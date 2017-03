El terror y la ingobernabilidad

A la ciudadanía chihuahuense siempre le ha quedado muy claro que los graves enfrentamientos entre bandas de fascinerosos que se dieron recientemente y que, en menor medida, se han sucedido a mediano y largo plazo en el estado de Chihuahua, son producto del enfrentamiento principalmente entre dos bandas del crimen organizado por el control de sus zonas de influencia, donde ejercen sus actividades. Estas bandas de ninguna manera son fundamentalistas islámicos ni de ninguna clase, ellos están en lo suyo.Me preocupa que algunos líderes de opinión teman que el estado de Chihuahua haya caído ya en una situación de ingobernabilidad porque nuestras autoridades estatales recién acaban de ser elegidas y una situación de este tipo sólo vendría a agravar la crisis de inseguridad que estamos padeciendo y que hace mucho tiempo no se veía.El Gobierno federal ha decidido intervenir en auxilio de las autoridades estatales; por principio de cuentas esto ha establecido una circunstancia de sitio bélico en toda la comarca serrana afectada por los enfrentamientos. Existe la posibilidad de que se dé una desaparición de poderes, lo cual sumiría a nuestra entidad en un caos político adosado al caos guerrillero que ya tenemos. Si esto sucede en la realidad, las cosas se agravarían sobremanera.En estas circunstancias es urgente que las fuerzas en conflicto celebren un pacto de paz que devuelva al estado su tranquilidad, lo cual sería beneficioso para ellas y para todos porque es evidente que la paz nos permite a todos trabajar y disfrutar de las cosas de la vida. ¿De qué les sirve trabajar tanto a todos si tienen que permanecer su vida encerrados, sin poder circular con entera libertad y confianza por las calles y veredas de nuestro mundo? ¿Para qué acumular riquezas o recursos económicos en la medida que sea si no los podemos disfrutar en paz y en unión de nuestras familias?.Juan Luis Vives nos dice que:“La primera condición para la paz es la voluntad de lograrla”. Horacio Flaco nos refuerza diciendo: “Las guerras son el espanto de las madres”. Tienen razón pero quienes primeramente deben tener la voluntad de alcanzar la paz deben ser los ejércitos que se encuentran en conflicto.La paz vendrá a ser el gran regalo que ellos mismos les den a sus propias familias que viven aterradas por la gran consternación que les ocasiona saber o sospechar los vericuetos en los que andan sus hijos.Bien nos dice Tomas Jefferson: “La guerra es castigo tanto para el victorioso como para el vencido”, y más si lo que se está viendo es una especie de guerras pírricas que, por la cantidad de muertos que arrojan, no sabemos en realidad quien está perdiendo más, aunque siempre sea el pueblo inocente el gran perdedor.Por el bien de todos y de ellos mismos y de sus huestes, la primera obligación de un líder, cualquiera que este sea, es la de cuidar la integridad y la felicidad de sus liderados, de sus seguidores; el llevarlos siempre a un puerto seguro preservándolos de cualquier peligro, máxime si este importa el riesgo de sus vidas.Pero todas estas consideraciones no nos hacen pensar que la paz sea únicamente cosa de las bandas de fascinerosos beligerantes, no; en un estado de derecho como el nuestro las autoridades tienen el deber de propiciar el establecimiento de la paz y el orden publico.Esa es su función primordial. El gobernador del estado, como primera autoridad política de nuestra entidad y principal responsable de la estabilidad, tiene que trabajar arduamente en el restablecimiento y preservación constante del orden. Esa labor es un trabajo de veinticuatro horas, de tiempo completo en su más amplia concepción de la palabra.Es necesario que nuestro gobernador se tome las cosas en serio. Ha llegado el momento de sopesar todo lo que está pasando y tomar decisiones fundamentales para que las cosas marchen bien en nuestro estado. Al efecto, uno de los valores más importantes que debe tener y preservar cualquier pueblo es la justicia. José Luis Vives nos dice: “Desterrada la justicia que es el vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad que está unida a ella y vive por ella”. El establecimiento en nuestro medio del valor de lo justo tiene dos aspectos, la impartición de justicia y la procuración de justicia. Por la impartición de justicia el gobernador Javier Corral no debe preocuparse por lo pronto porque de eso se debe encargar el poder judicial, pero lo que si cae bajo su responsabilidad directa es la procuración de justicia y esta labor está encomendada especialmente al fiscal general del estado señor César Augusto Peniche.Ahora bien, esta procuración de justicia tiene dos campos generales; uno es la actividad de los agentes del Ministerio Público como parte acusadora en los juicios donde se imparte la justicia; el otro es la actividad policiaca como instancia preventiva y represiva del delito. Hasta ahora la parte acusadora en los juicios ha funcionado aceptablemente bien y existe una organización más que efectiva en este aspecto, pero la otra parte, la preventiva y represiva del delito es la que nos está presentando preocupantes fallas y esto obedece a que en la fiscalía no existe un mando que tenga una experiencia policiaca ni tan siquiera respetable.El actual fiscal no tiene oficio policiaco; en consecuencia no sabe ni por lo mínimo qué hacer para preservar la paz y la seguridad pública en el estado de Chihuahua.Esa falta de habilidad policiaca es razón de que las cosas se han salido de control en toda nuestra entidad federativa, lo mismo en la sierra como en las ciudades y los diferentes índices delictivos están desbocados. De muchas maneras no se ha tenido éxito en mandar a la delincuencia organizada y desorganizada los mensajes de acotamiento y represión que son necesarios para preservar la paz y el orden constitucional. Las acciones que ello implica no se han dado o se han producido equivocadamente, de tal manera que la delincuencia de todos los tipos y colores ha interpretado que el poder del estado ha reculado y que el campo se encuentra vacío o libre para que cada quien haga lo que quiere y lo que pueda.Con el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal del periódico nacional La Jornada, directora de la agencia de noticias MIR, donde los autores dejaron un narcomensaje y amenaza al gobernador, ocurrido en días pasados, las cosas se calentaron al rojo vivo.La situación de la paz y la seguridad pública del estado se agravó para nuestro gobernador y su gabinete al grado de que muchos hablan ya de la existencia de un Estado fallido y de la declaratoria de ingobernabilidad que lleva a la desaparición de poderes. En lo personal creo que las cosas no están para tanto.Es evidente, eso sí, el fracaso de la esfera policiaca en el segmento de procuración de justicia y esto debe resolverlo el gobernador de dos maneras: ya sea deponiendo al actual fiscal general o bien instalando en el esquema de mandos una autoridad policiaca fuerte y avezada en los vericuetos de la acción policiaca que le pueda controlar la situación con acciones inteligentes y efectivas que hagan que las cosas vuelvan por lo menos al estatus en que las dejó el anterior gobernador César Duarte, donde un índice de 12 asesinatos diarios que se cometían al inicio de su mandato hace poco más de seis años, al de 0.8 homicidios diarios que teníamos hace seis meses.La buena acción policiaca de la Fiscalía es toral para el establecimiento de la paz; eso es lo que demanda y desea con suprema prioridad la ciudadanía chihuahuense.Sin la paz no habrá nada que valga la pena vivir en este estado; eso debe tenerlo muy en cuenta nuestro actual gobernador y todo esto se encuentra en el trabajo diligente de la Fiscalía.