Desconcierto social en Chihuahua

Se vive en estos momentos un ambiente de extrema confusión y desconcierto en el estado de Chihuahua, derivado de acontecimientos políticos o judiciales (pero derivados de los políticos los judiciales) mediante los que la sociedad no atina a comprender qué es exactamente lo que está pasando pero que, además, mantienen la agenda de temas en un ámbito poco propicio para el desarrollo y crecimiento económico, social, educativo y de seguridad.Intranquilidad, desasosiego, crispación y una profunda polarización se viven en estos momentos en el estado grande lo cual, por supuesto, no es ninguna buena noticia, porque no son condiciones propicias para el avance y desarrollo armónicos de ninguna sociedad.¿Por qué afirmo lo anterior? Porque los acontecimientos ocurridos durante la semana pasada, en el ámbito político, con la detención de tres exfuncionarios duartistas, y la filtración sobre más de 25 supuestas órdenes de aprehensión en contra de otros tantos exfuncionarios de dicha administración, y las respectivas declaraciones de los funcionarios del gobierno de Corral, han ocupado la atención de los chihuahuenses y por supuesto, la agenda mediática informativa.Sin duda, ese es el tema. No se habla de otra cosa en Chihuahua. Pero el problema es que las formas utilizadas y los mecanismos activados, han despertado muy diversas reacciones en diferentes grupos sociales.Partiendo de la premisa en la que, creo, todos coincidimos, sobre el indiscutible factor de justicia que debe prevalecer (nadie quiere que los que cometieron delitos se queden impunes), se han derivado infinidad de opiniones y reacciones sobre ese tema, y es lo que ha mantenido en el ojo de la atención y opinión ciudadana.Hay un grupo reducido, casi todos simpatizantes o miembros del PRI, que creen que los actos del gobierno corralista, más que una medida para hacer justicia, se trata de un claro acto de revanchismo político en el que, afirman estos actores, los procesos judiciales se encuentran plagados de irregularidades. Eso dicen.También están los que opinan que se trata de una clara estrategia del gobierno corralista quien, ‘bocabajeado’ por escándalos mediáticos que poco tienen que ver con la eficiencia o efectividad de su gestión como gobernador, pero que impactaron fuerte en la opinión pública, decidió “adelantar” la ejecución de estas medidas con el objetivo de desviar la atención de la opinión pública, de los temas que le estaban causando un claro daño de imagen.Este grupo social, más pensante, más reflexivo, se expresan opinando que la aplicación de la justicia no debe pasar por el atropellamiento indebido de los derechos de las personas, así sean los peores delincuentes del orbe, porque en el fondo de lo que se trata es de justicia, no de cobrar una venganza personal.Y no es que defiendan a Duarte y a sus colaboradores, aunque lo pareciera, sino que se encuentran convencidos de que torcer la ley para hacer justicia, en realidad es abrir una enorme puerta que lleva al desfiladero, por la que pueden pasar cualquier cantidad de calamidades a los ciudadanos comunes y corrientes, en una supuesta necesidad de hacer justicia.También esta otro sector social, mucho más numeroso que los dos anteriores -hay que reconocerlo- que incluso festinan escandalosamente que Duarte caiga en la cárcel, y es que la explicación es muy sencilla, se trata de la catarsis de una sociedad harta de impunidades y abusos del poder, que exige se haga justicia en cualquiera de los muchos casos que hay pendientes de resolver, y que se han visto desilusionados, una y otra vez, en casos como el de Moreira en Coahuila, el de Yarrington en Tamaulipas o el de Medina en Nuevo León.Es verdad que existe un verdadero clamor popular en todo el país, no sólo en Chihuahua para que quienes, abusando del poder, han saqueado las arcas de gobiernos estatales o municipales, sumiendo en mayores carencias y pobreza a quienes menos tienen, paguen con cárcel ese desprecio por la legalidad y por los más desprotegidos.En ese sentido, el gobernador de Chihuahua Javier Corral, se ha manifestado reiteradamente en que “si es reprobable y condenable que un servidor público robe dinero del pueblo, es aún peor no hacer nada para castigarlo”, discurso que incluso desde antes de su campaña por la gubernatura del estado, allá por 2014, le empezó a generar simpatías entre los simpatizantes panistas, primero, y luego en círculos sociales más amplios.Y aunque parezca increíble, sí existe un sector social que duda del afán justiciero en este caso, y que incluso defienden al exmandatario argumentando, entre otras cosas, la famosa presunción de inocencia que establece el nuevo sistema penal mexicano, y que las acusaciones de la FGE deben ser probadas ante un tribunal.En medio de estos cuatro sectores o grupos en que se encuentra dividida la sociedad, se encuentra un quinto grupo, el de los escépticos, que son quienes no creen que se trate de una acción de justicia del gobierno, pero tampoco creen que el exmandatario y su equipo sean inocentes del todo, mezclan todos los argumentos de unos y otros, y eso los mantiene en una delgada línea divisoria entre todos los demás sectores, a la espera de ver por donde se definen las cosas.¿Cuál es el escenario pues? Polarización completa. La sociedad chihuahuense se encuentra polarizada, dividida, enfrentada en posturas diversas, radicales algunas, pero distintas todas, lo que se ve reflejado en los temas que dominan la agenda mediática informativa del estado.En lugar de estar debatiendo e informando en los diversos medios de comunicación, sobre las políticas gubernamentales para el desarrollo económico, o del empleo, o de más inversiones, o del desarrollo del turismo, nos encontramos atrapados entre posturas político-partidistas que muy poco abonan a la certidumbre y desarrollo armónico de la sociedad.Y no es que la polarización social sea en sí misma algo malo, o negativo, pero lo cierto es que no ayuda mucho a sacar adelante otros temas distintos de los que la mantienen ocupada en discusiones, debates o enfrentamientos estériles.No afirmo que la polarización social detenga el crecimiento o desarrollo del estado, sólo digo que es un elemento de distracción, de encono, de enfrentamiento, lo cual no es precisamente el mejor ambiente para lograr lo primero, y eso, ese ambiente se lo debemos sin duda al gobernador Corral, porque ese es y ha sido siempre su estilo, su manera de ser.Sólo hay que recordar la historia reciente. Ahí donde ha estado o está Javier Corral, hay debate, enfrentamiento, confrontación, descalificación, polémica, controversia, soberbia. Y no es que todas esas características descritas tengan una connotación despectiva hacia la persona del gobernador, es sólo la mejor manera de describirlo, creo.Sin embargo, debo reconocer una cosa, si con todo lo que he descrito que se ha desatado en el estado con la despiadada persecución judicial de Corral hacia el duartismo, se logra y se comprueba que tenía razón en sus acusaciones, y se logra el resarcimiento del daño patrimonial inferido al estado, y el justo encarcelamiento de quienes los hayan cometido, provocado o propiciado, habrá valido pues la pena cualquier sacrificio para hacer prevalecer la ley.Habrá que reconocer el empeño y perseverancia de Corral en este tema, y el cumplimiento de una de sus promesas más relevantes de campaña. Sólo el tiempo nos dirá si tuvo razón o no, pero por lo pronto, se habrá anotado un triunfo de dimensiones aun no previsibles, por lo que se ofrezca en 2018.