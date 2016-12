Candidatura común, no…

Ciudad de México— De no ocurrir nada extraordinario en las próximas horas, panistas y perredistas enterrarán la mismísima noche de Navidad, en los hechos, la posibilidad de contender con un candidato común en los estratégicos comicios de 2017, para elegir al sucesor del priista Eruviel Ávila Villegas en el gobierno del Estado de México que, al margen de consideraciones de otra índole, cada vez parece estar más cerca de entregar el poder a uno más de los suyos…Esto, porque así lo establece la legislación electoral aplicable e, insistamos, porque la incapacidad o (intencionada) desidia de las dirigencias del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática a nivel nacional y/o estatal —Ricardo Anaya Cortés-Víctor Hugo Sondón Saavedra y Alejandra Barrales Magdaleno-Omar Ortega— para asumir decisiones por encima de los particulares y mezquinos intereses de los enfrentados cacicazgos locales de uno y otro, acabó por inhibir un esfuerzo que, apenas concluir el pasado proceso electoral, en junio, se anunció como “el siguiente y necesario paso…”, si de avanzar en una nueva alternancia a nivel federal se trataba.De no ocurrir nada extraordinario, entonces, panistas y perredistas deberán agregar una buena dosis de prudencia y sensatez a sus desmedidas proclamas adelantadas de triunfo, en la vecina entidad al menos donde, huelga insistir, ni uno ni otro parecen tener un candidato verdaderamente de peso que, solo o (ahora sí que) mal acompañados les garantice ir a los comicios del 2017 con posibilidades relativas (al menos) de éxito.Y esto último, porque si de especular se trata, nada parece más claro en el interior de Acción Nacional que, en medio de una cruenta confrontación entre sus liderazgos locales, del impresentable edil de Naucalpan Edgar Olvera Higuera y su par de Huixquilucan Enrique Vargas del Villar en particular, la puja por la candidatura a gobernador parece reducirse a solo dos de los aspirantes, Ulises Ramírez y José Luis Durán Reveles… o tres, si se insiste en incluir a la senadora Laura Rojas, históricamente vinculada al primero.Ello, mientras que en “la esquina de enfrente”, en la amarilla, los perfiles existentes son, en el mejor de los casos desconocidos, menores —Javier Salinas Narváez y Juan Zepeda Hernández— o, en el extremo, el de Alejandro Encinas quien, dicho sea de paso, ni perredista es ya, amén de que de manera reiterada ha señalado que su prioridad hoy no es el gobierno de su entidad natal, sino el procesamiento de la mejor nueva Carta Magna posible para la naciente Ciudad de México.Ahora que, al margen de consideraciones igualmente, nada parece impedir que la demagogia de una eventual unión antipriista por parte de las dirigencias nacionales continúe presente en este proceso pues, cerrado el periodo para registrar candidaturas comunes, se mantiene abierto, hasta el 23 de enero, el relativo a alianzas…ASTERISCOS* Atentos al popular refrán según el cual el que se quema con leche, hasta al jocoque le sopla…, los cuestionados integrantes de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdova decidieron declarar improcedente una nueva denuncia que por el supuesto desvío de recursos públicos para promocionarse en televisión y otros medios habría sido presentada contra el poblano Rafael Moreno Valle que, huelga decir, sigue ganándoles…* Tal como se previó, aunque no sin esfuerzo, Delta Air Lines de Ed Bastian y Aeroméxico de Andrés Conesa aceptaron el fallo del Departamento de Transporte estadunidense que les otorga la inmunidad antimonopolio, y permite establecer un Acuerdo de Colaboración Conjunta, previo a la consolidación de la más grandes alianza transfronteriza del sector. Bien.

