LA COLUMNA

Tras la depuración del Poder Judicial del Estado y la elección de consejeros del Ichitaip, en el Congreso del Estado pusieron ahora en la mira al auditor superior Jesús Esparza Flores, que todavía sobrevive a la transición de gobierno y al nuevo amanecer blanquiazul.A quien se le dio esa encomienda, es al diputado panista Jorge Soto Prieto quien ya puso una denuncia administrativa ante la Presidencia del Legislativo por omisión en los actos de supuesta corrupción en la pasada Administración estatal, donde aseguran nadó de muertito y otras tantas cosas con las que buscan echarlo a la calle.Esparza, quien negó ser tapadera de alguien, ya prepara su defensa jurídica y mediática, ayer dijo a Los Reporteros que es incongruente que Soto Prieto a quien llamó “llanero solitario”, lo acuse de manipular los informes técnicos de resultados para proteger a exfuncionarios estatales, cuando el Congreso acaba de aprobar tres cuentas públicas con graves observaciones que por lo visto el nuevo amanecer toleró.***La aprobación del presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para el 2017, que incluye una preautorización para que el Estado contraiga una nueva deuda de hasta 4 mil millones de pesos, recrudeció ayer la confrontación entre PAN y PRI que ya se perfila para ‘guerra política-civil’.A los señalamientos que el jueves realizó el líder estatal panista Fernando Álvarez Monje en contra de las diputadas priistas que se opusieron a la contratación de más bursatilización, respondió el dirigente priista Memo Dowell, quien consideró una burla para los chihuahuenses la aprobación del paquete financiero.El notario juarense señaló a Los Reporteros que la política de gasto e ingreso del gobernador Javier Corral aumentará el déficit que enfrenta el estado y provocará una baja en la calificación crediticia de Chihuahua, lo que implica tasas de interés más altas en los créditos que pretendan contratarse.El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jesús Valenciano también subió al ring para defender el paquete económico aprobado y consideró que se trata de un presupuesto justo en el reparto de dinero para atender a la entidad.En la sociedad civil a la que “representan” los diputados también se generaron reacciones, la mayoría para condenar el aval a más deuda cuando todavía en el nuevo amanecer corralista no sacan al buey de la barranca.***En terrenos del Gobierno independiente, la decisión del alcalde Armando Cabada de reducir el número de dependencias municipales cimbró el jueves al partido que dirige la diputada federal María Ávila, que al parecer ya tiene concesionada la Dirección de Ecología desde la Administración pasada.Y es que la dependencia que dirige el verde-ecologista Jürgen Ganser Carbajal se encontraba en la lista de las que iban a ser degradadas por el Cabildo para ser incorporada como área de la Dirección General de Desarrollo Urbano.Sin embargo, al momento de que se sometió a votación el proyecto de reforma, la regidora del PVEM, Laura Yanely Rodríguez Mireles, emprendió la defensa de esa oficina y logró sumar a su postura a los regidores del PAN y del PRI, quienes la secundaron.Para sorpresa de la fracción independiente que pugnaba por acotar también esa oficina, el alcalde también se sumó a la petición de la edil verde y dio la apariencia a quienes presenciaron la reunión del Ayuntamiento de que en éste caso imperaron los compromisos políticos de la pasada campaña electoral.Lo que sí es un hecho es que el triunfo se lo anotó Rodríguez al lograr conservar firme ese bastión ecologista, donde nada más falta que despache María Ávila cuando deje de ser legisladora.***El exalcalde Javier González Mocken reapareció ayer para enviar un mensaje a los juarenses con motivo de las celebraciones navideñas y desearles lo mejor, para lo que utilizó las redes sociales.De paso, quien estuvo a cargo del Ayuntamiento hasta octubre pasado, habló del escenario económico difícil que se prevé para el 2017, pero consideró que los chihuahuenses, en particular los habitantes de Ciudad Juárez, siempre han sabido sortear las dificultades que se presentan.Por cierto, el expresidente municipal volvió a la escena mediática tras elevar el Congreso del Estado a Ley y extendió para toda la entidad, la prohibición de cobrar estacionamientos en centros comerciales y tiendas departamentales, una medida que González Mocken impulsó en Ciudad Juárez este mismo año.***Donde no dan una para frenar la sangre que se está derramando en las carreteras en plena temporada navideña es en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la que hace un mes llegó para dirigir el priista Rafael Chávez Trillo, que no se ha visto en ningún operativo ni en Chihuahua ni en la frontera.Aunque esa dependencia federal no está sola con la responsabilidad de prevenir accidentes en las vialidades, sí le corresponde el mantenimiento carretero, campañas preventivas, revisión de choferes de autobuses, el freno a los camiones piratas y coordinar acciones en conjunto con otras esferas de Gobierno, que tal parece no se hace.De la falta de efectividad hablan por sí solos los números que el comisario de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez, dio a Los Reporteros. En 12 accidentes registrados en la actual temporada, han perdido la vida 14 personas y otras 6 han resultado lesionadas hasta ayer, cuando el año pasado no hubo fatalidades en la temporada.Las cifras son alarmantes y amenazan con crecer este fin de semana cuando se espera un alto flujo de viajeros en las carreteras para llegar a sus lugares de origen a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por lo que urge que alguien despierte a Chávez Trillo que quizá sigue concentrado en la actividad política de su partido, si no para qué lo pusieron.***Sigiloso pero diplomático, quizás para evitar una confrontación como la que puso en jaque al Estado –con oficinas tomadas y manifestaciones– en los primeros días del nuevo amanecer, el exgobernador José Reyes Baeza se dio tiempo esta semana para reunirse en la ciudad de Chihuahua con maestros de la Sección Octava del SNTE, liderados por Rosa María Hernández Madero.Los Reporteros se enteraron que el exmandatario y actual director del ISSSTE acudió para atender personalmente las quejas de los profes sobre la atención que reciben en las clínicas de esa dependencia de salud, que van desde falta de medicamentos, desorden en las citas médicas, acceso a consulta con especialistas, sin faltar el maltrato a los pacientes que parece ya es común en muchos hospitales y clínicas de gobierno.La visita de Reyes Baeza se da también en vísperas de que arribe a la entidad un delegado enviado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI para organizar el proceso interno que culminará con el relevo de Memo Dowell.***Por cierto, hablando de delegados, en octubre, durante su visita a Chihuahua, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, anunció que llamaría a integrarse al Comité Ejecutivo Nacional al excandidato a gobernador Enrique Serrano, de quien se dijo colaboraría para reforzar los procesos electorales que se tendrán en tres estados en el 2017, uno de ellos Coahuila.Ya pasaron dos meses de aquel anuncio y hasta el momento no hay nada de eso. Tal parece que el escenario que se vive en el estado vecino donde los hermanos Moreira protagonizan una campal que amenaza con dejar en la lona al partido tricolor en forma similar a como quedó en Chihuahua ya dejo fuera al exalcalde juarense a quienes muchos grupos priistas atribuyen la derrota por su vinculación con el anterior inquilino del Palacio estatal, por lo que no sería el indicado para unir a los coahuilenses.De ser llamado a colaborar por el CEN, Serrano sería enviado a otra entidad como Nayarit o Edomex donde también hay elecciones, pero donde se considera que el escenario para el político chihuahuense podría ser similar al del polo norte, nos comentan.***El jefe de gabinete corralista, Gustavo Madero Muñoz, comenzó a moverse desde su despacho en el Palacio estatal de Chihuahua para cocinar una coalición electoral en el Estado de México, con otro partido político que podría ser el PRD para las elecciones del 2017.Esa entidad es el principal enclave priista del país, sede del grupo político Atlacomulco, del que salió el presidente de México Enrique Peña Nieto, y los analistas políticos consideran que una derrota al PRI en esa entidad, sería la antesala de la salida de Los Pinos en el 2018 para los priistas.Presuntamente el mismo Corral y el bloque de gobernadores panistas que se formó esta semana ya propusieron también a su partido una alianza con el PRD para ir por el estado que tiene el mayor número de votantes del país, aunque falta todavía que convenzan al resto de los grupos panistas, entre ellos al que encabeza el líder nacional del PAN Ricardo Anaya, que sigue siendo el que tiene el sartén por el mando.