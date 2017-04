Constitución, ahora la Iglesia…

Ciudad de México— Cuestionada desde antes del inicio de su redacción, la mancerista nueva Constitución de la Ciudad de México continúa agregando detractores al paso de los días, como evidencia el que, tras la presentación de más de 150 amparos de ciudadanos y asociaciones en su contra, más una docena de impugnaciones y/o controversias promovidas por poderosos actores políticos ante la Corte, sea ahora la Iglesia católica, la Arquidiócesis Primada de México como es obvio suponer, la que cuestione su contenido.Es cierto, y así hay que consignarlo, que el comunicado —“un análisis crítico en realidad…”— firmado por el cardenal Norberto Rivera Carrera y sus obispos auxiliares, reconoce primero “las múltiples libertades que ella (la Carta Magna) nos reconoce, los espacios de participación ciudadana que abre así como las responsabilidades que exige a los funcionarios. La consolidación de la comunidad educativa en participación con docentes, padres de familia y autoridades”.Luego, sin embargo, explicita que “nos preocupa la poca participación en las elecciones de constituyentes, la designación del 40 por ciento (de ellos) fuera de una dinámica democrática; el que la Constitución esté llena de derechos, pero con muy pocas obligaciones. Nos llama la atención que se reconozca la libertad de culto, pero no así la libertad religiosa… que está reconocida en nuestra Constitución federal”.En otra de sus partes, y tras dejar constancia de que el estado laico no es la exclusión de la Iglesia o de cualquier otro credo, ideología o forma de pensar, (sino el que) pretende ser un espacio donde se respeten las diferencias y se puedan converger sin imponerse en un proyecto capaz de integrarlas a todas, el documento signado el pasado miércoles especifica que “esta Constitución está en deuda con la mayoría de nuestra sociedad que no ha sido representada en ella y que, incluso, se ha sentido agredida por ideologías en ella expresadas; por ejemplo, la ideología de género, (pues) para una correcta laicidad no deben imponerse ideologías”.Y más, reflexiona: “Si bien nos ha ofrecido más de un centenar de derechos, se olvidaron derechos fundamentales para el ser humano como el de la vida misma, y sin embargo se reconoce el derecho a una muerte digna, lo cual parece contradictorio”… (además de que) “quedaron poco privilegiados los grandes problemas estructurales de nuestra ciudad, como son la pobreza, la corrupción, la inseguridad creciente, el aumento en el consumo de estupefacientes entre los jóvenes, la trata de personas, la falta de cuidado de la casa común, la indiferencia ante quienes viven en situación de calle y la atención a la familia que necesita ser custodiada”.A manera de conclusión, apunta que “… necesitamos un proyecto que nos una hacia lo propio de la vida política: el bien común y no los bienes particulares”.Ahora sí que, como diría el clásico: ¡con la Iglesia hemos topado…!ASTERISCOS* Más que a la capacidad de los servicios estadounidenses de investigación, no pocos entre los dirigentes de la inteligencia y seguridad atribuía el jueves la detención del fiscal de Nayarit Édgar Veytia, como presunto responsable dedelitos contra la salud por parte de aquellos, a que el extraditado Joaquín “El Chapo” Guzmán entendió ya “que las cárceles y el sistema judicial allá no son como los de acá”. ¿Será?.* Si bien en un primer momento, por cierto, se aseguró que el sacerdote Óscar López Navarro, plagiado el martes en Tampico, había sido “devuelto” el jueves sin mediar pago alguno, lo cierto es que la orden de los Misioneros de Cristo Mediador debió desembolsar algo así como medio millón de pesos por su liberación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.