El ultraje a una escuela

Uno de los mayores símbolos universales de la esperanza y las oportunidades de progreso es la escuela. No existe nada como ese bullicioso centro donde se congregan los más jóvenes de cada sociedad para representar el optimismo, el trabajo en equipo, el desarrollo de las aptitudes, la disciplina, la superación, la confianza en las instituciones, la capacitación para tener acceso a un nivel de vida digno, el aprendizaje, la confianza en poder ser mejor, el rumbo de una población.Por ello resulta tan preocupante el hecho de que los planteles de educación básica se hayan convertido en objetivo frecuente de los ladrones locales. Las escuelas —por encima de las iglesias o las sedes del poder o los monumentos históricos— deberían ser los puntos más venerados en cualquier comunidad. Porque es ahí donde se transmite con mayor evidencia su legado a las nuevas generaciones, donde a nivel colectivo se abren las puertas para la realización de seres humanos en formación. Son un parámetro de nuestro enfoque hacia el futuro.Entonces la pregunta obvia es qué anda mal. Según datos de la Fiscalía General del Estado publicados por El Diario, en el transcurso del 2017 se han registrado robos en 26 planteles de distinto nivel en Ciudad Juárez. Tan sólo en seis días, reportó también este periódico, la primaria Federico de la Vega fue “saqueada” cinco veces.Evidentemente la falta de vigilancia influyó para semejante récord de hurtos. Dicho plantel, de reciente creación, se localiza en el extremo suroriente de la mancha urbana, en una zona en crecimiento con amplias carencias. La misma escuela trabaja en aulas móviles de madera adaptadas para dar cabida a más de 400 alumnos en un espacio con malla ciclónica rodeado de lotes baldíos, dice El Diario, añadiendo que el recorte presupuestal estatal obligó a prescindir del velador y la falta de patrullas municipales en el área contribuye a la inseguridad.De acuerdo, era un objetivo fácil para sustraer sin temor a castigo objetos de fácil comercialización: calentones, motores para aire, sillas. Probablemente tampoco sea muy complicado vender uniformes de escolta —con todo y guantes y gorras— o mochilas con útiles escolares. ¿Pero llevarse una bolsa de dulces? Destruir las chapas se entiende, ¿y destrozar el material didáctico? No, estos reportes hablan de algo más que de una serie de robos simples.Me vienen a la mente los ya no raros delitos del fuero común perpetrados en iglesias o contra el clero. Esta misma semana, sin ir más lejos, fuentes periodísticas dieron a conocer el hurto de un artículo de oro del altar de una parroquia en el Estado de México, así como el secuestro de un sacerdote en Tamaulipas y el homicidio de uno más en Nayarit. En algo se parecen, creo, estos casos a los frecuentes robos y actos vandálicos registrados en los planteles escolares: dejan entrever una falta de respeto por instituciones que solían representar nuestros valores más preciados.Parte de la razón es el globalizado desencanto con el sistema actual, de frutos tan anunciados y para muchos tan prohibitivos al mismo tiempo. Todos sus símbolos son cuestionados, cuando no repudiados, del mayor al menor. Se rechaza a los políticos en el gobierno, se desprecian los títulos de estatus, se ignoran las formas, se desconfía de los protocolos.También tiene que ver con la percepción de impunidad. Si las denuncias son pocas y las penas judiciales menos aún, se corre un riesgo muy reducido de rendir cuentas o ser castigado. Si meter los dedos a la vagina de una menor no implica “intención lasciva” y exgobernadores prófugos acusados de peculado son captados por cámaras tan tranquilos en la vecina ciudad, entonces todo se vale, ¿no es así?.Desde luego la falta de acceso a fuentes de ingreso estables en condiciones dignas en un mundo considerado de desigualdad puede influir asimismo para que alguien contemple el camino de la delincuencia, así sea de manera esporádica. La presión del entorno, las pandillas, las drogas, el estigma... todo ello se suma a las tentaciones de robar cuando no se perciben mejores alternativas.Hay algo más: el factor frustración. Son tiempos de competencia férrea. Los cambios tecnológicos y económicos están redefiniendo a mayor velocidad que nunca las reglas del juego. Si alguien se duerme, como el camarón, “se lo lleva la corriente”. Y la educación desempeña un papel determinante para mantenerse al día al competir por empleos disputados a nivel mundial —y con la automatización. En este contexto, ¿cuáles son las oportunidades para esas legiones de jóvenes cuya escolaridad ha quedado trunca?.Imaginemos a un alumno que entró a la primaria mal alimentado, lo cual muy probablemente se asocie asimismo con dificultades para contar con herramientas que van desde útiles escolares hasta apoyo en sus tareas o medios de consulta. El tamaño de los grupos impide a sus maestros darle la atención necesaria, él se frustra al hacer el trabajo escolar, empieza a rezagarse, salva su autoestima restando importancia a la enseñanza en el aula y termina abandonando sus estudios.Para ese alumno la escuela representa la negación de sus necesidades, un ambiente de competencia, brecha académica, medidas disciplinarias injustas, exclusión. Claro, no identifica el plantel con experiencias positivas. No lo siente parte suya. Tampoco lo relaciona con desarrollo personal. Y cuando se topa en el mundo externo con una marginación intensificada por su falta de preparación un blanco lógico para descargar el resentimiento son esas instalaciones vulnerables donde, desde su punto de vista, se le cerraron injustamente las puertas.Quebrantar así las reglas otorga entonces una sensación de control en un clima de desigualdad donde tanto se encuentra fuera de su alcance. Desaparecen —aunque sea temporalmente— la impotencia y la humillación.Vivimos en una sociedad donde todo habla de los portentos disponibles gracias a la economía de mercado. Cualquier cosa, dice la publicidad, está al alcance de quien se lo proponga. El valor personal se define una y otra vez con el poder adquisitivo. Pero para un ser humano marginado dicho materialismo golpetea su identidad. Cada nueva promesa de campaña de cambio inmediato a fondo, sólo aumenta sus expectativas y la consecuente frustración.Sin embargo, los ideales democráticos sí forman parte de la respuesta. Después de todo, la dignidad de todo ciudadano se nutre a través del sentido de pertenencia a un grupo, de reconocimiento, oportunidades y logros.El primer paso puede ser mirar a nuestro alrededor. Entonces, cuando los invisibles se vuelvan visibles, encontraremos medios para afirmar su valor como miembros de nuestra sociedad. En el aula y fuera de ella.