Los políticos de partido o en ejercicio público de menor a mayor relevancia han perdido la brújula desencadenando ambiciones por el poder y presentándose agradables cuando la sociedad los acepta como mal necesario. El cochinero político ha creado intereses pocas veces enfocados al bienestar colectivo y se refleja en el detrimento social que incluye su lado moral y estético en tanto se pierde calidad de vida.Los políticos, a secas, van siempre en pos del poder. Sus inicios pueden darse desde la militancia en un partido o, como es común, por parentesco con algún poderoso o convertidos en funcionarios por elección, designación, méritos partidistas o “buenas relaciones”. ¡Qué vida! Frente a un saturado proceso electoral como el que se avecina (se elegirán regidores, diputados, senadores, alcaldes, presidente de la República) se aviva el cochinero con las mismas caras, los mismos nombres... lo de siempre.Tales metas (ambiciones diríase mejor) están delineadas dentro del sistema político instrumentado por la pléyade revolucionaria que al acabar el porfiriato se abrió a algo peor, el unipartidismo, prolongado hasta el 2000, inflexión que dio origen al pluralismo partidista, “cambiando para seguir igual”.En ese contexto, se sostiene el hacer político de nuestra historia donde ha reposado la sociedad en tanto adormecida por una paz social hermanada a la bien concertada ilación de mediocridades en la educación, el trabajo... y siempre esperanzada en que con los siguientes sí habrá mejor futuro.En el ascenso político basado, como se ha dicho, en ambiciones legalmente permitidas por normas a modo fraguadas en los recintos legislativos, vemos cómo un regidor transita a diputado local, luego federal, senador, alcalde o gobernador pasando por tres o cuatro escaños del organigrama gubernamental o en las dirigencias de partidos de donde salen los continuistas del poder a los que ahora se incorporan supuestos independientes. ¿Alguien conociendo el antecedente priista de López Obrador lo considera diferente pese al matiz evangélico de su recién adoptado discurso? ¿Sabrá este aguerrido político más que todos los expertos en educación responsables de la reforma educativa que le provoca risa?.Alcanzando el poder se llega a lo más importante: el erario. Manejar los recursos patrimoniales de todos. No es simple pero los numerosos ejemplos de impunidad son el motor que los mueve y hace pensar que en sus manos lo público se vuelve privado y pueden –de hecho lo hacen- manejarlo al antojo. Por ende, no son sorpresa los casos de corrupción que pese a denuncias y pruebas concretas no pasan al nivel jurídico de la penalidad.Urge cambiar. Voces multiplicadas lo piden, pero yendo por el mismo camino llegamos a lo mismo, ¿hay diferencia en la manera de gobernar del “independiente” en Nuevo León, en Parral y aquí con Armando Cabada, político neófito que busca reelegirse en la alcaldía y trascender a la gubernatura encontrándose en plena campaña y disponiendo del erario para espectáculos de congratulación con la gente (feria y circo gratis un mes) mientras la seguridad y la realidad urbana se estancan? Faltan meses para elecciones locales y el cochinero chihuahuense se vuelca en reprobaciones al gobierno panista, evidentes como la mano que mece la cuna y tan fáciles de identificar. El caso de Bachilleres ni siquiera requiere de matices en tanto resalta la incomprensión del sindicato poco exigente ante gobiernos priistas, ¿dónde el amor por la educación y la formación estudiantil colocada debajo de los logros laborales y políticos del magisterio y el pregonado diálogo que igual vale para el gobernador Corral y su gabinete?.El cochinero se expande y no hay quien lo limpie.

