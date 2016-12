Lo que no se ve

Recientemente fui testigo del inicio de una obra de infraestructura para conducir el drenaje sanitario en una zona del sur de la ciudad de Chihuahua, algunas de las familias que viven en esa parte de la capital tienen veinte años sin los servicios de agua y drenaje, sin duda una obra de infraestructura orientada a beneficiar a los excluidos.En esa ocasión reflexioné sobre la importancia de ese colector que implica la mayor inversión económica en proceso por parte del gobierno municipal que preside la alcaldesa María Eugenia Campos, y sin embargo, a pesar de su trascendencia, es infraestructura que sólo se ve durante la construcción, 85 millones de pesos que literalmente se entierran a profundidad para que por un tubo se puedan desalojar las aguas negras de las viviendas.Mientras observaba las máquinas excavando y colocando tubería, pensé en el trabajo callado que realizan los papás y mamás con sus pequeños, normalmente en silencio, no se ve, y sin embargo es de la mayor importancia para la vida de sus hijos, y también para la sociedad, ya que si ese trabajo se realiza correctamente, formará a personas con valores y preparados para amarse y respetarse, por lo que pueden amar y respetar a los demás generando un circulo virtuoso en la comunidad.La infraestructura de drenaje sanitario en Chihuahua como en Juárez es infravalorada por varias razones, entre otras quizá porque la asociamos al agua sucia y contaminada, pero la otra razón es porque no la vemos, “ojos que no ven, corazón que no siente” reza el conocido refrán, y efectivamente, nuestro corazón no está con los tubos enterrados que permiten conducir el agua que nosotros ensuciamos, y que si no fuera por el drenaje sería fuente de enfermedades y molestias para todos.En estas fechas también estamos por celebrar un evento histórico que en condiciones normales sería “invisible”, una mujer embarazada acompañada por su marido, ambos pobres, migrantes y excluidos que tienen que enfrentar el alumbramiento de su hijo en condiciones de absoluta precariedad y abandono, en una cueva rodeada de animales, sin las mínimas condiciones de higiene, un niño que nació como miles nacen cada día, pobres, marginados y en condiciones inhumanas.Un embarazo “no planeado” que se volvió universalmente visible por la vida de Jesús, que desde entonces ha impactado la existencia de millones de personas en todo el mundo. Un caso extremo de “lo que no se ve” y sin embargo tiene un impacto y trascendencia que perdura después de dos milenios.El drenaje, el trabajo callado de los padres, y la salvación del Niño Dios son cosas que no se ven, y sin embargo son indispensables para la salud, la educación y la trascendencia de las personas. Es un contraste brutal frente a una sociedad que busca el éxito en la imagen, en lo visible, o en lo que se encuentra en la superficie.La tendencia a tomar decisiones en la perspectiva de lo visible o lo perceptible, lleva a muchos gobernantes a dejar de invertir en obras importantes pero que no son “visibles”, a pesar de que muchas veces representan soluciones reales a problemas que llevan años sin resolverse como el ejemplo del drenaje en las colonias.También hay muchos padres de familia que ponen el énfasis en lo visible, en lo que se puede comprar, y se olvidan de trabajar en los aspectos que no se ven y que dan mucho más valor a su familia y a sus hijos, como el amor mutuo, el respeto, la disciplina y la autoestima.Como sociedad debemos de atender los asuntos que no se ven y sin embargo son los más importantes, como la educación en la amor, en el civismo, en la justicia y en el respeto; o las obras de infraestructura de drenaje pluvial o sanitario que resolverían graves problemas y que llevan años sin atenderse; o la prevención social y de salud que nos podría ahorrar conflictos, violencia y enfermedades.Deseo que estos días de convivencia familiar y silencio religioso nos permitan percibir y valorar todas esas cosas importantes que no se ven.