El desfile de la histeria urbana

El jueves pasado una empresa refresquera puso en jaque a la parte más conflictiva de la ciudad en términos de tráfico vehicular. Por varios minutos los cruceros por donde transitó la caravana “navideña” se llenó de histeria colectiva, sonidos de bocinas, mentadas de madre y angustia por parte de muchos automovilistas que se quedaron varados o fueron desviados de su ruta cotidiana. Algunas ambulancias que venían del sur por la avenida Tecnológico quedaron también atrapadas. Por supuesto que muchos automovilistas no sabían a qué se debía el congestionamiento de tráfico.El fenómeno fue comentado después en las redes sociales con disgusto, los ciudadanos se quejaban de la falta de información acerca de ese evento que dejó muy mal sabor de boca en varios ciudadanos, sobre todo la queja principal era de que no era justo que una corporación privada estuviera por encima del bienestar público. Claro que a la empresa las críticas o disgustos ciudadanos, como dice el dicho, le hace lo que el aire a Juárez, nada.Aunque el desfile de esa corporación pretenda justificarse de varias formas, como ofreciendo un espectáculo navideño que logra sacarles la sonrisa a varios niños y entretener a ciertos adultos momentáneamente, el daño colateral provocado realmente debe tomarse en cuenta, en esta acción meramente mercadotécnica. Hubo disgusto, histeria, desesperación y una movilización de agentes de tránsito que no se ven en la cotidianeidad urbana laborando en los cruceros como debe ser.Y esa opinión parte no precisamente como una posición de aguafiestas, sino como testigo presencial de ese hecho que puso en jaque la libre movilidad urbana de los ciudadanos que pagan impuestos. Pero también en el afán de proponer un comportamiento urbano que no desequilibre la ya de por si caótica posición urbana de la ciudad. Asimismo hacer ver que la ciudadanía es ante todo ciudadanía, una entidad que tiene prioridad antes que cualquier interés privado o comercial, así de claro.Ciudad Juárez debe alcanzar un nivel de cosmopolitismo a la altura de cualquier ciudad importante en el mundo, donde se respeten las normas y leyes, ya he comentado sobre la fama que tenemos como ciudad en el mundo. Catalanes, checos, eslovacos, hindúes, españoles, polacos, conocen de esta ciudad, sin embargo el perfil que tienen de Juárez no es el mejor, por ello se insiste en que se tenga más sensibilidad en el uso indiscriminado de las acciones públicas que deterioran aunque no lo creamos, el ambiente urbano y la convivencia callejera.Aunque el evento es una vez al año, es de pensarse que cada año será más caótica la situación, más vehículos en las calles, –no creo que mejores vialidades– que provocará más desaliento y desesperación que gusto, además, nadie tiene el derecho de polarizar a una ciudadanía por un evento que siendo francos en poco ayuda al desarrollo social, salud, educación y buena convivencia de la ciudadanía juarense.