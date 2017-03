Reaparece Maru cortante y maleducada

El sindicato del Colegio de Bachilleres ya concluyó que la directora general de dicha institución de educación media superior, Teresa Ortuño Gurza, forma parte esencial del problema y ha decidido exigir su remoción inmediata. La quieren fuera del ‘Bachi’.En su congreso del viernes, votaron 122 líderes del sindicato a favor de que se vaya Ortuño, cinco votaron en contra. A las múltiples diferencias que han tenido con ella le aumentaron la supuesta imposibilidad legal para desempeñar el cargo por no contar con título profesional registrado, requisito obligatorio según la Ley Orgánica de los Bachilleres.De momento no acordaron más movilizaciones ni paros (han realizado este año tres, con afectación para casi 50 mil alumnos de los 31 planteles que tiene Bachilleres en el estado) pero no quedan descartados para las siguientes semanas si su patrón el Gobierno estatal no cumple con la serie de prestaciones pendientes.Los sindicalizados, con Pepe Acuña Peralta al frente, exigen el aumento salarial anual contemplado en el contrato laboral, los pagos de jubilaciones, los pagos de los ahorros solidarios y que cesen los despidos de personal por parte de la Dirección General.La comunicación y los acuerdos futuros los está buscando ahora el sindicato directamente con el secretario general de Gobierno y/o con el secretario de Educación y Deporte. Consideran roto todo vínculo con Ortuño Gurza.***Cortante, brusca, desinteresada, se comportó la alcaldesa de la ciudad de Chihuahua, María Eugenia Campos, después de ausentarse por una semana de su cargo. No se dignó a ofrecer explicación alguna, cual si se mandara sola.La señora presidenta no tuvo ni la menor cortesía hacia los colegas periodistas chihuahuitas que le preguntaron con insistencia sobre su desaparición. Respuestas distintas a las interrogantes específicas.Ella repitió lo que había “explicado” su secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui, sobre un tema de “salud” pero de ahí no salieron, también se especuló que andaba por Europa de paseo. Más enigmático todavía el silencio de los regidores que debieron haber autorizado la salida bajo explicaciones suficientes.En el inter de la ausencia de la alcaldesa hubo cerca de 15 asesinatos en la ciudad, entre ellos el de la compañera periodista, Miroslava Breach. La Presidencia Municipal no ha ofrecido ninguna explicación sobre los policías preventivos que debieron estar vigilando esa zona.***A pesar de que muchos no lo puedan creer, incluso ni Los Reporteros de esta columna, el PRI de Chihuahua parece haber entrado de lleno en el camino de la recomposición de fuerzas y la reagrupación de sus liderazgos, con miras a hacerle la vida imposible al PAN en el gobierno en el 2018.El pasado sábado por la mañana, en esta frontera se realizó un evento organizado y convocado por la Fundación Colosio denominado “Diálogos”, en el que la estrella principal fue el exgobernador José Reyes Baeza, y vaya que llegó convertido en todo un “rockstar” de la política.Para empezar, y esa fue la primera sorpresa, Reyes llegó acompañado del ya casi mítico “Teto” Murguía quien, para los que lo creían durmiendo en “patriciesca” mecedora, con asombro vieron que está más activo que en sus mejores años. Le debió provocar dermatitis al independiente alcalde, Armando Cabada, que pasó el trago amargo junto a casi todos los integrantes de su gabinete en la cartelera boxística “de la década” en el Neri Santos.El salón Cepia, en el área del Pronaf, resultó insuficiente para contener a los cientos de priistas que se dieron cita a esta reunión con el exgobernador deliciense, esa fue la segunda sorpresa porque, aunque esperaban bastante gente, al decir de los mismos organizadores aquello los rebasó por completo. Les urge regresar a las nóminas municipal y estatal.En este evento, se les entregaron reconocimientos a Diógenes Bustamante Vela; al profe Guillermo Quijas Cruz, a Santiago Nieto Sandoval, y a Sergio Vázquez Olivas, por su larga trayectoria partidista.El mensaje de Reyes Baeza fue claro y contundente; más allá de los retrueques clásicos de la retórica política, les dijo a los tricolores ahí reunidos que había que dejar ya de seguir lamentando la derrota electoral del año pasado, y que había que “ponerle al jalisco” partidista. Bueno, no lo dijo en esos términos, pero eso fue lo que quiso decir finalmente.También fue muy específico y certero al pedirles a los priistas de Juárez que dejen el ataque y la diatriba como respuesta a la derrota, que cesen de echarse culpas unos a otros y que, incluso, el PRI no debe centrar su trabajo en buscar culpables ni dentro ni fuera del partido, lo que incluye por supuesto a los gobiernos del estado y el municipal en la ciudad.“Dejen de buscar culpables de la derrota, no puedes basar en elementos negativos el relanzamiento del partido”, en pocas palabras como dice el dicho popular “no le busquen chichis a las gallinas”, les dijo el deliciense a los ahí reunidos en tono firme pero comedido, como es su estilo.***Algunos de los personajes más relevantes que acudieron a esta convocatoria son Omar Bazán, coordinador estatal de la Fundación Colosio, las senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz (otra sorpresa verlas juntas en un mismo evento), el fallido candidato a alcalde Héctor “Teto” Murguía, Mayra Chávez, presidenta del Comité Municipal del PRI en Juárez; Luis Murguía Lardizábal, presidente de la fundación a nivel local y organizador del evento junto a su hermanito “Teto”.También se pudo ver por ahí a Sixto Duarte, secretario general del Comité Municipal del PRI, a las diputadas locales Adriana Fuentes y Rocío Sáenz, algunas regidoras como Laura Tapia y Seidi Medina, al expresidente municipal, Jaime Bermúdez Cuarón.De igual forma se dieron cita empresarios como Valentín Fuentes y Arnoldo Cabada, el exdirigente estatal, Diógenes Bustamante, Javier González Moken, José Luis Canales de la Vega, el exrector de la UACJ Jorge Quintana Silveira, entre otros destacados liderazgos.***Y hablando de priistas “distinguidos”, en las próximas horas un exfuncionario de la administración duartista recibirá también un gran reconocimiento, sólo que este no será entre vítores y aplausos de sus compañeros de partido, ni en un pomposo salón de eventos, sino en la fría y amenazante sobriedad de una sala penal.Se trata del excoordinador del Vive Bus en la administración del ballezano César Duarte, el constructor metido a funcionario Víctor Manuel Ortega Fernández, sobre quien pesa senda denuncia por administración fraudulenta. Esta misma semana será acusado formalmente por dicho cargo ante la autoridad judicial.Paseando por los pasillos de la Ciudad Judicial y husmeando entre las notificaciones de los estrados, Los Reporteros se enteraron de que mañana será un día importante en el inicio de esta historia que promete uno de los mejores escándalos de la clase política en esta frontera.***Los vecinos del fraccionamiento Adición Campestre no tienen de qué preocuparse porque la guardería que iniciará funciones en la zona tiene contempladas las medidas necesarias para evitar cualquier molestia derivada del mayor tráfico vehicular esperado.Las autoridades municipales a través de la Dirección Desarrollo Social han estado pendientes con el seguimiento de todos los detalles en materia de supervisión y las autorizaciones correspondientes por parte de Protección Civil y Desarrollo Urbano.También han entablado pláticas con los vecinos tanto para aclarar todas las preguntas sobre los accesos hacia la guardería y crear conciencia sobre la importancia de un establecimiento de esa naturaleza en bien de muchos niños y sus familias.