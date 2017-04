El acorralado es Corral

Chihuahua está en las noticias a nivel nacional e internacional, primero por la persecución judicial que tiene motivos políticos y segundo por los índices de violencia que van en aumento.Entre tanto, el renovado pacto de impunidad panista es contradictorio con el discurso justiciero. Se ha demostrado el tráfico de influencias desde la cúpula del PAN, para obtener los jugosos contratos del ‘nuevo amanecer’ y, hasta ahora, no hay una explicación satisfactoria sobre el escándalo de los viajes opulentos del gobernador en aviones prestados por empresarios de dudosa procedencia.Hagamos un recuento de la última semana. Después del asesinato de la periodista Miroslava Breach, el estado colapsó. La opinión pública se desbordó contra Javier Corral, quien se enfrentó a una histórica crisis de legitimidad social. Ese fue el detonante para la agresiva respuesta del gobernador que, al verse acorralado, no tuvo más remedio que usar todo el poder para levantar una cortina de humo. Los juicios contra los duartistas son un asunto de sobrevivencia de Corral, más que de consolidación de un proyecto político y más lejanos todavía de un auténtico interés por hacer justicia.Comencemos con una breve explicación de los antecedentes. Primero, no hay que perder de vista que en Chihuahua se agotó la autonomía del Poder Judicial. En menos de seis meses, Javier Corral borró la división de poderes para regresarnos a la época del icónico Luis XIV, “El rey sol”, cuya frase “El Estado soy yo”, así se sintetiza la etapa de la monarquía absolutista, cuando se cometían toda clase de abusos. Eso sucede cuando se pierde el equilibrio de la división de poderes que propuso el Barón de Montesquieu.Con la mayoría del PAN en el Congreso y la imposición de su amigo Julio César Jiménez Castro en el Tribunal Superior de Justicia, se acabaron los contrapesos del poder en Chihuahua. Poder Legislativo y Judicial se convirtieron en apéndices del gobernador Corral, quien ha logrado concentrar todo el poder público del estado de Chihuahua en un puño a través de la violencia simbólica.Todo este poder se puede usar para construir o para destruir. En ese sentido, Javier Corral ha decidido usar el poder político para acabar con sus enemigos, no para acabar con la pobreza, ni con la desigualdad, ni para enfrentar al crimen organizado, nada de esto está en su agenda de venganza.En segundo lugar, hay que reconocer que la inseguridad ha regresado. Las cifras son alarmantes, ayer, El Diario informa que los homicidios se han incrementado un 156 por ciento en los primeros seis meses del gobierno de Javier Corral y según los datos de la Mesa de Seguridad el aumento es constante, no son cifras aisladas. La respuesta del Gobierno del Estado es que las estadísticas fueron maquilladas en el sexenio anterior, un argumento débil, ya que varios integrantes de la Mesa de Seguridad fueron invitados por Corral a su gabinete, ¿invitó a trabajar a quienes maquillaban las cifras?.Hasta aquí tenemos dos verdades irrefutables, la primera es que Javier Corral ha borrado la división de poderes en Chihuahua por la fuerza, lo que significa un control absoluto del poder político. La segunda, es que afuera de las estructuras burocráticas el crimen es quien controla las ciudades.En resumen, con una mano sostiene las riendas de los poderes públicos, pero la otra mano está vacía, porque se le escapó la seguridad. Una mala combinación para legitimarse socialmente, porque a pesar de sus triunfos pírricos imponiéndose ante el Poder Legislativo y Judicial, afuera la violencia sigue en aumento. Estos son los antecedentes.Entonces, al verse acorralado, Javier Corral decidió dar un golpe de timón para demostrar rudeza y así intentar legitimar socialmente su mandato, así, Javier Corral apresuró a los agentes del Ministerio Público para comenzar el “Operativo Justicia para Chihuahua”, otro invento pirotécnico pensando en la cobertura mediática.La persecución judicial por motivos políticos, es una serie de acciones ilegales que se han perpetrado a través de las clásicas chicanadas, porque la Fiscalía fabrica culpables e infla los datos intencionalmente; cifras de dinero, testigos protegidos, órdenes de aprehensión, todos esos datos son falsos y son parte de una campaña de marketing institucional para sembrar la intriga, números y hechos fantasiosos que repiten los funcionarios del ‘nuevo amanecer’ mientras se contienen la risa. A veces con decirlo cien veces la gente se lo cree, así se salvó Barrabás.Considero que, al no poder con la violencia del crimen organizado que se esconde en la sierra, el gobierno decidió aprovechar el imaginario colectivo para inventar un crimen organizado alternativo, uno que sí pueden meter a la cárcel. Al no poder vencer en el juego, es mejor cambiar el juego.Para mantener el poder, había que levantar una gran cortina de humo y ocultar la ineficacia en controlar la violencia del estado, para eso, nada mejor que el linchamiento mediático al estilo de la Santa Inquisición como distractor. Si Javier Corral pudiera llevaría a juicio y castigaría a sus enemigos en la Plaza del Ángel y, aunque el sistema legal le impide cortarles la cabeza, simbólicamente lo hace para matarlos socialmente.Esta demostración agresiva de poder tampoco es nueva, Salinas lo hizo sembrándole a La Quina armas en su rancho por apoyar a la izquierda en la elección de 1988, Zedillo lo hizo con Raúl Salinas al encarcelarlo para marcar territorio en 1995, Calderón con la guerra contra el narcotráfico para tapar el fraude de 2006 y Peña Nieto lo hizo con Elba Esther Gordillo hace unos años para imponerse frente a los opositores. Esta estrategia es como manotazo en la mesa para provocar temor.Es un secreto a voces que las carpetas de investigación de los duartistas no están integradas con pruebas sólidas, más allá de las especulaciones sembradas como estrategia de comunicación institucional, hasta ahora la Fiscalía sólo ha mostrado una sola teoría del caso, se trata supuestamente de la compra irregular por parte de Coesvi, un organismo descentralizado del Gobierno del Estado. Pero ni el precio, ni la autorización, ni siquiera la compra formal vinculan a los acusados del delito de peculado, quienes conocen de derecho penal saben que no hay un caso aquí. En ocho meses saldrán libres y el gobierno hará el ridículo.Sin embargo, con esas pruebas fabricadas se detuvo al ingeniero Javier Garfio y otras dos personas, como prueba de que el asunto de la venganza política va en serio, asimismo se presentó el fichaje del exgobernador César Duarte ante la Interpol y a pesar de no tener pruebas ya se le persigue fuera del país. Según las mismas autoridades existen decenas de órdenes de aprehensión para más exfuncionarios, aunque hasta ahora no hay más que un solo caso sin sustento probatorio.Javier Corral, antes de ser gobernador y sin ser autoridad judicial ya había juzgado y condenado a César Duarte y sus colaboradores más cercanos, en su discurso electorero inventó delitos y figuras jurídicas que no existen como el latrocinio y el crimen organizado para el peculado. Pero ahora que es gobernador y con todo el poder se puede dar el lujo de convertir la ficción en realidad, ¿y quién le dice que no? Mientras tanto, los juicios contra los duartistas son oxígeno para el Gobierno del Estado y van administrarlos para hacerlos rendir lo más posible.En resumen, en Chihuahua se penaliza la oposición política por órdenes del gobernador Javier Corral, se violan los Derechos Humanos porque no existe la división de poderes, lo que además impide el acceso a la justicia y a través de una estrategia institucional se ha condenado a los duartistas públicamente, violando la presunción de inocencia y el debido proceso legal. El colmo de la ilegalidad.