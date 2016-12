LA COLUMNA

La inclusión de hasta 4 mil millones de pesos de bursatilización –se había dicho que eran 2 mil 800 millones–, dejó en el limbo la aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos y la propuesta de Presupuesto de Egresos para el 2017 enviada por el gobernador Javier Corral al Congreso del Estado, donde se pretendía fuera votada ayer ante el Pleno.La deuda, aparentemente escondida, fue descubierta por la diputada priista Adriana Fuentes, quien el lunes por la tarde mostró su oposición e inconformidad ante los demás integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, que aseguran no sabían nada, pero aun así, buscaban el consenso.La juarense señaló que no aprobaría el dictamen en esas condiciones ya que nunca se planteó una cifra de esa magnitud.Ante sus reclamos, el diputado panista Jesús Valenciano y el resto de sus compañeros señalaron que desconocían que se hubiera incluido tal endeudamiento. Finalmente terminaron posponiendo el acuerdo para subir las propuestas corralistas a votación.Por separado, el diputado Miguel La Torre, coordinador parlamentario del PAN, aseguró que son 2 mil 800 millones y no 4 mil los que pide que le aprueben el Gobierno estatal y atribuyó a un error de redacción la última cifra que despertó polémica.Adicionalmente indicó que la inclusión en la Ley de Ingresos no significa que se aprobará, sino que solamente se considerará, es decir, de requerir su uso, el Estado deberá volver a solicitar su aprobación en lo particular al Legislativo.Ante esa postura del Legislativo, la Secretaría de Hacienda no emitió comentarios para aclarar la confusión que prevalece y que prolonga ya la discusión del presupuesto.***Mientras eso se discute en el estado, Corral viajó otra vez a la Ciudad de México donde se integró a un bloque de 10 gobernadores panistas que forman parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para lograr más fuerza al interior de ese organismo que actualmente preside el mandatario de Morelos, Graco Ramírez, de extracción perredista.El anuncio del nuevo grupo fue hecho en el Palacio Nacional, al concluir una reunión de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) donde participaron los blanquiazules.Al lado de Corral, se tomaron la foto los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; Baja California, Kiko Vega; de Tamaulipas, Francisco García, y de Querétaro, Francisco Domínguez. Además de Carlos Mendoza, de Baja California Sur; Miguel Ángel Yunes, de Veracruz; Miguel Márquez, de Guanajuato; José Rosas, de Durango y Rafael Moreno, de Puebla, este último ya destapado para ir en busca de la candidatura del PAN por la silla del águila.***En el Congreso del Estado se aprobó extender para toda la entidad la prohibición de cobro en los estacionamientos de centros comerciales y tiendas departamentales que promulgó aquí en abril de este año el Ayuntamiento, durante la gestión encabezada por el entonces alcalde en funciones, Javier González Mocken.Quien llevó al Pleno la propuesta fue el diputado Alejandro Gloria, integrante de la comisión especial de Movilidad Urbana, quien colaboró en la pasada Administración municipal como director de Ecología. En esta ocasión presentó un decreto que reformó la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, en materia de libre circulación urbana y estacionamiento gratuito.Antes, también se desechó por contravenir a otras normas, una iniciativa presentada en la anterior Legislatura por Daniela Álvarez, quien también encabezada un movimiento por su cuenta para lograr estacionamiento gratis en los negocios.Con la prohibición ahora vigente en toda la entidad, los ojos de la política estatal voltearon hacia González Mocken, quien fue punta de lanza en estas iniciativas desde el Ayuntamiento juarense.***El diputado federal panista Luis F. Mesta Soulé, quien asumió como legislador apenas en octubre en sustitución de Gustavo Madero Muñoz, quien dejó la curul para incorporarse como jefe de gabinete de Corral, ya transparentó lo que hizo con el famoso bono navideño que recibió.El panista entregó los 150 mil pesos del bono secreto al Centro de Inmigrantes de Chihuahua “Uno de Siete Migrando” y al Centro de Tanatología de Chihuahua que recibieron cada uno la mitad de esos recursos para que continúen con su labor altruista.Al entregar el dinero, el legislador intentó justificar la asignación de esos recursos señalando que la opinión pública “malversó” el objetivo que era ofrecer ayuda a la comunidad, atender casas de enlace u organizaciones sociales, algo considerado poco creíble por la opacidad en la que se asigna.Falta todavía ver que cumpla su promesa el diputado Alex LeBarón de entregarlo en becas a sus representados, mientras que de los legisladores juarenses poco se espera porque con su silencio muchos consideran que simplemente decidieron embolsárselo.***Quien se fue de la Dirección de Salud municipal fue el doctor Alonso Criollo y no el médico Rafael Ramos Castillo, aclaró ayer este último tras llegar a Los Reporteros información que indicaba erróneamente su salida.Criollo fungió como subdirector de esa dependencia en la pasada Administración y estuvo en la actual como director provisional desde el 10 de octubre hasta hace un par de semanas cuando terminó el proceso de entrega-recepción.Tras su salida, lo cierto es que Salud municipal quedó acéfala.***El programa de transición digital a través del cual el Gobierno de Enrique Peña Nieto repartió millones de televisores inteligentes en todo el país, aun durante los procesos electorales, sigue dando de que hablar.Y es que de 493 casos de suplantaciones de identidad en las entregas de los aparatos que se detectaron a nivel nacional, 24 fueron en los municipios de Chihuahua, Camargo, Delicias y Ciudad Juárez, confirmó ayer a Los Reporteros el delegado estatal de Sedesol, José Luis de la Madrid.Aparentemente funcionarios federales fueron los que se aprovecharon del programa suplantando a supuestos beneficiarios, dijo, sin detallar nombres de los que están bajo investigación.Para subsanar la falla y sancionar a quienes aprovecharon el río revuelto que hay en ese programa, los órganos de control interno investigan ya, aunque lo más probable es que los expedientes terminen empolvados para que las malas noticias no cuenten.***Quien tronó ayer en contra de los elementos de la Policía Federal y los retenes que implementan en la carretera Panamericana y otras vías fue la diputada local panista Nadia Siqueiros.La legisladora se apersonó el fin de semana en el punto de revisión que esa corporación mantiene en el kilómetro 34 de la carretera de Chihuahua a Juárez para repartir volantes entre los paisanos en tránsito a sus lugares de origen para hacerles ver que los agentes federales no son autoridad aduanera para volverlos a revisar si ya pasaron por las instalaciones fiscales ubicadas en los cruces internacionales.Los elementos que se encontraban en ese punto se molestaron, intentaron que se retirara y trataron de amedrentarla tomándole fotos, pero no lograron su cometido, sino por el contrario, la legisladora arremetió en contra de ellos señalándoles que no son inspectores de Aduana y los conminó a dejar de molestar a los viajeros, de paso también les tomó fotos para exhibirlos. Si así tratan a una diputada, ¿cómo será el trato con los ciudadanos comunes?***Quien sigue en la brega para llegar a la dirigencia estatal del PRI, donde despachará por lo menos dos meses más Memo Dowell, es Fermín Ordóñez, que no pierde oportunidad para entrevistarse con todos los líderes de la familia tricolor y mostrarlo en redes sociales.La última entrevista que sostuvo fue en la Ciudad de México con el exgobernador José Reyes Baeza, actual director del ISSSTE, quien encabeza a uno de los tres grupos priistas más fuertes de la entidad.En su mismo muro de Facebook difunde imágenes de las reuniones que ya sostuvo con los senadores Patricio Martínez, Graciela Ortiz y Lilia Merodio, así como con diputados federales y el excandidato del PRI, Enrique Serrano, que sigue aglutinando en su entorno a un importante bastión de ese partido.La propuesta de Ordóñez está basada en la unidad y lealtad a su partido y aunque se dice que tiene avances y consensos para llegar a ser el líder estatal, está todavía en duda su llegada por la fricción que está provocando al interior del Revolucionario Institucional la llamada corriente renovadora que es encabezada por Marco Quezada.