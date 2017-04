La emigración del escándalo

El gran escándalo y conmoción que han causado las órdenes de aprehensión que emanaron de varios procesos penales fincados por el gobierno de Javier Corral Jurado, en contra del exgobernador César Duarte Jáquez mantiene en shock a toda la familia priista del estado, en especial a los miembros del círculo próximo del poder ligados al exprimer priista del estado.Muchos de ellos han emigrado a El Paso, Texas; otros tantos han acudido con sus abogados a tramitar juicios de amparo contra supuestas órdenes de aprehensión que se han dictado o que están por emitirse. Muchos políticos andan acalambrados debido a la incertidumbre de no saber si también se encuentran en la lista de los procesados (dicen ciertos rumores que superan las 15 personas) y de buenas a primeras les ejecutan una orden que los prive de su libertad.Prefieren pasársela a gusto de compras en la vecina ciudad que en el reclusorio de la ciudad de Chihuahua. La psicosis se ha agravado por el hecho de que la Interpol ha emitido una ficha roja de búsqueda contra el exgobernador César Duarte Jáquez lo cual es un avance significativo en este proceso que el gobernador Javier Corral ha dado en denominar “Justicia para Chihuahua”.Sin embargo, para extraditar a Chihuahua al exgobernador Duarte se requiere algo que indique el declive de su fortaleza política en el Partido Revolucionario Institucional, y eso es que en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria se decrete la expulsión del exprimer priista del estado.De igual manera ya algunos empresarios comienzan a realizar acuciosos exámenes de conciencia para revalorar sus participaciones en las maniobras de corrupción de los funcionarios del régimen pasado. Ellos comprenden que una persecución penal les costaría más caro que a los políticos, no sólo por lo que perderían, sino por lo que dejarían de ganar al encontrarse en jaque por la indagatoria.El nido de corruptelas que se está destapando involucró y salpicó a muchos personajes de los círculos políticos más poderosos de la época y también de la iniciativa privada que se beneficiaron enormemente de las maniobras de esa pandilla de malos funcionarios.El enriquecimiento vertiginoso de varios personajes era sorprendente como ahora lo son las órdenes de aprehensión aunque en menor medida porque nunca nadie se esperó que por primera vez en el estado se diera esta persecución de corruptos. Todos creímos que eran nada más tacos de lengua, amenazas proferidas al calor de una campaña política.Para muchos una parte del problema se va a concentrar en un intrincado laberinto de juicios entre los que predominarán los amparos. En este punto el gobernador Corral Jurado le ganó un round anticipado a Duarte, cuando hace unos meses contrató para su equipo al mago de los vericuetos jurídicos, Maclovio Murillo, manteniéndolo ahí, quietecito, como su “asesor para que no defiendas a Duarte” porque de alguna manera trascendió que el licenciado Duarte Jáquez lo contrataría como su abogado inicialmente, llegándose a hablar de una Cuota Litis del orden de los 300 millones de pesos sobre la que al parecer no se pudo llegar a un acuerdo.Tal vez ahora el exmandatario se arrepienta porque Maclovio Murillo era una garantía y ahora está impedido para defenderlo pues se encuentra laborando para el equipo de Javier Corral. (Sería prevaricato) realmente 300 melones no eran nada comparados con los montos que revela la acusación que, según se ha dicho, asciende de inicio en unos seis mil millones de pesos que muchos consideran únicamente una parte de lo que pudiera ser la realidad. Recordemos que la deuda pública del estado de Chihuahua es una de las más grandes del país y su monto alcanza los 55 mil millones de pesos.El gobernador Javier Corral ha dicho que con esta docena de órdenes de aprehensión comienza una “Operación Justicia para Chihuahua”. Realmente esperamos que así sea porque la justicia es una virtud tan grande que Joseph Addison (un famoso ensayista poeta y político inglés) nos dice que a su parecer: “No hay virtud más grande y divina que la justicia.” Y en mucho tiene razón porque Pascal sostenía que: “La fuerza sin la justicia es tiranía” y Javier Corral no puede darse el lujo de comportarse como un tirano, por mucho que algunos distinguidos priistas consideren que esta operación justicia se parece mucho a una operación venganza. ¿Vengarse, de qué? César Duarte jamás causó a Javier Corral ningún agravio, a mi juicio estas acciones son institucionales por mucho que a la familia priista no le agraden, lo cual es entendible porque ya lo había apuntado Francisco Calderón de la Barca en su obra: “Nada me parece justo siendo contra mi gusto”.Pero para muchos ciudadanos la acción penal persecutoria que se está ejerciendo contra este grupo de abusadores del poder es buena pero lo mejor sería que junto a los castigos corporales se privilegiara el buscar la reparación de los daños causados. La sanción de los delincuentes es importante, el resarcir a la hacienda pública todo el dinero substraído es mucho más.Los montos defraudados que se les están acreditando son mínimos comparados con el monto de la deuda pública del estado. Para que el perdón llegue deben existir previamente el reconocimiento del acto de maldad, el arrepentimiento, el propósito de enmienda y la reparación del daño.Esto último es muy importante porque las víctimas de tanta pillería tienen el elemental derecho de ser resarcidas en sus daños patrimoniales recibidos, porque de otra manera el imperio de la justicia sería poco práctico y sin materia tangible, no podemos aceptar esa ironía de Anatole France cuando nos dijo: “Toda la justicia social descansa en estos dos axiomas: el robo es punible y el producto de lo robado es sagrado”. ¡Nada de eso, que regrese al erario todo lo que se llevaron! Al menos lo poco que pueda comprobárseles. El auto de vinculación o sujeción a proceso contra Javier Garfio Pacheco ya ha sido dictado. Eso demuestra jurídicamente que un juez encontró elementos suficientes para enjuiciarlo como probable responsable del delito de peculado. Esto agrava su situación. La defensa debe estar valorando la posibilidad de consignar en pago el monto del perjuicio económico que se reclama como reparación del daño para evitarle la prisión a su defenso, total, una cosa fue lo que se perdió y otra muy distinta lo que les encontraron o les puedan comprobar.Esta consideración vale la pena porque con los autos de sujeción a proceso será el tiempo para iniciar los embargos de bienes y garantizar el monto de lo defraudado. A la fecha solamente uno de esos pronunciamientos se ha emitido acotando que este artículo se escribe el viernes 31 de marzo y los términos constitucionales se vencen el sábado, ya veremos qué dictaminan los jueces.Pero como quiera que resulten las cosas lo cierto es que el menoscabo sufrido por la hacienda pública de Chihuahua es muy grande si atendemos al incremento observado por la deuda pública del estado que estaba en unos 12 mil millones de pesos cuando Duarte tomó inicialmente el poder hace seis años y medio y cuando entregó los bártulos del poder esta deuda supera los 50 mil millones de pesos y eso es mucha diferencia.No me vayan a salir con eso de que “Lo caído, caído” Javier Corral se ha quejado de que las finanzas públicas del estado se encuentran al borde de la quiebra y es lógico que así estén con tanto saqueo.De acuerdo a la ley la reparación del daño está considerada como una sanción pecuniaria contra el delincuente pues la propia Constitución General de la República establece que las víctimas de un delito tienen como garantía el que les reparen el daño.Para ello el agente del Ministerio público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al inculpado de dicha reparación si ha emitido sentencia condenatoria, teniendo la obligación de implementar procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias.