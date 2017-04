Cero clemencia del gobernador

La vinculación a proceso del exjefe de Obras Públicas del Gobierno estatal y exalcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, disipa cualquier duda sobre las intenciones reales del gobernador, Javier Corral, hacia el duartismo.Garfio pasó ayer mismo a ser considerado reo en el penal de Aquiles Serdán. No funcionaron presiones políticas ni intentos de amparo.Similar suerte correrán los otros dos detenidos, Ricardo Yáñez Herrera y Gerardo Villegas; igual que Garfio, detenidos por peculado contra el Gobierno estatal. Participaron en ventas de terrenos propiedad del estado a particulares en precios presumiblemente menores a los de su valor real.La Procuraduría General de la República (PGR) anda también ya tras los pasos del exgobernador, César Duarte Jáquez, ubicado supuestamente en El Paso. Será procesado por ese y otro denso catálogo de delitos.Sin misericordia ni piedad el gobernador Corral. Es larga la lista de implicados en numerosas irregularidades por miles de millones de pesos; no sólo funcionarios públicos, también una gran cantidad de pequeños y grandes empresarios, de muy grandes empresarios.La guerra política y jurídica pinta para larga y bastante movida.***La Comisionada para los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado, María Teresa Guerrero, salió echando lumbre el jueves por la tarde de una reunión con diputados del Congreso del Estado que le reclamaron su falta de apoyo para brindar alimentos a 15 mil niños en albergues de la región serrana.El combustible fue arrimado desde hace semanas a la funcionaria del ‘nuevo amanecer’ por la diputada tricolor serrana, Imelda Beltrán, apoyada por la minibancada rosa priista.Afamada por un historial de activismo en la sierra, Guerrero simplemente perdió la compostura frente a la falta de información para responder al interrogatorio.Ya no quedó claro en ese encuentro cuántos albergues cuentan con el apoyo alimentario que debe brindar el Gobierno estatal y cuántos no. “Petis” dio por terminada la reunión y salió disparada. El tema sigue pendiente.***Sepa Dios si en el fondo el independiente alcalde, Armando Cabada Alvídrez, tenga intenciones de entrar a la lotería de acusaciones contra el régimen de César Duarte y sus antecesores, “Teto” Murguía y Enrique Serrano, pero aprovechó el circo para untar chilito habanero al Plan de Movilidad Urbana.Dice Cabada que ha enfrentado dificultades para conocer a detalle las operaciones financieras del célebre PMU porque “nos hemos encontrado con documentos escondidos... o traspapelados”. La Fiscalía lleva sus propias indagatorias.Quizá el alcalde fue empujado a abordar el tema por la coyuntura o en verdad les anda pisando la cuerda a sus antecesores, en particular a su aborrecido enemigo el “Teto”. Si lo va hacer, más vale que lo haga pronto porque al mismo tiempo sufre su propio desgaste con sus propias broncas al frente de la alcaldía. Su mira está puesta en la reelección, ya a la vuelta de la esquina.***El alcalde Cabada debiera echar ojo muy de cerca precisamente a la legislación que se está armando desde el Congreso del Estado y Palacio de Gobierno en materia electoral.A esa legislación le ocurrirá lo mismo que al Plan Estatal de Desarrollo. Anunciaron su elaboración, prometieron foros y consultas; no hubo nada de eso y de repente apareció el documento presentado con todo el protocolo ante el Congreso del Estado. El gobernador Corral lo llevó al Poder Legislativo.Nadie sabe que el Congreso o el Ejecutivo estén llevando a cabo las famosas consultas en materia de reforma electoral, pero de que los operadores panistas están trabajando a toda velocidad en rincones apartados de eso no cabe duda.***Tras la queja ventilada en esta columna, finalmente reabrirán la alberca del Parque Central Oriente el próximo lunes.Los usuarios tienen desde finales del año pasado sin poder ingresar al centro acuático, por lo que acusaron de negligencia a los responsables del lugar.Aparte de las personas de todas las edades que recibían el servicio en la alberca, había grupos específicos de discapacitados y adultos mayores que canalizaron a otras fosas ubicadas en otra parte de la ciudad y que ahora temen no les permitan regresar.El Gobierno municipal informó ahora que ya se revisaron las condiciones físico-químicas y microbiológicas y se cumple con la Norma Mexicana: NMX- AA-003-1980, por lo que ya está apta para su funcionamiento. Justo para la temporada de los chapuzones.***El delegado del PRI en Chihuahua anduvo este viernes en Ciudad Juárez, haciendo el trabajo de acercamiento con diversos grupos y personajes.Nos dicen que sin decir agua va, Fernando Moreno Peña decidió venir al municipio fronterizo, para no levantar polvareda política.El objetivo era que la prensa no lo cuestionara sobre la probable expulsión del partidazo y la persecución que están emprendiendo las autoridades contra César Duarte y sus excolaboradores.Moreno Peña programó reunirse con varios grillos en el edificio de la avenida Lerdo, durante la tarde. Comentan que hasta el lugar llegaron priistas sobre todo del municipio de Nuevo Casas Grandes.***Las penas con pan son buenas, pensaron la presidenta del PRI municipal, Mayra Chávez y los exdiputados, Daniel Murguía Lardizábal y Laura Domínguez, a quien por cierto el marzo loco la trae con voz de hombre.Ellos se juntaron en el Shangri La para comer y platicar las pesadumbres que agobian a sus otroras poderosos jefes políticos. A ver si no salen al rato con que también traen orden de aprehensión por su “aportación” al duartismo desde el Congreso del Estado.En otra mesa del mismo lugar los observó sin hacer gestos ni con el chile amor el dirigente del PAN municipal, Jorge Espinoza. Se reunió con un muchacho de don Paco Rodríguez Pérez.No hubo saludos entre las dos mesas, no porque tengan broncas entre ellos, sino por simples ubicaciones lejanas. A Espinoza no le va ni le viene lo que está ocurriendo entre el ‘nuevo amanecer’ y el duartismo. Ahí sigue al frente de las ruinas de Acción Nacional entre la 16 y 5 de Mayo. Del pastel estatal no le ha tocado ni el aroma.***Desde diferentes frentes analizan revisar a fondo las condiciones en las que se aprobó el cambio de uso de suelo al predio de 446 hectáreas ubicado en bulevar Independencia y Juan Pablo II.Mencionan que tratarán de demostrar que el sector es igual que Riberas del Bravo, una zona inundable, y no es factible la construcción de una “miniciudad”.Sabemos que ya revisan los estudios técnicos para formar una oposición al citado desarrollo. Entre José Luis Rodríguez y otros activistas en esos menesteres pueden echar a perder la fiesta inmobiliaria.