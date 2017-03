Cero resultados en crimen de periodista

Al transcurrir los dos primeros días del asesinato de la colega periodista, Miroslava Breach, no hubo avances en las investigaciones respectivas por parte de la Fiscalía General del Estado ni de la Procuraduría General de la República (PGR). O si los hubo no fueron presentados al público.En principio se dijo de manera extraoficial que varios detenidos con armas en las inmediaciones del domicilio de la periodista asesinada tendrían alguna relación con los hechos pero rápido las mismas autoridades se encargaron de aclarar que no hubo participación alguna. El tema es extremadamente delicado como para jugar a los chivos expiatorios.Hubo algunas manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la liderada por Norma Ledezma y otras por Gabino Gómez, pero ni eso tibió al fiscal general, César Peniche; o al propio gobernador Corral para informar respecto del avance en las indagatorias. Ni una sola palabra.Supimos que agentes de la PGR iniciaron sus propias pesquisas pero con tan mala fortuna que su operación se restringió a Palacio de Gobierno, sus alrededores, y algún par de direcciones de domicilios de colegas reporteros.Tampoco esa instancia federal informó en absoluto sobre los primeros datos obtenidos; más aún, la delegación estatal de la PGR fue ignorada completamente por los “agentes” enviados desde la Ciudad de México para las investigaciones.Eso sí, el gobernador Corral Jurado no hizo más que agudizar la guerra mediática sostenida contra casi todos los medios informativos del estado y del país. Es insólita la conducta del mandatario en momentos como los actuales.No ha mostrado el menor interés por sintonizar su gobierno con los medios de comunicación chihuahuenses ni con los reporteros en general; ahora pelea contra La Jornada, El Universal y cuanta empresa del ramo se atreva a cuestionar su actuación y a su régimen. Vemos que solamente le queda Carmen Aristegui, a quien entregó el contenido de la cartulina dejada por criminales durante el homicidio de Miroslava.En el discurso puede sonar todo magnífico igual que siempre en su trayectoria política, los resultados son cero.***Acompañado de varios trabajadores de los medios de comunicación, este viernes el presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua, Ángel Zubía, se presentó ante la presidenta del Congreso, Blanca Gámez, para entregarle las propuestas y resultados de las consultas hechas hace unos días en Chihuahua y Juárez, con el objetivo de fortalecer una Ley de Protección a los Periodistas de Chihuahua. En tanto, la Red de Periodista de Juárez se pronuncia porque el Congreso realice una consulta abierta a periodistas en activo, colegiados y no colegiados, sobre la conveniencia de la creación de esa Ley, porque el protocolo de seguridad aprobado en el 2010 en el estado prácticamente es letra muerta.Lo cierto es que urge se avance en las legislaciones en la materia pero al mismo tiempo deben ser tomadas acciones de protección extraordinarias y en calidad de mientras particularmente para los colegas encargados de fuentes delicadas, como las policiacas.***Vecinos con carácter y echados para adelante harán todo lo necesario para impedir la operación de un Centro de Bienestar Infantil queseinauguró elpasado21demarzo.Aseguran que se trata de habitantes del fraccionamiento Adición Campestre, quienes están dispuestos a no permitir que el Gobierno municipal siga adelante con ese proyecto. Consideran que no debió ser inaugurado un establecimiento dedicado al cuidado de niños, siendo que es un lugar impropio para ello. Dicen que no es lugar comercial sino residencial.Al parecer nunca se solicitó anuencia para establecerlo, además de que no habría el fundamento legal para que el gobierno municipal opere este tipo de guarderías.Algo que les molestaría mucho, según afirman, es que desde las cinco de la mañana pudieran estar llegando a ese centro vehículos chicos y grandes a dejar la chiquillada en la guardería.A ver cómo solucionan el problema.***Hablando de quejas, nos dicen que andan molestos varios padres de familia, cuyos hijos discapacitados acudían a recibir terapia a la alberca localizada en el Parque Central Oriente, enseguida del parque de los policías.Al parecer el centro acuático cerró sus puertas en enero y hasta la fecha no lo han reabierto, siendo que primero les informaron que sería para rehabilitarlo, y luego les explicaron que habría que darle mantenimiento, pero no es hora que se brinde el servicio ni a ellos ni a nadie desde prácticamente finales de 2016.Están haciendo un llamado a las autoridades correspondientes, municipales, para que pongan atención en este tema. Le daremos puntual seguimiento.***En ese sentido, ahora que está avanzando la administración, los críticos del gobernador Corral salen por todos lados y dicen que hasta sus vecinos en la ciudad de Chihuahua lo tienen checadito y dan cuenta de algunos comportamientos que lo ponen en evidencia.Otros funcionarios públicos con altos cargos han demostrado en su momento que son 24 horas de trabajo por siete de descanso; sin embargo, este panista al parecer sigue convencido que ese tipo de horarios no son lo propio para él.Mencionan que en ocasiones son las siete de la tarde, cuando Corral ya está llegando a guarecerse a casita para descansar. Y muchas veces son las diez de la mañana cuando apenas está saliendo a sus compromisos de gobernar uno de los estados más complicados de la República Mexicana.Lo anterior se suma a la exhibición que le dio al iniciar la semana uno de los medios de comunicación más prestigiosos del país, donde documentaron que el titular del Ejecutivo no tiene empacho alguno en salir a vacacionar o recrearse un fin de semana completo, aunque el estado que le toca dirigir sufra graves problemas de gobernabilidad particularmente en materia de seguridad.***No hace mucho que el alcalde Armando Cabada traía atravesada a la senadora Lilia Merodio; de plano ya ni las llamadas telefónicas le contestaba, pero últimamente ésta hizo los méritos suficientes para que se pudiera retomar esa comunicación.La legisladora al parecer se aplicó en la Federación para dar pequeños empujones y sacar adelante algunos proyectos planteados por el Gobierno municipal de Juárez, gracias a lo cual vienen llegando recursos para varias obras.En visita a la Presidencia Municipal, Merodio pudo presumir que metió el hombro para que el independiente pueda presentar resultados efectivos ante los juarenses.Son un total de 43 millones 603 mil pesos los que se estarían aplicando en nueve proyectos que tienen que ver con rehabilitación de cuatro parques, reparación de colectores, y remodelación de tres gimnasios.***Aunque en el PAN saben que el senador Ernesto Ruffo Appel se iría de candidato a la Presidencia de la República en el 2018 por la vía independiente, aún así le abrirán las puertas este sábado, para que se presente ante la militancia de dicho instituto político en Ciudad Juárez.Al igual que otros políticos de todos los partidos, el exgobernador Baja California le hace guiño a jugársela por la libre. Lo ha dicho abiertamente y aún así no ocurre nada al interior del PAN.Aquí lo recibirá el presidente local del panismo, Jorge Espinoza, quien lo acompañará en una rueda de prensa a las 9:40 de la mañana, ya que 20 minutos después dará una charla denominada “Oportunidades para la frontera ante el nuevo entorno económico”.Ruffo Appel es presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte en el Senado y fue el zar fronterizo en la administración de Vicente Fox.