PRI ¿Dirigente unificador?

A los priistas los sorprendieron las fiestas navideñas buscando un candidato unificador para la dirigencia de su partido. Si realmente obran sobre la suposición de que pueden conseguirlo es que siguen creyendo que Santoclos existe. No escucharon a “El Bronco”, él ya se percató de que Santa es el papá de cada niño ¿Quién es el papá de los priistas?Desde luego Peña Nieto, quizás no es el mejor padre del mundo, puede que su popularidad sea deplorable y con frecuencia se confunda de suerte que los haga sentirse como hijos de “chota”, sin que el comentario lleve implícita carga despectiva contra ninguna profesión.Pero es el único que tienen, acójanse a su sabio consejo y resígnense a recibir de tardío regalo navideño al personaje que les mande vía Insurgentes Norte; ya de fuera o habilite a cualquiera de los 120 mil prospectos locales.Si piensan encontrar a uno (o una) con capacidad de armonizar a los grupos, regresarlos a la disciplina y unirlos en torno a un propósito común sólo por la cara, necesitan una sesión previa de rogativas y jaculatorias invocando a Santa Rita, para que les mande un hueso con carnita; San Judas Tadeo, para que las urnas no lo vuelvan a tratar feo; Santa Filomena, con el fin de que todos vayan a la verbena; y a San Gregorio Neocesárea; implorando que su presidente sea por parto natural, no por cesárea.No lo tomen a broma, salvo los masones que todavía conservan cierta influencia en el maltrecho partido, el resto de los priistas pueden invocar a los santos anteriores, son los cuatro considerados por la Iglesia Católica encargados de las causas imposibles y desesperadas.Aparte de los ya citados va una lista de nombres con experiencia suficiente y capacidad probada para ocupar el único cargo que hoy vale la pena en ese partido.Podrían proponer que siga Memo Dowell, ya ocupa la silla y sabe cómo perder todas las elecciones sin mostrar signos de vergüenza profesional ni contraer el semblante. Siempre firme y digno. No lleva caso moverlo, pero si deciden cambiarlo piensen primero en Serrano, Enrique, otro que sabe y entiende la dinámica de campañas y no le tiembla el pulso cuando necesita marcar distancia de lastres sociales. Adriana Terrazas ¿Qué pero le pone? Fue coordinadora del peor desastre electoral del PRI, ya mostró callo en el arte de pulverizar el voto.Pensando en los chihuahuitas, sin duda alguna Fermín Ordóñez sería una excelente opción, le harían una obra de caridad al amigo hoy que el espíritu navideño los invade. La presidencia del CDE le vendría bien para recobrar su autoestima, maltrecha tras la zapatiza de una desconocida candidata panista. Otro probado en batalla es Alejandro Cano, sabe cómo ganar elecciones apretadas, su espíritu de humildad y convicción de todos suman es legendario, y si por culpa de otros pierde una elección, asume con entereza la derrota.Si quieren una figura verdaderamente relacionada en las grandes ligas, ahí está Lilia Merodio. Su carrera es brillante y envidiable, por esfuerzo propio y méritos en campaña se ha mantenido vigente desde que ocupó la regiduría, hasta llegar al Senado, sin pasar por la diputación local.Además de los mencionados la lista es infinita, opciones tiene y variaditas, el PRI es un partido con siete décadas y media de experiencia electoral y ejercicio continuado de gobierno, es normal que sus cuadros estén bien formados para enfrentar la mayor adversidad electoral de su historia.¿También están formados para reconocer sus errores, sepultar al difunto que los contamina y limpiar la casa de la corrupción que los distanció de la gente? Sería mucho pedir, se les atraganta juntar las palabras corrupción y abuso con el nombre de César Duarte.Pero pueden seguir jugando a la unidad, quizás les alcance para salvar la próxima elección, ya lo dijo Peña; primero el programa luego el candidato, y en ese programa no está incluido, no hasta hoy, un ejercicio de asepsia partidista, no sienten necesitarla, la gente tiene memoria corta.El PRI vive en el mundo al revés, quiere reconstruirse con los mismos que lo empinaron, sin hacer el más tenue ejercicio de contricción. Benditos.****Javier Corral se debate entre mandar su administración al abismo financiero o aceptar que necesita contratar empréstitos por varios miles de millones de pesos, para darle viabilidad. En campaña condenó enérgicamente la deuda de César Duarte y ahora puesto en el mismo espejo siente un prurito que lo desconcierta.Antes de que los señores diputados aprueben la ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, sería muy saludable para la transparencia pregonada por la presente administración, que digan explícitamente cómo resolverán la diferencia entre las cifras dispares que presentan.Mejor ni citar números, han variado tanto que sólo generan confusión, la única constante es que en todos los datos proporcionados por el gobernador o su secretario de Hacienda hay diferencia entre los ingresos y los egresos, lo que va contra toda lógica presupuestal. A ver que aprueban antes irse a vacaciones, para opinar sobre datos duros.