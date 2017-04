Yerros fatales de Duarte

El rudo apareció de golpe y porrazo, literalmente. Lo hizo el gobernador Corral de una manera que buscó dejar en términos de irrelevante el alud asfixiante de críticas que tenía encima.Entró abiertamente a la ofensiva. Dio la impresión de que hasta los memes y caricaturas de sus operadores estaban listos a golpe de tecla porque arrancó la semana con el kit completo y vasto.Por una parte sorprendió Javier Corral con la detención de varios personajes del régimen anterior. Los medios de comunicación convencionales replicaron de manera natural la información; paralelamente fueron activadas las redes sociales desde Palacio de Gobierno que reforzaron la estrategia mediática pretendiendo un efecto tan arrollador como distractor.Al primer golpe sobrevino el segundo de inmediato. Primero la detención de Javier Garfio, Gerardo Villegas y Ricardo Yáñez, cualquiera de los tres daba para ocho columnas, más aún los tres en paquete.Al día siguiente fue usado todo el resto del combustible en declarar a César Duarte prófugo de la justicia y non grato para Estados Unidos, lugar donde se guarece el exgobernador. La PGR e Interpol en su búsqueda, la cereza del pastel para el morbo del respetable.Con la Fiscalía General y los jueces del fuero común en el puño avanzó sin dificultades y sin piedad la vinculación a proceso de los detenidos.El rudo hizo sentir su poder sin lugar a dudas pero de entrada sin más fuerza que la adrenalina desprendida de los fans sedientos de ver en la cárcel a Duarte y con ello cumplida la profecía del nuevo amanecer.Las órdenes de aprehensión fueron autoobsequiadas; es decir, el gobernador tiene el monopolio íntegro de los procesos de investigación sobre reales o supuestos delitos, la posibilidad de que los jueces resuelvan las órdenes de detención y que las ejecuten agentes al mando del propio gobernador.No necesitaba Corral más que ajustar las estructuras de la Fiscalía General, del Poder Judicial y decisión propia para conducir a la cárcel a quien o quienes sus agentes pudieran detener. En realidad un juego de niños.En la prueba de las acusaciones seguramente intervendrán otros actores ajenos al control del gobernador: las autoridades judiciales federales. Hasta ese momento conoceremos la solvencia documental real de las denuncias y la verdadera habilidad del ‘nuevo amanecer’ para sostener la calidad de los expedientes. Mientras tanto el golpe mediático es incuestionable. El apretadero de tuercas dejó mudo al duartismo viernes y sábado; cesó la risa en redes.***El exgobernador Duarte pudo no sólo haber cometido el error fatal de entregar toda su confianza a quien es hoy considerado el delator del sexenio, el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera; sino también al hoy consejero jurídico estatal, Maclovio Murillo.Aunque Maclovio fue por algún tiempo azote del duartismo en algunos asuntos jurídicos, fue contactado por el equipo del exgobernador para que eventualmente se hiciera cargo de la defensa legal frente a escenarios como el que ahora se presenta. Maclovio habría aceptado inicialmente y hasta habría recibido una cantidad con muchos ceros pero al cabo de varios días rechazó la oferta y habría devuelto el efectivo; se integraría al equipo del gobernador Corral.***“Me pillaste”, reclamó en tono cercano a la furia María Teresa Guerrero a Imelda Beltrán.La Comisionada Estatal de los Pueblos Indígenas compareció el jueves en la tarde ante un grupo de diputados del Congreso del Estado que inició una indagatoria sobre la falta de entrega de alimentos por parte del Gobierno estatal a unos 15 mil niños de albergues tarahumaras ubicados en la región serrana. Hemos abordado aquí el tema periódicamente.María Teresa “Petis” Guerrero no pudo entregar información detallada a la diputada priista Beltrán ni al resto de los legisladores porque simple y llanamente carecía de ella.Durante los seis meses que han transcurrido de la administración corralista, únicamente albergues de Guachochi y Balleza han recibido algunos apoyos en alimentos, nada el resto.La funcionaria estatal no respondió satisfactoriamente ni con el angustiado apoyo de la presidenta del Congreso, la diputada panista-corralista, Blanca Gámez. Ni ella pudo contestar las interrogantes públicas que vienen presentándose desde hace aproximadamente un mes. La falta de alimentos es desde hace seis meses.Esta es la otra parte que mantiene estancado al régimen de Corral Jurado. Es un ejemplo de los variados que recorren Palacio de Gobierno, donde la mano ruda y/o firme no aparece por ningún lado.Hay mano blanda con “Petis” porque es más comadrita del señor gobernador que funcionaria pública; igual Agueda Lozano, la secretaria de Cultura, que impone condiciones para permanecer en el cargo cada vez que surgen polémicas por su falta de trabajo.Otras comadritas son la secretaria de Innovación, Alejandra de la Vega, que lleva la agenda pública según el ritmo de sus negocios personales; Lucha Castro, de facto fiscal general del Estado, en tanto toma protesta como consejera de la Judicatura; la vicegobernadora también de facto en Juárez, Lety Corral, muy por encima del subsecretario de Gobierno aquí, Ramón Galindo; Norma Ramírez, la secretaria de Obras Públicas, que no ha arrancado una sola obra ni presentado proyectos ejecutivos.También está el compadrito secretario de Educación Pública, Pablo Cuarón, que tiene al borde del colapso el sistema educativo estatal a su mando, -el sistema Bachilleres es un botón de muestra-; varios compadritos metidos en la Secretaría de Hacienda que no han tenido la capacidad ni de conseguir una empresa para la fabricación de placas de identificación vehicular. “Estamos en eso”, repite impotente y sin cesar Ramón Galindo en Juárez.Ellos y muchos otros son intocables.***Aun a funcionarios que le fueron impuestos por insospechados acuerdos como el fiscal general del Estado, César Peniche, el gobernador les dispensa tratos más paternales que de autoridad en el desarrollo de su trabajo.“Petis” Guerrero ha quedado años luz de su fama como activista en pro de los derechos indigenistas. Sus resultados vienen de magros a ínfimos. Su mayor logro en los seis meses es haber aparecido en una revista de modas con su imagen ocupando la portada. No es exageración, primero podría irse Corral de la gubernatura que ella del cargo.Lo mismo ocurre con Alejandra de la Vega en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Por momentos se convierte en acompañante del gobernador para algunos eventos protocolarios pero el grueso de sus actividades las desarrolla desde El Paso. Desde que inició la administración le están adecuando sus oficinas en el Pueblito Mexicano para que sea cumplida la palabra del gobernador sobre el traslado de esa Secretaría a Ciudad Juárez, pero mientras tanto ella ni está en Juárez ni aparece en Chihuahua. El costo seguirá siendo para Corral.Volvemos al caso del fiscal Peniche. Gran parte de la mala imagen que golpea al gobernador es por el regreso de la violencia a la entidad. Los factores que la han propiciado pueden ser muchos pero no hay institución sólida para enfrentarla: los expedientes de investigación se amontonan; las fiscalías de Parral, Juárez, Centro y Occidente están por completo rebasadas, el fiscal es de lunes a viernes en su oficina. Los fines de semana son de descanso obligatorio particularmente en la Ciudad de México.El mentado “operativo sierreño” ha sido un fracaso en todos los sentidos. A estas alturas de iniciado, los policías de Gómez Farías y su alcalde, el priista Jesús Mendoza Ochoa, han rechazado presentarse al famoso curso de capacitación y exámenes de control de confianza aplicados en la ciudad de Chihuahua. A las de a fuerza están convocados también los agentes preventivos de Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Madera, Temósachi e Ignacio Zaragoza.Los sonados conflictos de días y semanas pasadas en los seis municipios tuvieron su origen en la falta de atención y explicaciones pertinentes por parte de gobernador, el fiscal general y la secretaría general de Gobierno.Es un operativo al ‘hay se va’ con afectaciones severas para las comunidades mencionadas pero también para otros municipios de donde fueron desplazados policías preventivos estatales y ministeriales encargados de ocupar los espacios de los municipales. De Juárez fueron llevados más de 100 agentes.Todo ello ha sido tratado con desatención y hasta negligencia, podemos decir. Para desviar la atención de la violencia, del crimen de la compañera y colega Miroslava Breach, de la insólita preferencia por el golf, de Greta, de Galo; de los paralizados secretarios y secretarias del gabinete, mediáticamente y por el corto plazo, está siendo recuperada la imagen del gobernador pero eso no resuelve los graves problemas en el mediano y en el largo plazo en cuanto a la personalidad informal de la administración y como consecuencia su falta de eficacia. Superar ese talón de Aquiles es el reto impensable de conseguir.