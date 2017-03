Duartistas olfateaban lo que venía

Con la detención del exalcalde de Chihuahua, Javier Garfio, Villegas y Ricardo Yáñez, recibe la vapuleada administración de Javier Corral refrescante aire político puro, mayoritariamente entre las desanimadas bases panistas.Es un fuerte golpe para un sector específico del PRI: el duartismo, pero no para la mayoría de los tricolores chihuahuenses que estaban muy bien deslindados de los llamados ballezanos.Con la reclusión tampoco queda garantizado el resarcimiento de los inmuebles producto del supuesto peculado.En la trama de los terrenos vendidos por la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura (Coesvi) a empresarios cercanos al régimen duartista se habla de un presunto desfalco de 300 millones de pesos.Vendrán prolongados tiempos de litigios en juzgados del fuero común y del fuero federal, amparos, reconsideraciones, y no sabemos cuál sea la estrategia, si la existe, para que regresen esos terrenos y/o el dinero correspondiente al patrimonio de los chihuahuenses.Por lo pronto, los empresarios que adquirieron esos bienes –alrededor de 500 hectáreas sumados todos–, los integrantes del Consejo Consultivo que autorizaron la venta y el jefe de todos ellos, el exgobernador, permanecen bajo buen resguardo y listos para pelear lo conseguido, con todo y las advertencias de Corral ayer en su conferencia de prensa para evitar que uno de ellos adquiera fuero como diputado y el otro sea “extraditado” de Estados Unidos a Chihuahua.***El exdirector administrativo del Gobierno estatal, Gerardo Villegas Madriles, es uno de los más cercanos miembros del duartismo. Siempre lamentó la posición que le correspondió jugar en el sexenio anterior y las consecuencias que podría sufrir. Otro era el secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral.Las aflicciones de esos y otros funcionarios no eran secreto para nadie en Palacio de Gobierno. Ellos hablaban de los grandes beneficiarios en determinadas operaciones –sin especificar alguna– frente al eventual perjuicio de quienes debían ir liberando procesos y cheques desde las oficinas públicas.El caso de Villegas es el más emblemático de muchísimos funcionarios que se vieron obligados a facilitar sus firmas para la protocolización de las maniobras correspondientes, sin desechar que pudieron obtener algún beneficio extraordinario. Eso lo dirán las investigaciones en curso.***El independiente alcalde, Armando Cabada Alvídrez, se molestó muchísimo y se preocupó al grado de la alarma con el regreso de su aborrecido enemigo, Héctor “Teto” Murguía.No le supo ni la megapachanga boxística del sábado. No tanto por la reaparición de Murguía Lardizábal, sino porque llegó muy de la manita del exgobernador, José Reyes Baeza y de la senadora Lilia Merodio Reza.Tanto la senadora como el actual director general del ISSSTE eran considerados por Cabada si no por completo de su lado, sí con la suficiente distancia del “corazoncito grasoso” tetoniano.Para la clase priista se va conformando el nuevo equipo tricolor de la siguiente manera: la senadora Graciela Ortiz González, presidenta del Comité Directivo Estatal; José Reyes Baeza, encabezando la fórmula para el Senado de la República; Murguía como parte de esa fórmula y... ¡Ohhh Dios de las reencarnaciones!, como candidato a la alcaldía; o en su defecto Lilia, y de ahí para abajo todos los equipos, incluido Enrique Serrano después de la comida del lunes en el Shangri La.Armando sigue con los malabares hacia el interior de su equipo para mantener en operación su maquinaria electoral; sigue a nivel estatal con grandes dificultades por la relación compleja con el primer panista del estado y buscando afianzarse a nivel nacional con distintas opciones políticas por la posible necesidad de siglas partidistas en pos de la reelección.“Teto” era menos que esperado para el independiente. Quizá le haya vuelto la sangre al cuerpo con la corretiza que ha iniciado el ‘nuevo amanecer’ contra el duartismo.***Si bien Víctor Manuel Ortega Fernández no compareció ante el juez por un asunto relacionado con su función en la administración de César Duarte, sí llegó por un asunto de transa, aunque contra una empresa privada de la que fue socio.Específicamente, el exdirector técnico del ViveBús en Ciudad Juárez habría tomado de forma indebida un total de 29 millones 175 mil 231 pesos en perjuicio de la compañía privada Eiffel de México S.R.L de C.V. donde era socio con otras tres personas, incluido su cuñado.Tras ser demandado, ayer acudió a una audiencia en la Novena Sala de la Ciudad Judicial ante el juez de Control Ramón Porras Córdova.Al parecer lo obligarán a pagar, pero mientras tanto para seguir su proceso en libertad el juez le ordenó depositar nueve millones de pesos como garantía económica, de tal forma que tendrá que ver cómo los consigue, ya sea rompiendo la alcancía, vendiendo propiedades o pidiendo prestado.Deberá el exfuncionario ir a bailar a San Lorenzo o Chalma porque paralelamente está la bronca justo del ViveBús.***Nos comentan que el Gobierno Municipal tratará de llegar a un acuerdo con los vecinos inconformes de Adición Campestre, quienes se oponen a la operación de un Centro de Bienestar Infantil (CBI) instalado desde hace unos días.Al parecer María Antonieta Pérez entrará en acción y los mandó citar para este miércoles al mediodía, donde les explicará cómo fue que se hizo cambio de uso de suelo al sector habitacional.Se prevé que no haya problemas mayores, aunque algunos residentes no están de acuerdo con el CBI. La autoridad municipal ha ido cubriendo todos los requisitos en materia de permisos, pero será interesante lo que pueda ocurrir.***Mañana están convocados en el Congreso del Estado los miembros directivos de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas a fin de explicar el retiro de apoyos alimentarios a 15 mil niños indígenas de la región serrana desde hace seis meses.Hasta el momento la titular de la Comisión, María Teresa Guerrero, sólo ha dicho que los apoyos se han retrasado por cambio de proveedor de los alimentos pero no que se hayan retirado. El caso es que hace seis meses no hay alimentos en esos albergues.Una diputada del PRI exhibió en semanas pasadas la situación y propuso un punto de acuerdo que fue aprobado por la gran mayoría de los diputados –excepto la presidenta, Blanca Gámez– para regresar “de inmediato” esos apoyos.La reunión con Guerrero y otros funcionarios de la Comisión para los Pueblos Indígenas será hasta mañana.***Ahora sí que por razones más de prioridades mediáticas que por falta de avance en las investigaciones correspondientes es que no han sido revelados oficialmente más resultados en torno al asesinato de la compañera y colega, Miroslava Breach.Por diversos lados ha sido filtrada información sobre las indagatorias, el mismo gobierno estatal daba a conocer el lunes que presentarían información con los avances pero en lugar de ello surgió la detención de varios duartistas.Parece que, en efecto, el cuadro sobre el móvil del homicidio ya lo tiene completo la Fiscalía General del Estado, e inclusive la identificación de los autores materiales, pero siguen en espera seguramente de escenarios “más propicios” para conseguir mejor golpe mediático; sin duda un lucro que no merece ni la compañera ni el gremio periodístico del estado... ni la propia sociedad chihuahuense.