Carta a la Dirección Editorial

La razón principal es la falta de sustento del encabezado de la misma. Como bien mencionan en la nota “este tipo de distinciones generalmente implica que el galardonado dé una aportación voluntaria y que cargue con los costos del certificado del reconocimiento, un anillo y el alquiler de toga y birrete; se precisó que algunas veces, el galardonado no da donativo, dependiendo de su perfil”. En ningún momento se hace referencia a que la diputada Liliana Ibarra Rivera haya hecho pago alguno. Por lo tanto, el titular de esta nota tiene un tono tendencioso que no coincide con la realidad.Como presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México A. C., presidente de la Federación Hispanoamericana de locutores y directora general de Relaciones Públicas de la Fapermex, puedo asegurar que la diputada antes citada no realizó pago alguno para el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa.Estos reconocimientos son entregados a personas con una destacada trayectoria en el ámbito público, empresarial y/o político que hayan hecho una importante aportación a la sociedad. En el caso de la diputada Ibarra, todo el Claustro Doctoral de la Universidad Ejecutiva del Estado de México, así como de la Asociación nacional de Locutores de México, aprobó y avaló el importante trabajo que ha desempeñado la diputada.Para que una persona sea considerada dentro de la terna es necesario que alguien dentro del Claustro Doctoral lo postule. La postulación debe incluir una semblanza con sus logros más importantes de postulante, junto con las evidencias de su trabajo.De antemano agradecemos su atención.Atentamente,DHC Rosalía Buaún Sánchez, Presidente Nacional de Locutores de México A. C.

