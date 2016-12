Navidad y consumismo

Año tras año al empezar la época de Navidad, pareciera que el consumismo o sea la tendencia al consumo indiscriminado de bienes no completamente necesarios por razones de moda, de prestigio social, de presunción de hombres o mujeres modernos, etc., se tratara de apoderar de una fiesta eminentemente religiosa o sea, la de conmemorar el nacimiento de Jesús, en la pequeña aldea de Belem.Las ventas de bienes aumentan de manera tal que millones y millones de dólares, euros, monedas de todas denominaciones y países, alcanzan sumas estratosféricas, usando como anzuelo las fiestas navideñas.Ha sido tanta la influencia de esta psicología del mercado, que se ha trasmitido a muchos seres humanos la necesidad de regalar a raja tabla y cuando no se puede someter a la persona a ese ritmo del mercado, produce en ellas dolores lamentables y en ocasiones decesos colmados de tristeza. Son tantos los artículos en venta que trastornan los deseos y perjudican la rutinaria vida.Es lamentable que lo narrado, tienda a sustituir la reflexión que debería originarse por el nacido en Belem, cuyas características históricas y religiosas, deberían impulsarnos a muchos a la búsqueda seria, tranquila y alegre, del gran misterio que por más de dos mil años ha impactado a todas las épocas.Algunos personajes fronterizos, chihuahuenses y mexicanos, no empapados del verdadero espíritu navideño, se molestan, porque piensan que el reflexionar sin titubeos en el nacimiento de Jesús, pierden la oportunidad de sentirse felices por la compra indiscriminada y a veces desordenada de todo tipo de bienes.Realmente en torno a lo anterior, no se trata de quitar la alegría de estos últimos días de diciembre, sino de darles el verdadero y profundo sentido de gozo, no en el intercambio de artículos de toda clase, ni en el triunfo de la mercadotecnia, sino la felicidad que debe producir el saber del nacimiento divino, que es lo que debe invadir al ser humano, porque dicho alumbramiento se conecta con el amor que Dios eterno quiso demostrar al hombre al entregar a su hijo como humano, para entrar en una profunda comunión de beneficio definitivo a todos los que poblamos, hemos poblado y los que poblaran este misterioso mundo.No queremos insistir en cuestiones de fe, porque ese rubro lo cubren con esfuerzo y dedicación muchos sacerdotes, pastores laicos comprometidos, mujeres consagradas y estudiosos profundo de las sagradas letras.Sin embargo, así como sabemos que el aire que respiramos siempre lo podemos usar sin reflexionar a fondo de su presencia y sin dar gracias a Dios por ello, también podemos detenernos en nuestros pasos diarios y tomar tiempos apropiados para penetrar en el verdadero espíritu de la Navidad y con ello transformar con rapidez o poco a poco este mundo en que vivimos y en el cual tenemos nuestros afectos.Subrayo que estas materias no son exclusivas ni monopolio de personas, sino que pueden servir para inducir a búsquedas sencillas de un caminar tranquilo por los caminos de la fe, ahora si se quiere profundizar, se tendrá que consultar a quienes mayores conocimientos tienen y vivencias, algunas de ellas formidables.La Navidad, insistimos, no es una fiesta del mercado, ni del intercambio forzoso de regalos, sino que son días de detenernos un poco en este mundo agitado en que vivimos y reflexionar sobre este asombroso y portentoso nacimiento que seguramente traerá la paz en estos tiempos que vivimos y tenemos nuestros afectos.En la Pastoral Profética de México leemos: “No han faltado críticos de la religión que han acusado a los creyentes de un mundo ilusorio, cargados de falsos mensajes, de sumisión resignada”. Sin embargo no podemos dejar de cambiar en serio nuestra vida y de ser agentes empeñosos del cambio social que se oye a lo largo y ancho del territorio nacional. Precisamente porque Jesús está con nosotros, podemos decirnos que pases con tus afectos una Feliz Navidad y…no hay más.