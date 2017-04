La politización de la justicia

Uno de los motivos por los cuales la selección de jueces y magistrados se lleva a cabo por un medio distinto a la elección popular, es evitar que los impartidores de justicia adopten resoluciones ‘populares’ por encima de decisiones ‘justas’.La rama judicial tiene una tarea muy delicada: la impartición de justicia. Dicha justicia debe estar basada en la ley, no en el sentir popular. Entenderlo de otra forma es fomentar la tiranía de la mayoría.El jurista Emilio Rabasa dijo en alguna ocasión que: “la elección popular no es para hacer buenos nombramientos, sino para llevar a los poderes públicos funcionarios que representen la voluntad de las mayorías.Los magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie.” Si eligiéramos a los integrantes del Poder Judicial por medio del voto, éstos estarían más pendientes de satisfacer la voluntad popular, que de impartir justicia. La voluntad popular no siempre equivale a apego a la ley o a justicia.Uno de los temas a los que los juzgadores se enfrentan cuando tienen que resolver asuntos polémicos, es la confusión y tendencia social de pensar que los jueces y los ministerios públicos son vengadores de la sociedad. Si el agente del ministerio público o el juez no satisfacen ese clamor social de venganza (y muchas veces de sangre), son señalados como corruptos.El santo tribunal de inquisición de Facebook se erige, y empieza a emitir sentencias a diestra y siniestra, aun cuando dichos argumentos adolezcan del más elemental conocimiento en materia jurídica. Como diría uno de los maestros que más influyó en mi formación académica: “En México todos somos médicos y abogados.” O como diría Umberto Eco: “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas.”Todos tenemos derecho a una opinión, sin embargo, en materia de impartición de justicia, no es lo mismo lo que diga un juez, un abogado o un simple internauta.A través de la historia podemos encontrar diversos procedimientos judiciales en los cuales se ha sobrepuesto el clamor popular, por encima de la justicia. En el proceso de Jesucristo, el pueblo se expresó por el indulto de Barrabás, imponiendo en consecuencia la crucifixión al Mesías.En los procesos que siguieron la Revolución Francesa, Luis XVI fue enjuiciado por la Convención Nacional. Si bien el Rey de Francia había incurrido en muchísimos excesos en su reinado, la mayoría de las conductas señaladas por la Convención no estaban prohibidas por la ley.María Antonieta, su esposa, también fue enjuiciada.El Tribunal Revolucionario manipuló el procedimiento al grado de hacer declarar a Luis Carlos (Luis XVII, el delfín) que había sido objeto de conductas incestuosas por parte de su madre, María Antonieta.En todos estos casos, triunfó una postura política de linchamiento por encima de la justicia.Una de las pocas promesas de campaña de Javier Corral fue llevar a la cárcel a su antecesor, César Duarte. La gente, algunos por desesperanza, otros sedientos de venganza, se volcaron a las urnas para votar por esa opción. Gustavo Madero ha repetido que llevar a Duarte a la cárcel es una “exigencia de la ciudadanía”.También lo era la educación gratuita, y en este sentido el gobierno no ha movido un dedo. También lo es la seguridad pública, y aunque no les parezca, los niveles de inseguridad eran menores en la administración pasada. Los asesinos de Miroslava Breach siguen sin aparecer.No es este espacio uno dedicado a la redención de los imputados en procesos recientes. No se pretende llevar a cabo una defensa política o jurídica del tema. Si alguien ha actuado fuera de la norma, deberá ser procesado y sentenciado en consecuencia. Sin embargo, la exigencia de justicia conlleva también el derecho a la defensa del acusado.Aquí, antes de que el juicio iniciara, todos ya eran culpables. Es más que evidente que la obsesión de Corral es tal, que ha invadido la esfera de competencia de otros poderes. Ha manipulado y torcido la ley para saciar su sed de venganza. Ha operado con jueces de consigna y ha contado con el beneplácito de la mayoría.Sin embargo, aunque a la gente no le guste, la impartición de justicia no es un concurso de popularidad, sino una función del Estado.A raíz de acontecimientos recientes, como el tema del “Juez Porky”, el académico Miguel Carbonell publicó que “Si la justicia se va a administrar con base en la popularidad, quitemos apelaciones y amparos. Que se decida por likes y tweets”.