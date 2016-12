LA COLUMNA

En medio de un intenso debate, e interrupciones por protestas de militantes de Morena e integrantes de agrupaciones, el Congreso del Estado aprobó ayer el Presupuesto de Gasto y la Ley de Ingresos para el 2017 del gobierno corralista, e incluyó una preautorización para contratar hasta 4 mil millones de pesos de deuda, utilizando el esquema de la bursatilización de los bonos carreteros.Durante la jornada los legisladores se trenzaron en un debate centrado en las condiciones financieras del Estado, las necesidades sociales con las que los que estaban de acuerdo justificaron su posición, mientras que aquellos que se opusieron, señalaron el doble discurso y destacaron que las condiciones económicas pudieran agudizarse con más pasivos.Quien encabezó la oposición a contemplar más deuda fue la diputada priista Adriana Fuentes, a quien se le sumaron los integrantes de su bancada y los de Morena, que juntos sumaron 7 votos en contra.En tanto, al grupo parlamentario del PAN, coordinado por Miguel La Torre, se le sumaron los 3 legisladores de Nueva Alianza, los 2 del Partido del Trabajo, los 2 del PVEM, el diputado del PRD y Miguel Vallejo del Movimiento Ciudadano, este último había manifestado públicamente una posición en contra, pero al momento de votar, cambió su postura a favor.El diputado Jesús Valenciano dejó en claro que el esquema de bursatilización fue incluido como alternativa, pero si el Estado requiere utilizarlo, deberá pasar de nueva cuenta por el Legislativo para que le sea autorizado.Lo cierto es que de recurrir a ese esquema, Chihuahua seguirá siendo una de las entidades más endeudadas del país por décadas.***Previo al debate que se registró para aprobar la Ley de Ingresos y el presupuesto de Egresos –que inició a las 11 de la mañana y culminó luego de las 6 de la tarde–, el Congreso del Estado acordó que la Diputación Permanente sesionará semanalmente los viernes para cumplir la Ley Orgánica, tras terminar ayer el periodo ordinario de sesiones.La Permanente quedó integrada por los mismos legisladores que integran la mesa directiva que preside Blanca Gámez y otros nueve diputados. El resto de los 33 diputados disfrutará del periodo de asueto navideño y regresarán a sus curules hasta el 2017.***Entre los asuntos aprobados ayer en la Torre Legislativa, está también un acuerdo que deroga los decretos por medio de los cuales se reeligieron los magistrados del Tribunal Superior del Estado, Gerardo Javier Acosta Barrera para una Sala Regional del ramo Penal, y Otilia Flores Anguiano para una Sala Regional del ramo Civil, ambas con sede en Hidalgo del Parral.El coordinador de los diputados del PAN señaló que la propuesta se subió luego de que abogados emitieron una queja al Congreso por nombramiento de dos magistrados de Parral con proceso indebido y que aún no ratifican.El panista aseguró que los jueces no quedarían destituidos, sin embargo, al reponerse el procedimiento para elegir a los titulares de esas Salas, nadie les garantiza que serán ellos quienes las ocupen, por lo que desde ya, muchos consideran que deberán ir haciendo maletas.***Mientras se discutía su propuesta de Presupuesto para el año que viene, el gobernador Javier Corral se dedicó a enviar tarjetas navideñas a la clase política y a sus allegados.Algunos de los que ayer la recibieron se dijeron sorprendidos y señalaron que parecía que estas provenían de Buckingham donde residen los monarcas ingleses y no de la sede del Gobierno de la entidad. Otros afirmaron que todavía no era 28 de diciembre.Y es que los buenos deseos de Navidad y Año Nuevo enviadas desde el Palacio estatal de Chihuahua por el gobernador Corral y su esposa Cinthia llevaban junto al mismo nivel que su rúbrica la huella de las patitas de sus perros.Las críticas y la polémica se desataron entre quienes la recibieron ya que el envío fue a nombre del Gobierno del Estado.***La Mesa de Seguridad confirmó ayer una realidad que ya se venía comentando en amplios círculos sociales desde octubre de este año, los secuestros regresaron a la frontera.La coordinadora de ese organismo, Astrid González, señaló a Los Reporteros que desde que inició la nueva Administración estatal, en la ciudad se registraron dos plagios de personas por las que se pidió rescate.También reconoció la existencia de ‘una cifra negra’, ya que hay casos donde las familias de los afectados optan por no denunciar y negociar directamente con los delincuentes.Otro delito que reapareció y que se viene señalando desde hace ya varios meses, es la extorsión que en los años más violentos que se registraron, flageló a cientos de negocios.***Por violaciones a la Ley Estatal de Servicios , la concesión que tenía la empresa My Space Solutions S.A. de C.V. para operar la Línea Exprés del puente internacional Zaragoza, fue cancelada.Así lo informó Gustavo Elizondo, director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, quien detalló a Los Reporteros que las normas permiten hacer pagos en forma directa de hasta 2 millones de pesos anuales a los proveedores, y en ese caso se detectó que la cantidad pagada, sin licitar, era de 3.2 millones de pesos.Esa anomalía es investigada ya por la Función Pública estatal, indicó el exalcalde juarense. Por lo pronto, aseguró que la cancelación representará un importante ahorro ya que la operación de ese carril de cruce rápido a El Paso costará al Fideicomiso solamente 50 mil pesos mensuales, la concesionaria cobraba 450 mil mensuales.***En el Gobierno municipal independiente, en los próximos días se revelará el proyecto con el que se pretende renovar la totalidad del alumbrado público sin costo alguno para el Ayuntamiento, como lo prometió el alcalde Armando Cabada.El edil informó a Los Reporteros que de ser aprobado por el Cabildo la propuesta, daría inicio en los primeros meses del próximo año y aunque no dio más detalles, trascendió que el esquema a plantear podría tratarse de una concesión a la misma empresa que ya le prestó al Municipio 300 lámparas para alumbrar algunas colonias del surponiente de la ciudad.El gran misterio para muchos sigue siendo el nombre de la compañía “filantrópica” que proporcionó ya las primeras luminarias, pero nos comentan que para saberlo, sólo basta verificar la marca de las lámparas ya instaladas o esperar a que el mismo presidente municipal revele ese dato, así las cosas.***En los terrenos de la política, ayer surgió una versión que señala que el excandidato del PRI a la gubernatura, Enrique Serrano Escobar sostuvo ya un diálogo o acercamiento con Javier Corral.Sin embargo, el priista, que sostiene una postura crítica hacia el gobierno del “nuevo amanecer” por el incumplimiento de numerosos promesas de campaña entre las que se sumó ayer la bursatilización, rechazó que se haya dado tal comunicación.Serrano se encuentra actualmente reorganizando lo que quedó de su grupo político tras las elecciones para reposicionarse en el proceso interno que se avecina para renovar el Comité Directivo Estatal y los municipales, un objetivo para el que también ya le salieron detractores y opositores que también tienen puestos los ojos en las mismas posiciones políticas.***Quien se sumó de lleno a la senadora Lilia Merodio para apoyarla rumbo a la dirigencia estatal del PRI, todavía a cargo de Memo Dowell, fue el delegado federal de Prospera, Pedro Domínguez quien sustituyó recientemente a la parralense Delia Rita Soto Payán.El funcionario federal no sólo le abrió plaza a la legisladora al organizarle eventos de carácter oficial que terminaron siendo políticos, sino también le cederá numerosas plazas en la dependencia que dirige en el estado, que serán ocupados por gente de Lily, se enteraron Los Reporteros.Para ello, primero se alista en las primeras semanas del año una purga al interior de Prospera, al menos 30 trabajadores de 50 que hay en Juárez serían despedidos y en todo el estado unos 300, que fueron contratados por Soto Payán y que en su momento fueron denunciados por operar para el candidato del PRI en las pasadas elecciones.