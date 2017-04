Mantiene Corral oferta para delatores

Son dos únicamente los primeros temas con los que ha iniciado el corralismo el jalón de la cuerda contra el régimen duartista pero los expedientes abiertos suman más de 10, hasta donde supimos el fin de semana.Javier Garfio, Gerardo Villegas y Ricardo Yáñez Herrera han sido apresados por venta de terrenos estatales a particulares en precios muy menores a su valor.En ese paquete está el exgobernador, César Duarte y el diputado federal suplente Enrique Tarín. El otro tema está en los más de 200 millones malversados de Educación.La lista de órdenes de aprehensión sólo sobre estos aspectos abarcaría a más de 15 personas entre otros funcionarios y particulares. Poco a poco iremos sabiendo de quiénes se trata en la medida que el ‘nuevo amanecer’ gotea la información y los responsables aparecen amparados.Le faltarán policías y agentes del Ministerio Público a la Fiscalía estatal para continuar con el resto de los expedientes abiertos; hasta el fin de semana permanecían listos más de 10 y una cantidad abundante de involucrados en supuestos actos delictivos.Quienes deseen acogerse a la figura de testigo protegido, el gobernador Corral mantuvo ayer la oferta:“Estamos abiertos a que nos apoyen con información y por supuesto, a buscar los mecanismos que faciliten y permitan que quien colabore, tenga protección del criterio de oportunidad. Esto es lo que puedo ofrecer”, dijo al término de un evento público en chihuahuita tierra.***A decir del magistrado, Luis Villegas Montes, los problemas y conflictos en el Tribunal Superior de Justicia no sólo se han mantenido, sino que se han acrecentado de forma exponencial.“Hice votos de no agitar las aguas en estos días de guardar pero así no se puede... ante tanta patanería es necesario alzar la voz. El atropello de que fue víctima el Poder Judicial días atrás cuando un puñado de diputados (tres) con el auxilio del presidente del Tribunal Superior de Justicia decidieron atacar la independencia y autonomía del mismo”, señala en el artículo que hizo publicar el sábado con su nombre y firma.El alto funcionario judicial expone ante la sociedad chihuahuense flagrantes irregularidades cometidas por el presidente del Tribunal, Julio César Jiménez Castro, respaldado por el gobernador, Javier Corral; el expresidente del órgano judicial, José Miguel Salcido Romero, la magistrada en retiro, Rosa Isela Jurado Contreras y funcionarios administrativos del Tribunal. Señala que existe “maridaje (entre ellos), abusos, venganzas y traiciones”.El enojo de Villegas tiene meses. No es el único con ese ánimo. Hemos venido manejando en este espacio las expresiones de rebeldía entre otra decena de magistrados, de 27 que son.Están que truenan no únicamente porque les quitaron de la presidencia a Gabriel Sepúlveda y les impusieron a Jiménez Castro; también porque el corralismo les impuso administradores y el Congreso del Estado ha iniciado auditoría de salas, las primeras han sido la civil y penal regional de Parral.Con simpleza podríamos considerar que se trata sólo de una confrontación más entre duartismo y corralismo pero no es así, Villegas y otros magistrados no son lo uno ni lo otro, de ahí las expresiones del magistrado en momentos que no abonaría nada a la causa de los ballezanos.***Diversas voces en redes sociales y variados medios informativos deploraron el uso del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea como uno de los motivos por los que cerró el periódico Norte de Ciudad Juárez.“(Eso es) jugar con la imagen de Miroslava para esconder su fracaso. Lo lamentable es que dejará familias sin empleo”, expuso Eduardo Limón, coordinador de Cobach en esta frontera. Fue sólo uno de los que comentaba la noticia en el mismo tono.Todos los comentarios coincidieron en que Norte había anunciado su cierre desde el año pasado cuando arrancó una campaña de “evolución” hacia el periodismo digital. Otros, aunque lamentaron el hecho, fueron en este sentido: No hay que escudarse en los crímenes contra periodistas, Norte de Ciudad Juárez cierra por una mala dirección.La activista y candidata a consejera de la judicatura estatal, Luz Estela Castro, replicó un mensaje donde es señalado el lucro con el uso del nombre de Miroslava y cuestiona si la migración del periódico impreso al digital dejará de representar inseguridad para los periodistas de Norte.La gran mayoría de los reporteros, editores y personal general del periódico se enteraron de su cierre ayer al ver publicado el anuncio respectivo en su editorial; quedaron en incertidumbre plena.***Buen lío de mercado, literal, se traen en el Centro Histórico de la ciudad comerciantes ambulantes que todos los fines de semana hacen su agosto en esa zona.Por un lado, los tianguistas que ofertan artesanías, souvenirs, ropa típica y otras curiosidades similares, “mexican curious”, aglutinados, coordinados y organizados por el Instituto Municipal de Cultura, y por el otro, los que regula, o debería de regular, la Dirección de Comercio Municipal.Los primeros, ubicados en un corredor que va por la 16 de Septiembre del monumento JRZ hasta el inicio de la Plaza Armas, con puestos perfectamente bien alineados, limpios y organizados, y los segundos que expenden comida, fritangas, antojitos y toda clase de chucherías en completo desorden, y hasta con grave riesgo para la integridad de quienes por ahí circulan.En el Instituto de Cultura ya no saben cómo lograr que la directora de Comercio cumpla con su trabajo y meta al orden a los comerciantes que le toca regular, y es que los mismos comerciantes aseguran, y hasta se quejan, de que como les pagan su cuota puntualmente a los inspectores ellos pueden hacer lo que quieran en sus puestos. ¿Esa cuota llegará a las cajas recaudadoras de la Tesorería Municipal?.***Parece que los panistas siguen empeñados en mantener una pésima relación con la prensa, sobre todo a la hora de descalificar y hasta intentar ridiculizar a periodistas públicamente, como lo comentamos en párrafos anteriores.En particular por un incidente ocurrido el pasado viernes en un programa radiofónico en donde era entrevistado por sus conductores, Gustavo Elizondo, director del Fideicomiso de los Puentes Internacionales.A una pregunta sobre la situación de la política estatal, Elizondo se descosió, como en sus buenos tiempos, y se deshizo en halagos y porras hacia el gobierno corralista, por lo que después de algunos buenos kilos de halagos, el otro conductor quiso retomar el tema local, el de los recursos de los puentes y la obras que habrá para Juárez, a lo que Elizondo de inmediato le reviró al aire: “Mi querido Paquito (así en diminutivo), muy preocupado queriendo bajarle al nivel de política que traemos aquí con mi buen Sergio”.Así se las gastan los panistas en el gobierno pues.Por cierto, a propósito de ese programa radiofónico, Megaradio celebró sus 24 años.Desde esta columna enviamos una sincera felicitación a José Luis Boone, Keith Boone, Héctor Javier Mendoza Zubiate y Francisco “Paco” Ortiz Bello.***Las cosas se le están poniendo color de hormiga al empresario constructor y exfuncionario público, Víctor Manuel Ortega, quien fue acusado por su exsocio por administración fraudulenta en la Constructora Eiffel, por una cifra que ronda los 30 millones de pesos.El proceso judicial se encuentra ya muy avanzado, y entre más camina, más le sube el agua al cuello, y sobre todo después de que en la más reciente audiencia de desahogo de pruebas, cuando la testigo presentada por la defensa, se supone era de descargo, la contadora de la empresa Silvia Rodríguez, en lugar de hablar a su favor lo incriminó directamente, señalando ante el juez la forma en que Ortega desviaba los recursos de la empresa para su uso personal.Aún faltan etapas del proceso judicial, pero por como se van dando las cosas, no se ve por ningún lado que pueda salir bien librado de esta acusación en su contra y la pregunta que nos surge en automático es, ¿cómo habrá dejado las cosas en el ViveBús cuando lo coordinó?.