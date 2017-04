Agua en riesgo

En Ciudad Juárez no estamos acostumbrados a que falte el agua, normalmente en casi toda la ciudad se cuenta con servicio de agua potable en la llave; sólo un dos por ciento de la población recibe agua en pipas, por lo que no se considera que el agua sea un problema. Por el contrario en Chihuahua el servicio de agua en la mayoría de la ciudad se presta sólo algunas horas, y una gran cantidad de usuarios ni siquiera cuenta con el servicio de agua entubada.Es difícil que al abrir la llave pensemos de donde viene esa agua. En Juárez se extrae del subsuelo, con pozos que se perforan desde 250 y hasta 300 metros de profundidad, aquí existen condiciones geológicas y tipos de suelo que permiten que se formen “depósitos” de agua conocidos como acuíferos que es de donde se saca el líquido.La vulnerabilidad de Ciudad Juárez respecto al abastecimiento de agua es evidente para quien está familiarizado con los datos técnicos, por lo que es necesario darlos a conocer para que cada vez hagamos más conciencia del riesgo de perder el agua. Toda el agua potable que consumimos en la ciudad se extrae de los acuíferos binacionales del Bolsón del Hueco, y del Bolsón de la Mesilla (conocido también como Conejos-Médanos del lado mexicano). Esa sola condición nos hace vulnerables al no contar con fuentes alternas de abastecimiento.Además esa vulnerabilidad se agrava debido a que en Juárez extraemos a través de pozos casi cuatro veces el volumen de agua que naturalmente le entra como recarga al Bolsón del Hueco, lo que ocasiona que cada año, el nivel de agua en los pozos sea más profundo y de menor calidad.En Chihuahua hace años que tuvieron qué “importar” agua desde El Sauz y desde Aldama, ya que los pozos que existen en esa ciudad no son suficientes para producir el agua que consumen, y por otra parte las presas Chihuahua y Chuviscar dejaron de abastecer, por lo que se tuvieron que construir acueductos para traer el agua hacia la ciudad.En Juárez también fue necesario en estos últimos años construir un acueducto para traer cerca del 12 por ciento del agua que consumimos desde el Bolsón de la Mesilla, ubicado atrás de la Sierra de Juárez; sin este volumen de agua, no sería posible abastecer completamente a la ciudad y menos durante los meses de verano cuando se incrementa la demanda de agua principalmente por la evaporación a través de los aparatos de aire acondicionado.Es claro que en Juárez nuestro abastecimiento de agua está en riesgo, tanto por volumen como por calidad, a pesar de que la cantidad de agua que existe en el Bolsón del Hueco es muy importante, existen varios factores que nos permiten identificar el riesgo: primero, la ciudad de El Paso también depende de ese acuífero, la sobreexplotación que estamos haciendo tiene un impacto directo en el costo del agua, ya que a mayor profundidad aumenta el costo de extracción, y si la calidad es menor, entonces el costo de potabilización también aumenta.Cada vez será más caro extraer y potabilizar agua y por lo tanto aumentará su costo al usuario. Por ello es más importante buscar alternativas que permitan reducir la vulnerabilidad, menciono sólo algunas de ellas.Lo primero es reducir nuestro consumo y cuidar el agua, esto requiere hacernos conscientes del riesgo de perder nuestra agua constante, barata y de calidad, recordemos que el agua más cara es la que no tenemos, por otra parte, aumentar el precio para quienes consuman más de lo necesario para sus actividades cotidianas y la usen como lujo para riego o esparcimiento, o quienes la utilicen para producción industrial o comercial.También buscar la posibilidad de potabilizar el agua del Río Bravo que en la actualidad únicamente se utiliza para riego, eso implica dinero. Además es importante reutilizar cada vez más el agua que producen las plantas de tratamiento de aguas residuales para reducir el uso de agua potable para riego, construcción y otras actividades productivas, también cuesta; promover la creación de infraestructura verde, y finalmente construir drenaje pluvial que nos permita reducir inundaciones y recuperar algo de agua de lluvia para recargar nuestros acuíferos.

