntos de vista sobre la ética periodística, la moralidad empresarial y el inocultable sesgo lucrativo respecto del homicidio de la compañera y colega Miroslava como escapada a la quiebra de la empresa, de la que no hay más culpable que su propietario único.Aunque fue público el anuncio de finiquitar ayer la empresa de forma completa (agregado el periódico digital al impreso), los trabajadores siguieron en la ignorancia plena sobre su situación laboral.Oficialmente su directiva no les ofreció explicación ninguna ni les detalló la manera en que serán indemnizados. Fue considerada por los propios empleados una salida por la puerta de atrás.