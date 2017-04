El Prestidigitador

Sin duda debe reconocerse el hecho de que el Gobierno estatal a través de la Fiscalía General haya logrado aportar los elementos suficientes (eso esperamos) para que un juez girara las primeras órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la pasada administración, entre ellos, el mismísimo César Duarte.La principal promesa de Corral con la cual logró cautivar a quienes confiaron en él empieza a hacerse realidad, aunque sea de manera parcial, porque habría que esperar primero a que logren atrapar al exgobernador, mantenerlo preso, y lo más importante: resarcir el daño ocasionado durante su gestión contra el patrimonio de los chihuahuenses, si es que así lo deciden los jueces en caso que las denuncias estén bien integradas.La “envalentonada” de Corral (más a fuerza, que con ganas) tuvo que darse en el momento más álgido que haya vivido el estado durante su gestión, cuando sus bonos estaban por los suelos. Mientras el gobernador era el titular de ocho columnas en El Universal por jugar golf en Mazatlán, el noroeste del estado vivía momentos de terror por las balaceras entre grupos criminales sin que alguna autoridad interviniera.Casi simultáneamente muere de una forma extraña y dramática el diputado federal Carlos Hermosillo quien había sido señalado como uno de los cómplices de César Duarte; pero sin duda, lo que hizo pasar al estado un momento de gran ebullición política y de indignidad ciudadana fue el artero crimen contra la reconocida periodista Miroslava Breach .Algo tenía que hacer Corral, lo más congruente hubiera sido que cumpliese otra de sus promesas de campaña: encarcelar a Carlos Arturo Quintana alias “El 80", líder de La Línea en el estado; grupo que ha recrudecido sus acciones criminales y a quien supuestamente le adjudican el crimen contra la periodista.La ejecución del operativo “Justicia para Chihuahua” a pesar de su mérito, no deja de tener un fuerte tufo a estrategia política para levantar de la lona la imagen y credibilidad del gobernador, por lo cual lleva además varios riesgos.Ante el clamor popular de que Corral cumpliera su principal promesa con celeridad,surespuestasiempre era la misma; tenían que estar seguros de la correcta integración por parte del Ministerio Público en el expediente contra Duarte, evitando cualquier coyuntura para equívocos, y eso tomaba tiempo. Casualmente, las primeras detenciones llegaron en el momento que Corral más lo necesitaba.Nos queda la duda de una posible decisión atropellada que pueda poner en riesgo el combate a políticos corruptos, pero lo peor sería que efectivamente hubiera estado todo listo y que Corral haya actuado con permisividad, esperando un momento estratégico política o electoralmente, para presentar ante la justicia a los implicados en el desfalco al estado.Dicen que en política no hay casualidades, y en cualquiera de los dos supuestos (que se haya adelantado o que lo tuviera guardado), la extraña coincidencia hace ver al gobernador como un administrador de la justicia, papel que no le corresponde. Su obligación es la de gobernar con rectitud y honestidad, para todos y que el combate a la corrupción e impunidad sea de manera expedita, sin trampas. Eso no puede esperar, no debe equipararse a un juego de naipes donde el crupier esconde las cartas bajo la manga y las avienta según le vaya conviniendo a la casa.Tampoco es tiempo para reyertas entre gobernantes de diferentes niveles ni reclamos acerca de cómo se recibió el estado, lo cierto es que ya lo recibió y los chihuahuenses demandan un cambio profundo que va desde el estilo de gobernar hasta la puesta en práctica de políticas públicas eficientes.Para evitar que se repitan gobiernos autoritarios, tenemos la oportunidad de aplicar sólidos contrapesos al ejecutivo, tales como devolverle autonomía al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y hacer a un lado la carga política en la selección de sus integrantes; que la designación del Auditor Superior del Estado sea acorde al Sistema Estatal Anticorrupción que está por definirse, sin que en ello tengan injerencia intereses partidistas.

