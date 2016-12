¿Blanca Navidad?

Las diversas tonalidades de las plantas y el contraste de colores que van desde el amarillo más tenue, pasando por el color verde y el tono dorado, nos recuerdan que estamos en los últimos días del otoño. Aunque las temperaturas no corresponden por su fluctuación, que va desde un día soleado y primaveral, hasta aquellas que nos llevan a las oleadas bajo cero, donde la proximidad del invierno se deja sentir.Y con esto, se anuncia que la Navidad está en puerta, abrigando la magia de los días en que se espera una cena en familia, disfrutar de los aguinaldos y la paz de ese recuerdo amoroso que indica la llegada del Emmanuel (Dios con nosotros). Aunque las grandes empresas aprovechan la fecha para lucir su mercadotecnia como la caravana Coca Cola, que estropeó todos los planes de un día, de quienes sí trabajan y cansados de la brega diaria, tuvieron que detenerse, haciendo largas filas para llegar a sus casas o seguir con las labores propias de su quehacer. Los niños parecían felices observando el desfile de invierno, a pesar de que el mensaje no es precisamente una fecha que observa el nacimiento divino, sino mera perspicacia propagandística.La Navidad, en una breve historia, es símbolo de pureza, de alegría, de congraciarse con todos, de compartir con los demás y de esos obsequios que resuelven los deseos de quienes los reciben. Se olvidan los agravios, se abrazan todos, brindan por una mejor vida y sacan a relucir lo mejor de sí.Ahora es diferente, no todos tienen para brindar ni para dar regalos, el aguinaldo sirve para pagar a medias las deudas que se contraen durante el año y los que se reúnen ya no se abrazan físicamente aunque estén en el mismo espacio. Ahora se mandan abrazos, buenos deseos y besos cibernéticos, porque es la moda y el avance tecnológico así lo indica.Encontramos rostros marchitos por el peso de no poder dar a sus seres más queridos, sobre todos a sus pequeños hijos, el regalo que sueñan. Las chimeneas ya no humean -y que bueno, porque contaminan mucho-, los adornos de focos ya no brillan, porque eran para que entrara Santa y se aluzara el camino. Además la CFE no coopera para que esto suceda.Ahora ya, Santa está desprestigiado, quizá, esté viejo y cansado. Tal vez, los renos no tienen GPS y sólo alcanzan a llegar a pocas direcciones.Hay una que es segura, la de la Cámara de nuestros flamantes diputados federales, que entre bonos y aguinaldos, se llevan más de 500 mil pesos. No quieren renunciar a ellos, aunque sus representados no tengan acceso a la salud, a la educación, a un trabajo digno. No importa que el cambio climático nos consuma, tampoco que los baches sean cada vez más grandes, más frecuentes y más hondos. Y no son solo los baches de la capa asfáltica, sino el económico, el social y el de falta de seguridad que vivimos en la actualidad.De los 500 diputados que nos representan, sólo 61 renunciaron al bono. El legislador independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo encabezó esta iniciativa y pidió a los ciudadanos que presionaran a los demás diputados para que declinaran a ese bono al que no tienen derecho (un bono secreto de 360 mil pesos). Pero quizá esto no es lo peor, sino que el ausentismo de esta Cámara parece no estar incentivada con el bono, mucho menos en hacer algo por esta ciudadanía que amortigua día con día la insolencia de estos abusones.Declinaron voluntariamente a este bono: 1 diputado del PAN, 36 de Morena y 23 del MC. Los demás, sin pena ni gloria encenderán sus chimeneas, llenarán su casa de foquitos, disfrutarán de sendas viandas y regresarán cuando quieran a calentar la curul, para “merecer” el siguiente bono.A medida que los árboles se deshojan este invierno, caen también las esperanzas de quienes sostienen este aparato legislativo. Dicen que la carga hace andar al burro, pero cargar a 500 es demasiado peso.Tip: Me gustan mis letras cuando la pluma se arrastra y las plasma, aunque de ellas salgan verdades. Mi verdad ahora, es desearles a todos una mejor vida, una feliz navidad y una nueva Cámara de diputados. Saber elegir, será un buen propósito de año.