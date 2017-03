Narco y política agitan el ambiente

El tsunami de memes, parodias y chistes ácidos que inundaron las redes sociales durante varios meses contra el gobernador Javier Corral Jurado y los miembros de su gabinete, se volcó en contra del exgobernador César Duarte y su equipo en unos cuantos días.Los creativos del gobernador y sus operadores permanecían en la milonga o abrumados y escondidos por los inmensos flancos débiles presentados por su jefe y su gabinete en apenas seis meses de administración. La escena ha cambiado sustancialmente: Duarte escondido, Duarte tras las rejas, Duarte protegido por Osorio Chong.Lo comentamos en la víspera, ni los duartistas ni los priistas –no es exactamente lo mismo– se quedarían con los brazos cruzados. Lo que sigue jugándose es el poder, más allá de las bromas y el humor negro que representan herramientas portentosas para ganar o derrotar causas u objetivos en los tiempos actuales.Ayer los tricolores regresaron del atarantamiento sufrido por la detención de Garfio, Villegas, Yáñez y la intentona contra Tarín. Devolvieron algunos memes; colocaron entre ellos al exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, como “traidor”.***Cada vez hay más elementos para considerar que la descomposición será mayúscula en los siguientes días y semanas. Si bien priistas como Patricio Martínez han entrado a cuestionar al duartismo, Lilia Merodio ingresó en defensa de la marca porque no es sólo el equipo ballezano el expuesto ante la opinión pública y los electores del 2018 sino todo el priismo.En medio del fragor político avanza la inseguridad por los cuatro puntos del estado, la falta de certidumbre sobre las investigaciones en torno al homicidio de la compañera y colega Miroslava Breach, y las repetidas amenazas en lonas y cartulinas de supuestos grupos criminales contra funcionarios del Gobierno estatal y periodistas.La clase política se ha dejado de diplomacias. Está ingresando al camino sin retorno de la imposibilidad para la conciliación en aras de garantizar su presente y futuro en el poder público.Lo peor que puede ocurrir es la ingobernabilidad. Las señales son inequívocas de que hacia allá nos conducen los actores en disputa, sin escrúpulos ni cargos de conciencia.Las carnosas plazas en disputa lo justifican.***Todos los diablos de las suspicacias despertaron con la aprobación del cambio de uso en las 446 hectáreas ubicadas entre el bulevar Independencia y Juan Pablo Segundo para meter ahí una “miniciudad” de casi mil 500 casas.Se trata de una empresa foránea llamada Altozano a la que debe echarse el ojo no tanto por su legítimo interés de hacer negocios en esta ciudad, sino porque en Juárez ya sabemos que operan empresarios inmobiliarios de muy alto pesaje que podrían resultar asociados. En la propia alcaldía hay quienes se las comen ardiendo y las escupen humeando para esos menesteres.Tenemos experiencias patéticas y terribles en la construcción de conjuntos habitacionales con deficiencias tremendas, como Riberas del Bravo. Ahí no fueron contemplados escuelas, centros médicos, parques, presencia policiaca. Son desastrosas las consecuencias en la calidad de vida en esa zona; igual en la Castillo Peraza, Los Ojitos. Eso sí, salieron varios reyes Midas durante la administración de Patricio Martínez. Los empresarios que construyeron Riberas del Bravo hoy siguen ofertando palomares en otros puntos de la ciudad sin ningún escrúpulo ni impedimento. A ver qué dice Armando.***La explicación que ofreció ayer la presidenta municipal de Chihuahua, Maru Campos, sobre su ausencia de la ciudad durante toda una semana –sin permiso del Cabildo–, fortaleció la hipótesis de que estuvo de vacaciones en España. Nos han dicho, inclusive, que regresó a la Ciudad de México en un vuelo de Aeroméxico procedente de aquel país.Ayer en la ciudad de Chihuahua textualmente dijo:“Los gastos que se generaron de mi salida de la ciudad de Chihuahua, fueron única y exclusivamente a cargo de una servidora; no tuvo que ver en absoluto ningún centavo del peculio de la administración municipal, que es así como debe de ser en todo momento”.Quiere decir entonces que se trató de un viaje personal, pagado por ella misma, pero a sus gobernados no les informó que tuviera vacaciones o que le apremiara necesidad de alguna atención específica de salud.El tiempo que se mantuvo fuera la obligaba a solicitar el permiso correspondiente del Ayuntamiento y no lo hizo.Su negativa a ofrecer la información respectiva significa que trae gato encerrado y muy ruidoso, que incluye el cómplice silencio de los regidores de todos los partidos políticos, incluido el PRI.***Ahora que se habla de la instalación de decenas de Centros de Bienestar Infantil y Casas de Cuidado Diario por parte de los Gobiernos municipal y estatal, con una inversión millonaria, llama la atención que destaquen al menos en el segundo caso, que son espacios donde son madres de familia las responsables de brindar la atención.No es que se minimice el compromiso de las señoras amas de casa para el cuidado de los infantes, sino que habiendo recursos cuantiosos (45 millones de pesos para el caso Juárez), no es posible que el Estado no tenga la capacidad para asegurarse de que sean personas profesionales y certificadas las que respondan por la protección e integridad de los niños que son encargados.Es una gran responsabilidad atender a menores de edad, y una de las quejas contra algunas guarderías “patito”, es que no hay regulación incluso de quien entra a los inmuebles donde están resguardados los niños. Si se promueve sin control este tipo de programas, en lugar de protección, lo que puede existir es que se agregue un riesgo más a esa población vulnerable.***Los colegas reporteros que cubren la fuente del Gobierno estatal en esta frontera andan entre incómodos y molestos porque la oficina de Comunicación Social a cargo del también colega, Enrique “Quique” Torres, fiscaliza y boicotea de manera burda el trabajo periodístico. No ayudan pero bien que friegan.Los compañeros periodistas acuden cada día a las oficinas públicas de Pueblito Mexicano a entrevistar a funcionarios de distintas dependencias estatales sobre la correspondiente temática cotidiana.Apenas ponen los colegas un pie en dichas oficinas, empiezan a ser seguidos por empleados de “Quique” Torres hasta las áreas y con los funcionarios donde los reporteros desarrollan su sacrosanta labor.Esa es una situación; la otra es que, cuando dos o tres reporteros llevan a cabo alguna entrevista, Torres y sus muchachos realizan las grabaciones respectivas y sin ningún pudor las convierten en boletines de prensa que son enviados a todos los medios de comunicación, analistas, articulistas y todo a quien tengan en sus bases de datos.Nada profesional el manejo de la oficina de Comunicación Zona Norte; desconocemos si con el visto bueno de sus jefes en la ciudad de Chihuahua, Leoncio Acuña y Antonio Pinedo, pero al fin y al cabo antiético y reprobable. Dirían los coloquiales: una cosa es Juan Domínguez y otra. ¡No me jodas!.***El Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) campus Ciudad Juárez le está dando refresh a su Dirección General.Llegó a esta frontera desde tierras chihuahuitas Javier Taboada Herroso para tomar las riendas del centro educativo, en sustitución del arquitecto Carlos Bejos Acebo, quien fue trasladado al campus Laguna.Las razones del cambio serán explicadas en algunos días más por los altos mandos del Tec con sede regia. Por lo pronto los cerca de mil 500 estudiantes en Juárez y personal administrativo ya tienen nuevo jefe a quién cuadrarse.