Un hogar para crecer

Cientos de menores de hasta 12 años pueden ser adoptados en Ciudad Juárez, a juzgar por la reciente nota de El Diario calculando casi en 500 el número que se encuentra en albergues locales. Sin embargo, no todos tendrán un hogar.En pleno 2016, las adopciones afrontan obstáculos administrativos, legales y culturales. Por lo tanto crecerán en instituciones muchos niños abandonados, maltratados o simplemente desamparados en una ciudad donde, según datos de Fideicomiso de Atención a Niños Víctimas de la Violencia y el DIF, hasta abril del 2015 se habían registrado 3 mil huérfanos de padre o madre tan sólo por “ejecuciones” durante la ola de criminalidad.Son precisamente los menores que más necesitan un entorno donde se les brinde la aceptación y las herramientas para superar lo vivido, para seguir hacia el futuro con confianza. ¿Las encuentran en las casas-hogares privadas a los cuales los remite el Estado? Probablemente, casi nunca.Esos niños y niñas, símbolo de nuestro compromiso por retomar el rumbo, son también víctimas de un tejido social con huecos e hilos rotos. Algunos quedan bajo la custodia de familiares, otros son asegurados hasta la mayoría de edad en albergues regulados por el Gobierno, los menos pasan por un trámite de adopción.Curiosamente, Ciudad Juárez por varios años ocupó el primer lugar nacional en el número de adopciones. Pero en el 2012 el protocolo se hizo más estricto para proteger de la trata a los menores. En consecuencia, bajó drásticamente la cifra de niños destinados a un hogar nuevo justamente cuando aquí estaban creciendo más menores sin familia.Se trata de un momento peculiar. A lo largo de la historia, en toda sociedad solía haber segmentos enteros que no se reproducían. Pero hoy en día transmitir los genes individuales se ve como derecho a la posteridad de cada ser humano, una especie de afirmación de la masculinidad o de irremplazable realización femenina. En consecuencia, muchas parejas sin hijos ven las adopciones como un último recurso sólo contemplado después de probar la amplia gama de los tratamientos actuales para la fertilidad y hasta personas solteras con pocas expectativas de casarse intentan tener un hijo “propio” para no quedarse solas.¿Cómo estamos abordando nosotros los casos de niños desamparados y de adultos con miedo a la soledad? Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, un austriaco fundó las Aldeas SOS para reunir en hogares permanentes al gran número de huérfanos y de mujeres cuyos maridos potenciales habían muerto en el campo de batalla. A mí me gustaría conocer cuál es nuestra estrategia para integrar a los niños víctimas de la violencia, cómo estamos apoyando a los padres en condiciones vulnerables para que sus hijos no vayan a engrosar las filas de los menores sin hogar.El anuncio de familias de acogimiento para el 2017 parece una buena opción ante parientes con las mismas carencias y albergues escasos de personal. Tiene, sin embargo, sus propios retos.En cuando a las adopciones, suelen tardar hasta años. Se trata de demasiado tiempo en un periodo formativo crucial cuando más se necesita amor y seguridad. Esos menores ya fueron separados de su primera familia, si es que no sufrieron abusos o pérdidas recurrentes. Necesitan paciencia.Eso no significa que vayan a ser necesariamente problemáticos. Yo conozco varias personas excelentes adoptadas durante su infancia. Pero sí se da un proceso, un proceso quizá largo o difícil.Los padres que contemplen adoptar deben ser realistas. Casi todos los niños disponibles jurídicamente son mayores de cuatro años o vienen con hermanitos. Aun los más sanos tal vez hayan tenido deficiencias alimenticias, afectivas, de estimulación, de desarrollo, de orden. Los padres deben prepararse, informarse, recurrir a fuentes de asesoría y de apoyo para facilitar la transición familiar.Ser padre nunca es fácil. Pero las adopciones constituyen una vía que permite reunir a seres humanos con potencial con adultos dispuestos a vivir la satisfacción de la paternidad. En una frontera con tantos rezagos de nuestros menores, nos conviene considerarlas, promoverlas y prepararnos judicial y socialmente para que sean más.

