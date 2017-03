La UACJ pudiera ser una opción para la comunidad

Hace unos días se dio a conocer el recorte de 70 becas de posgrado de Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Esta medida –que no es exclusiva para nuestra universidad– ha motivado la reflexión sobre las prioridades presupuestarias del Gobierno federal y sobre la necesidad de un pronunciamiento de nuestras autoridades y profesorado. Plantea además, la necesidad de revisar la forma como las actuales autoridades universitarias han definido su oferta de posgrado, empobreciéndola bajo el único argumento de convertir todos los programas en “programas Conacyt” y lograr que todos los estudiantes sean “de tiempo completo”, es decir, becarios.La administración actual emprendió hace varios años una carrera por “homologar” los diversos programas y por lograr que todos formen parte del Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC). El problema de esta decisión no es que un programa sea Conacyt, sino la forma particular de llevarla a cabo en la UACJ, tratando de encajonar los diferentes programas en un solo esquema de funcionamiento.El Consejo de Ciencia y Tecnología reconoce la diversidad de necesidades al definir programas de investigación y profesionalizantes; y también la diversidad de condiciones de quienes ingresan a un posgrado (de tiempo completo y de tiempo parcial). Estas distinciones son importantes, pues se reconoce que la oferta debe diferenciarse y que formarse en investigación exige cosas distintas que profesionalizarse para la práctica de algún área en particular.Los actuales funcionarios son enfáticos, además, en su decisión de que nadie que curse un posgrado trabaje, y más aún, han diseñado estrategias para destruir la rutina de los estudiantes de tal manera que no sólo “no puedan engañarlos trabajando” (palabras textuales de uno de ellos), sino que en muchos casos, quienes “disfrutan” la beca, enfrentan serias dificultades para organizar su vida cotidiana.¿Por qué cerrar la posibilidad de grupos mixtos, con estudiantes de tiempo completo y otros de tiempo parcial, que puedan seguir laborando, profesionalizando su práctica y enriqueciendo la reflexión y aprendizaje grupales con su experiencia? ¿Es más importante asegurarse de que los estudiantes queden realmente imposibilitados para trabajar o ser realmente una opción incluyente y pertinente?.Según el Consejo, los programas profesionalizantes buscan formar personal capacitado “para el mejor desempeño profesional en el área de que se trate”, es decir, existen para aquellos que se encuentran en el campo y quieren mejorar el desempeño de su labor. Al cerrarse la oferta a “puros becados”, los posgrados de la UACJ se vuelven inaccesibles para un porcentaje importante de profesionistas que se desempeñan en su campo. Baste poner como ejemplos la maestría en educación, a la que se inscribían profesores –e incluso directores- de diversos niveles educativos, o la maestría en psicoterapia humanista, a la que llegaban profesionistas que se desempeñaban en el sector salud, o directamente en la atención de víctimas de la violencia, entre otros. O la maestría en desarrollo urbano, que representaba una posibilidad para quienes se encontraban en instancias de gobierno o en constructoras privadas y requerían de especialización y actualización para realizar su trabajo. O la maestría en salud pública, o la maestría en administración, etcétera.El enfoque de la actual administración de la universidad desprecia la práctica y la intervención. En el afán de “homologar”, han despreciado las diferencias de cada programa y la experiencia práctica de profesionales del campo. Esto se expresa en hechos como el de dar prioridad a la contratación de profesores con doctorado –aunque nunca hayan desarrollado una profesión ni cuenten con el dominio de la materia que da la práctica-, sobre aquellos que sin “ser doctores”, puedan mostrar años de experiencia y dominio práctico de la materia. Así, podemos tener, por ejemplo, profesores de arquitectura que dominan los libros pero nunca han construido ni una barda.Con la política adoptada, la universidad ha dejado de ser una opción para ese público de profesionistas deseosos de especializarse, que años atrás encontraban en ella una oferta que respondía no sólo a sus necesidades de formación y capacitación, sino a una demanda de la ciudad, a través de programas pertinentes y accesibles.Es lamentable escuchar repetidamente a personas que buscaban un posgrado para especializarse decir cosas como: la UACJ no tiene opción par a mí. Fui a la UACJ, pero no voy a dejar mi trabajo por una beca.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.