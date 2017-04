Empiezo a escribir estas líneas unas horas después de que llevamos a cabo la presentación del libro “Derecho, conflicto y argumentación. Estudios jurídicos en homenaje a Jorge Alberto Silva”. Para no variar, son tiempos difíciles en el estado de Chihuahua. Corrupción, violencia y muerte pareciera que irrumpen como los únicos rostros por mostrar en el entorno. Es cierto, esa realidad no se puede ni debe maquillar. Hay que darla a conocer tal como es, o cuando menos, tal como la presenta la óptica de cada uno de los medios.Ante la impresionante montaña de lodo, el reconocimiento al trabajo intelectual ocupará casi siempre un espacio nimio, si es que alguna vez ocupa uno. El martes fue precisamente uno de esos raros días. Teniendo como sede a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presentamos un texto en el que 37 juristas de varias partes del mundo le rinden tributo a un académico juarense, cuya trayectoria ha sido reconocida internacionalmente. Me refiero, por supuesto, al doctor Jorge Alberto Silva.Y es que, como lo menciono en la presentación de la obra, cuando me propuse coordinar un libro en homenaje al profesor y pese a conocer su destacada labor en la docencia y la investigación de las ciencias jurídicas, no me imaginé la magnitud de la capacidad de convocatoria que la iniciativa despertaría. Colegas de diversas universidades del mundo inmediatamente se mostraron complacidos con el proyecto y en breve lapso pude tener conmigo la mayoría de sus interesantes colaboraciones.Muchos de estos juristas mostraban su admiración por el doctor Silva en un plano objetivo, reconociendo las amplias contribuciones que el profesor ha realizado en el campo del procesalismo y el derecho conflictual; otros, en cambio, hacían hincapié en elementos más personales, profesando agradecimiento a quien, de diversas formas, había influenciado y apoyado su propio camino profesional. Unos más, reparaban en la entrañable amistad que habían cultivado con Silva a lo largo de los años, la cual se consolidaba en elsenderodeltrabajoy la dedicación.Jurista en el más amplio sentido del término, el profesor Silva se ha dedicado escrupulosamente a cultivar la ciencia del derecho por más de cuarenta años. Lo ha hecho, siempre, no desde la posición de quien se limita a receptar y glosar los avances de la misma, sino desde la posición del participante, o si se quiere, desde la perspectiva del protagonista, haciendo avanzar las diversas disciplinas jurídicas a las que ha destinado su labor académica. El sobresaliente trabajo de Jorge Alberto Silva ha sido valorado en múltiples universidades del mundo, pues continuamente es invitado a impartir charlas, conferencias y cursos, así como a realizar estancias de investigación, generando de esta forma interesantes y fuertes nexos con brillantes profesores de otras latitudes, muchos de los cuales, por cierto, colaboran en la obra en su homenaje.No obstante, aun siendo un académico de talla internacional, el doctor Silva ha mantenido un vínculo entrañable e indisoluble con la UACJ, institución en la que desempeña su labor en el aula, impartiendo sus clases con la humildad, empeño y dedicación que lo caracterizan. Sin alardes de ningún tipo, día con día el profesor desarrolla la temática de su materia frente a numerosos alumnos, muchos de los cuales -tengo la ligera impresión- no dimensionan el tamaño de profesor que tienen enfrente.Cuando surgió la idea de organizar un libro en su homenaje, lo hice convencido que la mejor forma de rendir un tributo al que es, quizá, el más prolífico profesor universitario del norte del país, con una impresionante obra publicada, es precisamente hacerlo a través de un símbolo en perfecta armonía con el camino que ha seguido toda su vida: el camino del conocimiento.“Derecho, conflicto y argumentación” tiene ese objetivo. Los que trabajamos en él, agradecemos al maestro, al jurista, al investigador; pero sobre todo, nos sentimos afortunados de ser sus amigos.