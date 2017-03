Un mes triste, muy triste

Me parece triste, muy triste, tener que escribir este artículo cuando está por concluir el mes. Después de todo, marzo se asocia con el renacimiento de la primavera. A nivel mundial en marzo se conmemoran días para llamar la atención sobre la vida silvestre, el agua, ¡hasta la poesía! Y, desde luego, hay fechas destinadas a concientizar sobre la condición de la mujer y fomentar el derecho a la verdad.Por eso resulta particularmente desalentador enterarse acerca de algunas noticias recientes. Pareciera por momentos que a pesar de décadas de campañas mediáticas y educación, en pleno 2017 —sí, en el Siglo XXI— no hemos avanzado nada.Y esta ciudad emblemática para la situación de la mujer y la cobertura periodística en México es la punta del iceberg. Lamentablemente, según la Fiscalía General del Estado marzo ha sido el mes del 2017 más violento para las mujeres en Ciudad Juárez. Los datos de El Diario nos dicen el porqué:Se privó de la vida a 11 personas del sexo femenino; el primer fin de semana del mes hubo seis detenidos por violencia familiar, uno de ellos por el homicidio de su exesposa, la madre de ésta y una mujer más; siguen vigentes 10 reportes de desaparecidas presentados de enero a la fecha; se identificó a dos mujeres, de 19 y 22 años, localizadas por separado sin vida y con huellas violencia; se arrestó a pareja que prostituía a una menor; se detuvo a un hombre que violó a su hija de 17 años; se realizaron protestas por las mujeres ausentes; se arrestó a tendero por hacer tocamientos a una menor; continúa el juicio de hombre acusado de asesinar a su esposa y tres hijos.Es el capítulo actual en la prolongada serie de delitos de género que desde hace decenios han vuelto famosa a la frontera. La frontera, sí, porque este fenómeno no se limita a la zona centro o las calles oscuras juarenses. Por ejemplo, esta semana en El Paso dieron cadena perpetua a un hombre que en el 2008 conspiró a fin de asesinar del lado mexicano a su cuñada, una hermana y el padre de ambas para que no atestiguaran que su hermano violó a su hijastra pequeña.En las estadísticas anteriores no se incluyen las mujeres jóvenes, como una conocida mía de 23 años, que prefieren no caminar ni una cuadra solas por la incomodidad de los piropos y las miradas de “admiración”. Ni tampoco se mencionan las ignoradas para los ascensos por el hecho de ser mujer. No se incluye el gran número —casi todas— que desde niñas ven limitadas sus aspiraciones como personas por la definición cultural del género femenino.En la ciudad de Chihuahua, alguien puso grilletes y vendas en los ojos a las esculturas de mujeres en el Monumento a la Familia. ¡Bien hecho!.Sin embargo hemos avanzado. En el Museo de Arqueología puede verse la exposición “Ellas”, del fotógrafo Víctor Hugo Delgado. Tal vez se incluyan imágenes de mujeres como Santos Adriana Martel Estrada, premio Estatal de Ciencia y Tecnología; María Teresa Delgado Zárate, la cuarta presidenta de Index Juárez; Guadalupe Santiago Quijada, autora de varios libros sobre la historia la ciudad; María Luisa Ojeda Arredondo, fundadora del centro de inclusión para discapacitados Alas y Raíces; o Laura Elena Arce, rectora de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.El 8 de Marzo se conmemoró mediante foros, carreras, conferencias y el establecimiento de un “corredor seguro”, en la UACJ egresó la primera generación de la maestría sobre violencia de género y a nivel estatal se penalizó el “texting”. Pero mientras el Instituto Chihuahuense de la Mujer publicaba en desplegado que “la mejor manera de conmemorar el día es incorporando esta perspectiva de género en nuestro quehacer cotidiano para fortalecer los derechos y la participación de las mujeres en todos los ámbitos”, en el Congreso del Estado se negó hacer uso de la palabra a las “chihuahuenses destacadas” galardonadas.Luego, el 23 marzo, fue asesinada en Chihuahua la reconocida periodista Miroslava Breach Velducea.Sin embargo, como la escultura de la niña intrépida colocada originalmente de manera temporal por el Día de la Mujer frente al famoso toro de Wall Street, estamos para quedarnos.Sépase que no hay marcha atrás: ni en el feminismo ni en la difusión de la verdad.