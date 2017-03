Con Garfio y Osorio saca Corral al “rudo”

—Ni el saludo del gobernador a 'Teto', Serrano, Lilia...—La regañiza desde el consejo estatal azul—Buscan reinstalar a despedidos en BachiDespués de atender varias llamadas de periodistas de medios nacionales y la conferencia de prensa en esta frontera, –enfocado todo sobre los huesos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong–, el gobernador Javier Corral, se trasladó al Shangri La, donde se topó con una mesa de la que salieron chispas.Era el momento en que desde Palacio de Gobierno se filtraba la noticia sobre la detención del exalcalde de la ciudad de Chihuahua, Javier Garfio, y del exdirector administrativo de la administración anterior, Gerardo Villegas.En el restaurante de comida china esperaban al gobernador el delegado estatal de Sedesol, José Luis de la Madrid; el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana; el subsecretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña y la secretaria de Innovación, Alejandra de la Vega.Cuando el gobernador arribó todos ellos se trasladaron a un privado del comedero. En otra de las mesas tenían desde hacía rato el exalcalde, Héctor “Teto” Murguía; la senadora, Lilia Merodio, y el oponente de Corral en la campaña electoral y exalcalde, Enrique Serrano Escobar, quien junto con Garfio forma parte del equipo del exgobernador, César Duarte.No hubo saludos ni por elemental diplomacia. La nueva declaratoria de guerra se había dado contra Osorio momentos antes; en Chihuahua con la detención de Garfio. El rudo volvió con el inicio de la semana... lamentablemente en medio del infortunio generalizado.***En ese sentido, nada más pertinente que el mundo encima para tratar de emparejar los números en el terreno mediático usando la caja china de la detención de Garfio y Villegas frente a los incontables temas que mantienen al gobernador sin respirar desde hace meses.No hay otra manera de interpretar la aprehensión de los duartistas. No estuvieron listos los avances en las investigaciones del homicidio de la compañera y colega periodista, Miroslava Breach ni había bajado su calidad de viral la estancia del gobernador jugando golf en Mazatlán. Ahora la información estará centrada en Garfio, Villegas... y los que faltan!!!.Una jugada bastante pragmática del gobernador, y de nadie más que de él.***“... veo yo con preocupación una serie de hechos que se están presentando que, de no atenderse de forma inmediata, nos llevarán a perder la confianza ciudadana, si no es que ya la perdimos por completo...”.Bajo esa premisa contextualizada en seis cuartillas, el consejero estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Leyva Martínez, propuso a sus compañeros(as) integrantes del Consejo Político Estatal de su partido, formar una comisión para analizar de “manera seria y responsable” la actuación del gobierno estatal, la bancada panista en el Congreso del Estado y de los integrantes de los ayuntamientos en el estado.Buscaba el político panista que la comisión, en un plazo no mayor de 60 días, presentara un informe detallado de los aciertos y errores cometidos en el ejercicio del poder público de todas las autoridades emanadas de Acción Nacional.La petición tuvo sólo dos votos a favor, una abstención (de un funcionario municipal de la ciudad de Chihuahua) y aproximadamente 70 en contra.La propuesta fue apabullada con sendos discursos apologistas del secretario general de Gobierno, César Jáuregui; la alcaldesa chihuahuita, Maru Campos y el propio dirigente estatal panista, Fernando Álvarez. Ellos fijaron la línea hacia el resto de los consejeros.***Esa reunión de Consejo Político Estatal azul llevada a cabo el domingo en la ciudad de Chihuahua implica gran relevancia porque ayer el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, ofreció la conferencia de prensa en Juárez para denunciar que los señalamientos en su contra forman parte de una “campaña de golpeteo político que se despliega en varios medios de comunicación”El mandatario prácticamente habló de un complot nacional contra su administración por las desventajas del PRI hacia la elección presidencial del 2018 y por las propias aspiraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien dijo: “Chihuahua se nos está descomponiendo” en materia de seguridad. “Chihuahua es un distractor nacional”, reviró Corral, señalando mayores problemas de violencia en el Estado de México, Sinaloa, etc.Desde luego que los opositores políticos a Corral no dejarán de señalar las debilidades de su administración. Es parte de su función como contrapeso del poder; más aún, deben demostrar ante la sociedad que pueden ser mejores como gobernantes.Pero las críticas en el seno del Consejo Político Estatal panista son vertidas por un correligionario suyo que comparte no quizá los elementos manejados por los políticos opositores pero sí las informaciones abundantes publicadas por los medios de comunicación. Esas no son campañas, son informaciones generadas surgidas desde el seno del propio gobierno. Ningún medio inventó a Galo, por ejemplo, mascota del gobernador a la que hizo alusión Leyva en su participación.En Corral sigue completamente ausente la necesaria autocrítica. La realidad descrita por el consejero panista es la que conocen también todos los chihuahuenses. La culpa no es de los convenios publicitarios, es de su manejo como gobernador.***Finalmente la Secretaría de Educación y Deporte entró en razón y aceptó firmar el convenio de revisión salarial con el sindicato académico y administrativo del Colegio de Bachilleres. Ayer mismo avanzaron en ese punto.No hay reversa en la exigencia para que sea destituida la directora general del Colegio, Teresa Ortuño Gurza; el director del plantel 15, Eleazar Valles, así como la reinstalación de varios sindicalizados despedidos “injustamente”.La directiva del sindicato deberá hacer públicos los acuerdos tomados por el congreso general el pasado fin de semana mediante un nuevo desplegado que será publicado en medios informativos el próximo fin de semana.***Nomás falta que el Cefereso número 9 asentado en Juárez haya cobrado fama de alta seguridad, como para que ahora sea punto de destino para algunos de los presos de alta peligrosidad.Si ya se “hospedó” aquí a “El Chapo” Guzmán, líder del poderoso Cártel de Sinaloa, y no se escapó, seguramente habrá valido como argumento para que ahora hayan enviado a Miguel Treviño Morales "El Z-40", considerado por autoridades de México y Estados Unidos como el máximo líder de la organización Los Zetas.Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua en general están pasando por una etapa de crisis en cuanto a seguridad, donde la población no está tranquila, como para que ahora se incremente el nerviosismo, sabiendo que otro presunto líder narco se resguarda en la frontera.Apenas la ciudad se había librado de “El Chapo” luego de que fue extraditado a Estados Unidos.***Si bien la idea del “Ceresito” no parece tan mala, porque el objetivo sería prevenir que las personas conduzcan vehículos en estado de ebriedad, lo cierto es que no deja de ser una estrategia aislada que deja algunas dudas.En la práctica, los operativos antiebrios han representado para el Gobierno Municipal un ingreso bastante considerable, ya que se habla de que en lo que va de la actual administración se habría recabado por ese concepto, una cifra superior a los 7 millones de pesos.El “Ceresito” podría convertirse en parte de una campaña global como la que impulsan actualmente la Fundación del Empresariado Chihuahuense y la Fundación Paso del Norte, denominada “Shift”, que abarca varios frentes que tienen que ver con reducir la venta y moderar la publicidad de las bebidas, pero involucraría un serio compromiso de los empresarios y los funcionarios públicos, para estar dispuestos a que poblaciones vulnerables como los jóvenes, tengan menos acceso al alcohol.