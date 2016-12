Ahorrar por principio

De acuerdo a declaraciones del secretario general de Gobierno del estado, Cesar Jáureguib Robles, la Administración del licenciado Javier Corral Jurado planea reducir su nómina en un 15 % nada más, iniciando el próximo año 2017, lo que podría implicar que la cantidad de empleados estatales que serán recortados oscile en alrededor de mil personas que se quedarán sin el empleo de gobierno que actualmente detentan. Este es un paso en el sentido correcto si es que en realidad se quieren equilibrar las cuestiones económicas de las finanzas estatales porque es muy conocido que la nómina estatal se encuentra inflada en un número indeterminado de personas que realizan tareas duplicadas sin utilidad práctica alguna.Estas personas no se quedarían sin opciones de trabajo porque tan sólo en Ciudad Juárez existe un superávit de empleos que llega a las 14 mil plazas laborales, por lo que rápidamente serían absorbidas por la industria maquiladora y no tendrían que pasar por un periodo de desempleo. Claro que ahí las cosas no serían lo mismo porque desempeñarían una actividad socialmente útil y remunerativa a diferencia del trabajo casi parasitario que por ahora desempeñan. No es lo mismo desquitar lo que se gana que tan sólo ocupar un lugar en el espacioEsa es una buena medida en precipicio pero faltan muchas cosas más por hacer, sin embargo, con su despido si aliviaría un buen las cargadas nóminas del Gobierno que son sumamente pesadas y que han contribuido a llevar las finanzas públicas al borde de la quiebra pues ha trascendido que actualmente el Estado maneja una plantilla de 16 mil 554 empleados cuya actividad en muchos de los casos bordea en las fronteras del letargo y por lo tanto son mayormente improductivos.El gasto corriente del gobierno estatal absorbe prácticamente todo el presupuesto de ingresos por lo que los recursos económicos no alcanzan para realizar ninguna obra pública al servicio del bien común mayormente significativa y en tales circunstancias los recursos del pueblo son en su mayoría desperdiciados en mantener una casta burocrática mayormente parasitaria e improductiva, de la que desprendiéndose no se afectaría la labor publica y sin embargo, las finanzas se verían muy aligeradas. Incidir en el rubro de los gastos mediante el recorte de personal es una de las maneras más correctas de balancear el déficit presupuestal pues a lo pesado de la nómina se debe agregar el monto de todas las prestaciones que devengarían los cesados. La regla general nos indica que todo impuesto que no se gasta en realizar acciones que redunden en beneficio del bienestar popular puede considerar ser técnicamente como un robo. Es pernicioso mantener sobre explotado al pueblo de Chihuahua sacándole dinero únicamente para mantener a una casta burocrática dorada y parasitaria que por añadidura nos ha salido en muchos casos corrupta y abusona.Pero es necesario señalar que son muchos los rubros en los que el nuevo amanecer de este régimen de gobierno debe aplicarse para poder balancear el presupuesto, actualmente se les proporciona a muchos empleados vehículos para acudir a sus labores costeándoles la gasolina y su mantenimiento cuando ellos bien pudieran trasladarse a sus labores en sus propios automóviles.También se les proporcionan teléfonos celulares con consumos muy altos cuando ellos pueden gastar de su peculio los doscientos pesos mensuales que cuestan actualmente muchos planes tarifarios de gran cobertura, pero no, esta casta de parásitos todo lo quieren reglado hasta el más mínimo detalle. Hasta las minucias más extravagantes se les tienen que pagar.También se les proporciona servicio de cafetería y alimentación en muchos de los casos lo cual engorda el gasto corriente y además a muchos de estos funcionarios o empleados públicos de medio pelo para arriba se les asigna servicio de choferes y un sequito de asistentes o sirvientes como si fueran los grandes señores de la realiza y todo ese aparato de confort y servicio se carga al erario cuando ellos pueden con su gordos sueldos, pagarse un chofer en caso que lo necesiten. Y ni que decir de la nube de guardaespaldas que se traen muchos de los funcionarios públicos de cuello alto, esos nos salen más caros que lo que indican sus de por si altísimos sueldos.Adelgazar la nómina es un buen principio de austeridad, ahora falta atender los otros rubros para que la administración estatal de Javier Corral Jurado no siga por el camino del endeudamiento a que es tan afecto y para que haga obra pública.