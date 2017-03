Hoguera política

Vaya que se calentó el ambiente político en Chihuahua. En medio de un fuerte cúmulo de señalamientos, tanto de la prensa local como nacional, por su partida de golf en medio de una guerra entre grupos del narco, y por el asesinato de la periodista Miroslava Breach, al mejor estilo de las “cajas chinas” del PRI en el gobierno, la administración estatal encabezada por el panista Javier Corral Jurado desata toda una cacería de exfuncionarios y personeros del régimen anterior.En un operativo policiaco sorpresivo, estrategia infalible para destantear al enemigo, elementos de la Fiscalía y de la Policía Estatal ejecutaron el lunes por la mañana, sendas órdenes de aprehensión contra el exalcalde de la ciudad de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, y del exdirector de finanzas de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas.En una acción sin precedentes en el estado, se materializa una de las principales promesas de campaña de Corral, sí no es que la más importante, –y hay quienes afirman que fue la única y la que lo hizo ganar– asestando un golpe contundente y demoledor al duartismo agazapado en las sombras.En ese mismo operativo tempranero, se dice que el exsecretario de Educación, exdirector de Coesvi y muy cercano a Duarte, Ricardo Yáñez, habría logrado evadir a los agentes estatales que trataban de ubicarlo y detenerlo el lunes por la mañana.Sin embargo, ese mismo día por la tarde noche, elementos de la Fiscalía, Policía Ministerial Investigadora y Policía Estatal, desplegaron sendos operativos en la exclusiva zona del Campestre para capturarlo, logrando finalmente su objetivo ya entrada la noche del lunes.Sin duda alguna, magistral el golpe y mejor la estrategia mediática de opacar las notas que criticaban al gobernador por su viaje a Mazatlán a jugar golf, y por la violencia desatada que llevó al asesinato de la periodista Miroslava Breach. Buena jugada estratégica, no cabe duda. Logró, momentáneamente, desviar la atención de los temas incómodos, lacerantes.Mientras eso ocurría en la capital del estado, aquí en la frontera el gobernador realizaba una gira de trabajo que incluyó, por supuesto, la consabida rueda de prensa, en la que el mandatario estatal dijo varias cosas que tendrán repercusión en distintos ámbitos, y de distintas maneras.En el ámbito federal respondió duro al gobierno de Peña Nieto quien, en voz del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había dicho que “Chihuahua se había descompuesto”,pero que entrarían al estado en apoyo de su gobierno para regresar las cosas a la normalidad. Declaraciones que no fueron bien tomadas en general aquí, pero particularmente por Corral quien reviró a Osorio fuerte: “Se les descompuso el país, no Chihuahua”. Les respondió, y además acusó al Gobierno federal de instrumentar una campaña desestabilizadora en contra de su gobierno.También intentó “echar a pelear” a los trabajadores de los medios de comunicación, con sus respectivas empresas o patrones, al insistir en el sobado argumento de las carretadas de billetes a las empresas de comunicación, pero sin que ese dinero les llegara a ellos, los que buscan e informan la noticia. Mala estrategia la de contrapunteaba, o al menos intentarlo, a los trabajadores con sus empresas.Pero en el éxtasis de su reposicionamiento mediático, por las detenciones ya mencionadas, Corral se sigue regodeando en su desprecio hacia la prensa chihuahuense.No obstante lo anterior, debo reconocer, las acciones realizadas los dos días anteriores sirven de buena plataforma para el relanzamiento de la imagen del gobernador.Una imagen que, a escasos seis meses de su inicio, se encontraba ya harto maltrecha y prácticamente en la lona pero que, a raíz de éstas detenciones y del casi anuncio que hizo de que seguía Duarte, ha recuperado buena parte de lo perdido en muy poco tiempo.Sin embargo, como en todo conflicto judicial, hay dos partes y aún falta ver la defensa de Garfio, Villegas y Yáñez.Ayer y antier todo fue confusión y sorpresa en el cuartel tricolor de Chihuahua, pero ya repuestos los tricolores juran y perjuran que sus correligionarios caídos en desgracia, saldrán bien librados de ésta.Ojalá que no sea así, no porque en lo personal le deseemos mal a los detenidos, cuyas familias deben estar pasando muy malos momentos, no, sino porque eso devolvería al gobernador a una posición bastante vulnerable y muy poco sólida, y nadie quiere un gobernante debilitado y sin margen de maniobra política. Eso nos daña a todos como sociedad.Por el bien de Chihuahua y de los chihuahuenses, ojalá que no sea así. Ojalá que se haya hecho un buen trabajo de respaldo y sustento jurídico y que se aplique la justicia, solo la justicia. Ni más, pero tampoco menos.