Los XV de Rubí

Ayer escuché en un programa de radio a un señor que hablaba para preguntar a los conductores si tenían información sobre algún tipo de camiones especiales destinados a transportar a los juarenses a la fiesta de Rubí. A los pobres los agarró fuera de base, pero pronto otro radioescucha habló para dilucidar los pormenores de la “operación terrestre Rubí”. Los locutores dieron las gracias al buen samaritano por compartir con el público; no cultivar el egoísmo, ser incluyente y engrandecer con gente como él, el sentido de solidaridad que todos los habitantes de Ciudad Juárez llevan dentro.Sin embargo, el aprieto en que se vieron los conductores no es más que una de las miles de consecuencias que ha generado el fenómeno Rubí. Dicen que todo empezó por la ocurrencia de un fotógrafo de la localidad de La Joya, enclavada en el estado de San Luis Potosí, que publicó el video donde la propia niña y sus papás invitan a todo el mundo al jolgorio de la quinceañera. El resto ya es historia. Avalancha incontenible que se metió en todas partes. En unas cuantas horas Rubí impregnó nuestra cotidianidad y se convirtió, sin haberlo imaginado jamás, en el símbolo de la síntesis de algunos de los rostros más visibles del México de nuestros días.Uno de ellos es el rostro de la escisión, el México que, como muchos otros países posibilita y motiva la expresión del odio de unos contra otros. En muchas de esas ocasiones, es evidente que el posicionamiento del discurso de la exclusión está presente y se repite millones de veces, a veces de manera franca y lineal, otras tantas, de manera soterrada, como el caso del disfraz del artista o el cantante que casi tapándose la nariz, pero con la actitud típica del que quiere revivir en los escenarios, anuncia que llevará su música y su “arte” al rancho que será la sede de la fiesta.Además, el efecto Rubí, destapó las muestras más lamentables del populismo, entendido éste en su acepción más peyorativa. Una legisladora como Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán y actualmente legisladora federal, presume su invitación “membretada” al evento; el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, ofreciendo como regalo a la quinceañera y a sus papás, un fin de semana en el “pueblo mágico” de Valle de Bravo. Ambos funcionarios mostrando que la autorrestricción en el terreno mediático es un platillo que a la clase política mexicana no le gusta consumir, cuando menos no cuando se tiene enfrente un manjar como el que representa los XV de la jovencita potosina.Lamentablemente, no es lo único que se aprecia con la reacción de la bola de nieve del video de la hoy famosa quinceañera. Se observa también, y de manera muy evidente, el olvido y la abstracción del mexicano. Una toma ordinaria de 45 segundos, donde se describe e invita a la población de La Joya al baile que quedaría en la memoria exclusiva de una familia potosina, es ahora capaz de embriagar a los mexicanos y hacerlos olvidar, por instantes, sus propias desgracias.Así, se logra separar, distinguir y enfocar. Estar jodido es una cosa, alegre y hasta feliz, otra. La fiesta de los XV de la niña, que pondría contenta a la familia de Rubí, pareciera que vuelve de pronto, alegre a todo un país; pero es una alegría bastante sofisticada, calificada en muchas ocasiones por la burla y el escarnio; otras tantas, por la sinceridad y la empatía. El hombre que se escuchaba en la radio tenía deseos de asistir a los XV. Su voz era una mezcla de emoción, melancolía y esperanza. Sin conocerlo personalmente, uno podría entender fácilmente que ese juarense hará hasta lo imposible por estar en la fiesta del 26 de diciembre, sonaba embelesado, casi fuera de sí.No sé si ese hombre participe en la chiva de los diez mil pesos; o si le alcance parte del banquete; tampoco si se le hará bailar con la flamante quinceañera, pero cuando menos estoy seguro que estará de lejecitos. Su mundo será otro después del 26.

