LA COLUMNA

Tras el último estira y afloja por la inclusión de más bursatilización como alternativa para que el Estado atienda el déficit financiero que enfrenta, este día en el Congreso del Estado los legisladores se alistan a discutir y aprobar la propuesta corralista de gasto y la iniciativa de Ley de Ingresos para el 2017.El último jaloneo previo a la votación de hoy se presentó ayer al interior de la comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, donde el diputado panista Jesús Valenciano, logró sumar a 4 de 5 diputados para obtener el dictamen favorable que lleva al Pleno.En contra, solamente votó la diputada priista Adriana Fuentes quien dio a conocer en ese mismo momento que la bancada del PRI, no votará a favor la Ley porque se mantiene la posibilidad de bursatilizar hasta 4 mil millones de pesos y no los 2 mil 800 que anunció previamente el secretario de Hacienda, Arturo Vélez.La oposición es porque, asegura, que esa autorización de deuda, representa un cheque en blanco para el gobierno de Javier Corral, ya que no se especifica en qué se utilizarán esos recursos.Sobre el nuevo monto de la bursatilización, el Estado optó por no realizar comentarios, pero el dirigente estatal del PAN, Fernando Álvarez Monje, salió en defensa de la propuesta corralista poniendo a Ciudad Juárez por delante, asegurando que el Gobierno estatal no detendrá su apoyo a la frontera donde se requieren urgentemente invertir en obras como la terminación del Hospital de Especialidades, por lo que consideró incongruente que las diputadas priistas vayan en contra.Del PRI, los dardos fueron en contra de los legisladores Rubén Aguilar, del PT y Miguel Vallejo, de Movimiento Ciudadano, cuyos votos al interior de la comisión de Presupuesto y Hacienda Pública –sigilosamente consensados-, fueron finalmente los que ayudaron a Valenciano a sacar adelante el dictamen favorable que hoy se discutirá en el Pleno donde los analistas señalan que habrá también mayoriteo.***La sorpresa del día en los círculos políticos estatales fue el nombramiento que le dio Corral al abogado Maclovio Murillo, aquel litigante que defendió a Armando Cabada de las impugnaciones del PRI en la elección para alcalde y que al final terminó distanciado del independiente, al grado de escribirle por adelantado un epitafio político por el nombramiento de Jorge González Nicolás como jefe de la Secretaría de Seguridad Pública juarense.El mismo mandatario le tomó ayer protesta como titular de la Consejería Jurídica del Estado en el salón de gobernadores del Palacio estatal y destacó el amplio curriculum del oriundo de Buenaventura, Chihuahua, desde que egresó de la UACJ, hasta su paso por el Poder Judicial de la Federación, por la PGR y la Función Pública federal. Así como los casos emblemáticos en los que obtuvo victorias como litigante.Lo que no dijo el gobernador fue que Murillo también fue el representante de los jueces que liberaron a Sergio Barraza, el asesino de Rubí Marisol Frayre, la hija de Marisela Escobedo, asesinada a las puertas del Palacio estatal en diciembre del 2010.***Desde la Torre Legislativa comenzó a cocinarse otro cambio trascendental para el Tribunal Superior de Justicia, esta vez dirigido a reformar el Consejo de la Judicatura, en particular su integración a modo del “nuevo amanecer”.A quien se le confirió esa misión es al diputado Miguel La Torre, coordinador parlamentario del PAN, quien ya prepara una iniciativa para que la Junta de Coordinación Política sea la que proponga a quienes integrarán ese órgano de la máxima Corte en el estado.El legislador señaló a Los Reporteros que aquellos que se encargarán de vigilar la actuación de jueces y magistrados, serán nombrados dentro de los 20 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo decreto que se prepara.El Consejo de la Judicatura estará en funciones a partir del primero de enero cuando quede disuelto el órgano de administración del Poder Judicial, pero quienes la dirigirán serán elegidos a más tardar a finales de enero.***En terrenos del Congreso del Estado, el golpeteo entre los distintos grupos parlamentarios alcanzó lo mismo a panistas que priistas y hasta a los diputados de Morena a quienes la legisladora Nadia Siqueiros intentó exhibir en redes sociales por no sumarse a su iniciativa para exigir que baje el costo de los combustibles.La diputada panista propuso un exhorto dirigido a la Cámara de Diputados para que bajen en un 50 por ciento el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a las gasolinas y el diesel.La legisladora difundió en redes sociales que sus compañeros de Morena votaron en contra de la propuesta –por motivos que sólo ellos conocen–, mientras que los priistas se abstuvieron, algo que se considera entendible por ser del mismo partido que el presidente de la República.***A partir de enero, el Municipio buscará transparentar prácticamente al 100 por ciento las licitaciones que se realizan a través del Comité de Compras al transmitir hasta por redes sociales los procesos de adquisición, aseguró el oficial mayor Víctor Manuel Ortega.Con esa finalidad esta misma semana se comenzará a realizar ejercicios a manera de piloto para afinar las transmisiones en vivo, indicó a Los Reporteros que cubren la fuente municipal.La difusión se dará en todo el proceso, desde las juntas de aclaración hasta la del fallo conforme a las modificaciones que se realizaron al reglamento que regula las compras del Gobierno municipal.****Por lo visto al igual que en Chihuahua, en otras entidades también hay división en la familia priista y hasta quién amenaza con dejar su partido por no haber sido favorecidos con alguna candidatura o posición política.Para ellos, ayer el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa al instalar el Consejo Político Estatal de ese instituto en Nayarit, lanzó una invitación a los inconformes para que de una vez por todas abandonen las filas del tricolor.El líder priista llamó a sumarse a todos los que quieran ayudar a triunfar a su partido, pero dijo que también las puertas están abiertas para quienes se quieran ir. Y advirtió que su partido va a cerrar el paso a todas aquellas personas cuya trayectoria curricular esté manchada por actos de corrupción o la impunidad. Eso estrujó a varios en el estado.***Por cierto, tal parece que la efervescencia, división, golpes bajos y todo aquello que se vivió al interior del PRI en la entidad, previo a que se eligiera como candidato a gobernador a Enrique Serrano, se está volviendo a reeditar, casi como un déjà vu, pero esta vez por la dirigencia estatal del PRI.Y es que, nos cuentan a Los Reporteros, todos los grupos de la familia tricolor se están moviendo, algunos fragmentados como el que encabeza el exgobernador José Reyes Baeza, del que se desprendió la fracción que dirige ahora Marco Quezada, llamada corriente renovadora y que obligó al director del ISSSTE a reconciliarse con Patricio Martínez y aliarse con la senadora Lily Merodio a quien perfilan para suceder a Memo Dowell, aunque algunos dicen que con muy pocas probabilidades por su choque con Enrique Ochoa tras la designación del verde-ecologista Pablo Escudero como presidente del Senado.Sin embargo, la legisladora sigue en su lucha y ayer en Ciudad Juárez encabezó un evento en el centro comunitario Fray García de San Francisco, facilitado por el gobierno independiente y organizado por el recién nombrado delegado de Prospera, Pedro Domínguez, donde ante decenas de empleados federales se fue en contra del resto de los liderazgos priistas enfatizando que ella no es igual a ellos.***Quien sí pudiera ser igual a otros políticos pero en eso de conservar viejas prácticas de influyentismo, es Pepe Merodio, hermano y operador de la senadora.Y es que en los pasillos de la Dirección de Tránsito municipal ayer corrió como reguero de pólvora su detención por conducir bajo los influjos del dios Baco, cuando circulaba por la avenida Ejército Nacional, donde omitió un semáforo en rojo antes del puente del trébol, se enteraron Los Reporteros.Al ser interceptado, propinó toda clase de insultos a los agentes a quienes amenazó con cesar, lo cual sí podría ocurrir, por lo que hay molestia en las filas de Vialidad ya que a diferencia de la exjefa Maris Domínguez, detenida días antes, Pepe si tuvo influencias en el Gobierno independiente y fue liberado junto con su acompañante, nos comentan.De la dependencia vial, oficialmente no salió ninguna palabra para confirmar el hecho, pero las versiones circularon entre la tropa a velocidad que excedió los límites permitidos.