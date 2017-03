El factor no tan X: Liderazgo

Liderazgo, una palabra tan sencilla de escribir, tan difícil de explicar y más aún: una acción tan compleja de ejecutar. Desde niños nos han enseñado a venerar a quienes tienen los liderazgos, a creerlos figuras casi míticas y del Olimpo, unos poseedores de la verdad y seres de luz que han nacido con unas cualidades superespeciales.En un Juárez donde las generaciones están avanzando a otra complejidad de pensamientos, donde nuestra juventud está siendo cimbrada de forma constante y sistemática por cuestiones de violencia que no necesariamente cortan la vida, simplemente la cercenan. La juventud que gusta del aprendizaje lúdico, que busca que le sean reconocidas y respetadas sus habilidades y capacidades, una concepción de estar abiertos al cambio, conectados, trabajar en el “modo” de confianza y muy sensible al involucramiento; aquí acompaña el liderazgo.De cara al 2018, ¿habrá un liderazgo visible que pueda conjuntar los esfuerzos de los ciudadanos para encaminarnos a una visión como ciudad?.Una cosa es querer, otra muy distinta es poder. La oportunidad de entrevistar a 100 personas (algunas de ellas líderes natos) me reveló tres vertientes para el liderazgo de la comunidad: visión, personalidad y conocer herramientas para ejercerlo. La cúpula empresarial define liderazgo en la idea de la conjunción de esfuerzos, la ciudadanía en una persona con amor por la ciudad, el académico mencionó liderazgo atado al ejemplo y la clase política pidió un líder honesto, congruente, ético e íntegro.El 2018 deberá ser un nuevo crisol para filtrar aquellas personalidades que tengan una lucidez intelectual, espiritual y conductual que les permita dirigir a nuestra comunidad. Ya pasamos por los modelos políticos de liderazgo y han sido muy criticados; el poder ciudadano se hizo realidad por medio de un independiente, el nivel de aceptación en sus primeros meses de gestión ha sido término medio.¿Será que es tiempo de ver a un académico al frente del Gobierno y tener un caso como el colombiano “Antanas Mockus” en Ciudad Juárez? ¿Será el turno de que veamos un empresario al frente de la comunidad? El actual alcalde ha dejado muy en claro su intencionalidad de ir por la reelección y ya algún otro político reconoció su intencionalidad de aspiraralasillamayor de Ciudad Juárez.El liderazgo será una cuestión trascendental no solamente cortoplacista, sino para el desarrollo futuro de nuestra comunidad como la que salió adelante por una estrategia sumamente brillante o bien como aquella que cambió de manera superficial y en el fondo sigue la misma problemática. Es de resaltar, el empresario, el político y el ciudadano buscan y demandan un líder con visión, los académicos enfatizan la personalidad del líder, los básicos, la materia prima.Es tiempo pues de levantar la cabeza y comenzar a visualizar lo que queremos, sin dejar de ver lo que estamos construyendo en el presente. ¿Personalidad? Ser empático, congruente, ético, íntegro, honesto, sin agendas ocultas, incluyente, solidario, persuasivo y con credibilidad. ¿Herramientas? La perspectiva abarca el ser emprendedor, tomar la iniciativa, ser un agente de cambio y gozar de reconocimiento social.La visión se define por el liderazgo de conjunción, amor por la ciudad y que piense en el colectivo social. “No pinta quien tiene ganas, sino el que sabe pintar”, frase del célebre Facundo Cabral.Hay que buscar cuál es el ideal de liderazgo de lo que necesitamos y merecemos en Juárez y luego ponerlo al servicio de las instituciones políticas o asociaciones de la ciudad que se dieran a la tarea de conseguir esas personalidades de cara a la competencia en los comicios 2018. Cuestión de planeación estratégica.Para finalizar un afectuoso saludo al Arq. Carlos Bejos Acebo, actual director del Tecnológico de Monterrey Campus Juárez ya que a partir de abril estará en la dirección general del Campus Laguna. Un hombre de carácter afable, ideas revolucionarias, don de mando y palabra; carismático, enfocado en resultados y sobre todo una personalidad con un profundo sentido humano. Le deseamos el mayor de los parabienes en su nueva encomienda, gracias por ser el tipo de liderazgo que es absolutamente necesario en nuestro entorno. De igual manera le damos la bienvenida al Ing. Javier Taboada, su aporte y visión serán igual de trascendentales para el desarrollo del campus y la Heroica Ciudad Juárez.

