LA COLUMNA

Con cuestionamientos al gasto social y a la falta de austeridad en algunos rubros, así como opiniones divididas por la nueva bursatilización que contempla el Gobierno corralista, el Congreso del Estado contempla subir hoy al pleno, para su votación, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos y la iniciativa de Ley de Ingresos.La Administración estatal propone un gasto de 61 mil 955 millones de pesos y un ingreso de 58 mil 356 pesos menor y contratar más deuda, por casi 3 mil millones de pesos, para atender el déficit financiero, de acuerdo con el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.Ambas propuestas dividieron a diputados que todavía ayer por la tarde mantenían abierto un diálogo de última hora para cabildear los puntos más álgidos que se buscan aprobar hoy.Al debate se unieron organizaciones de la sociedad civil que reclaman más recursos para desarrollo social, tal y como lo prometió el mandatario al presentar el mes pasado el Plan de Intervención Social de Juárez. El reclamo es por los pocos recursos que se contemplaron en ese rubro no sólo para la frontera, sino para todo el estado.Desde la oposición, y aun en la bancada blanquiazul, los legisladores se oponen a la bursatilización propuesta. En tanto que la diputada Adriana Fuentes destaca algunas incongruencias como la inclusión de una partida de 5 millones de pesos para telefonía celular y otras dos de 54 millones y 59 millones de pesos para efectos de viáticos y representación, respectivamente, los cuales ella considera no son necesarios. Además el cobro de 150 pesos por la tarjeta de circulación.Con ese escenario, el panorama en la Torre Legislativa podría ser hoy de estira y afloja durante varias horas, aunque nos comentan que al final el coordinador parlamentario del PAN, el diputado Miguel La Torre –de quien dicen, ya tuvo su propio consenso con el gobernador– sacará adelante la propuesta de Corral, aun sin la aprobación de las demás bancadas de oposición, utilizando el poder que le da el tener la mayoría de votos.Aunque no tienen ni tres meses en funciones, esta misma semana, las dos terceras partes de los diputados locales tendrán sus primeras vacaciones navideñas.Y es que tras sacar adelante el presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, los legisladores darán por terminado el primer periodo ordinario de sesiones para entrar en un asueto que se prolongará hasta el 2017.En guardia, en la Torre Legislativa serán llamados para integrarse a la Comisión Permanente, los mismos diputados que forman parte de la mesa directiva que preside Blanca Gámez e integran los legisladores Jesús Valenciano, María Antonieta Mendoza Rocío Sáenz, Jesús Villarreal, Irene Beltrán, Héctor Vega, Javier Malaxechevarría González y Pedro Torres Estrada, quienes se quedarán trabajando.***Una batalla jurídica al gobierno de Armando Cabada ganaron en el Tribunal de Arbitraje Laboral municipal los líderes del Sindicato Único de Trabajadores (SUTM), Arturo Silva Doray y Héctor Cano Villela a quienes esa instancia reconoció su legitimidad como dirigentes del gremio de burócratas.Como se recordará, tras desconocer la sindicalización de 90 empleados afiliados al SUTM a finales de la pasada Administración y correr a 62, el gobierno independiente fue demandado por el organismo sindical por la “desindicalización” y también en forma individual por cada uno de los trabajadores despedidos.En el juicio, el Municipio desconoció la representación de Silva y Cano promoviendo un incidente de falta de personalidad que solamente prolongó los litigios ya que el SUTM comprobó que realizó elecciones internas y eligió a sus líderes. El pasado viernes obtuvo el fallo a favor de Silva Doray y Cano.Cabada afirmó al iniciar el conflicto laboral que hasta no estar seguro de que los dirigentes sindicales eran legítimos, se iniciaría una negociación, por lo que ayer quienes dirigen el Sindicato señalaron a Los Reporteros que esperan que el alcalde cumpla su palabra y abra el diálogo. De antemano señalaron que sigue en pie su postura para defender la afiliación de los 90 trabajadores y pelear la reinstalación de quienes fueron despedidos al calor de lo que se considera una revancha política. Así las cosas.En el Ayuntamiento cada vez están más lejos de aquella transparencia que prometió en campaña la fórmula independiente que lideró Armando Cabada.Ni las comisiones, ni las sesiones previas de Cabildo se han abierto a los ciudadanos como se dijo y para agregarle un plus, el doctor Carlos Ponce, coordinador de la fracción independiente, redujo a un solo día la atención que dará a Los Reporteros.El edil a través de su secretaria, notificó ayer a los representantes de los distintos medios de comunicación que acudieron a solicitarle información de asuntos de interés de los juarenses, que solamente atenderá los viernes al mediodía… y eso si tiene tiempo porque dice estar cansado de Los Reporteros, nos comentan.Con esa política de puertas cerradas, seguramente en enero, cuando se cumplan los 100 días de gobierno, esa será una de las grandes promesas incumplidas de la Administración independiente.***Para preocuparse, la Dirección de Salud municipal permanece acéfala a más de dos meses de haber iniciado la actual Administración que encabeza Cabada.Nos comentan que como encargado de despacho se encontraba el médico Rafael Ramos Castillo, que dedicaba su tiempo de burócrata a consultar a sus pacientes en una conocida clínica de la Pedro Rosales de León en vez de atender a los trabajadores municipales independientes.La versión que circuló ayer indicaba que al presidente municipal no le pareció el descuido en el que se encuentra la dependencia de salud y decidió remover al director provisional y nos aseguran que pronto habrá un titular definitivo.***Funcionarios y la diputada Liliana Ibarra se llevaron ayer una “quemada” pública al entregar viviendas a 6 familias de Eco 2000 afectadas por una explosión de gas que destruyó sus hogares que, por cierto, habitaban en forma irregular.La legisladora panista, quien últimamente ha sido acusada por sus detractores de plagiar las iniciativas de la diputada Isela Torres en el Congreso del Estado, se adjudicó también el otorgamiento de las casas a los damnificados que fueron otorgadas por la Coesvi en comodato y nada más por 6 meses, después de lo cual habrán de definir si la compran o se van a otro lado, por lo que la ayuda sólo es de mientras y seguirán sin un patrimonio.Ante el gobernador que presidió el evento y en forma que los asistentes consideraron sobreactuada, dramatizando casi con lágrimas en los ojos, digna de un Oscar, la legisladora se refirió a los damnificados como “sus quemados”, a quienes dijo, atendió por órdenes del mandatario y del titular de la Coesvi, Carlos Borruel y hasta aseguró, logró salvarles la vida.Sin embargo, lo que levantó mayores críticas, fueron las viviendas entregadas a los reubicados, más pequeñas que las minicasas. Estas se ubican en el fraccionamiento Real del Desierto, al suroriente de la ciudad, son casi similares a la de cualquier caseta de seguridad de maquiladora, apenas tienen una puerta, un baño y espacio para un carro.En el PAN, tras el último informe del líder local Jorge Espinoza, se anunció que en el mes de enero se lanzaría la convocatoria para renovar el Comité Municipal y 45 días después se llevaría la elección, probablemente ya en el mes de febrero, se enteraron Los Reporteros.Como aspirante a dirigir al panismo local, el exregidor José Márquez Puente trabaja desde el 11 de octubre, cuando terminó su función en el Ayuntamiento de Juárez, para buscar el voto favorable de los delegados.Su principal plus es el papel opositor que desempeñó en el anterior Cabildo donde exhibió lo mismo la mala calidad de los pavimentos más nuevos de la ciudad, –que siguen igual o peor sin que se sancione a las constructoras– que cuestionó el PMU y el proyecto de alumbrado público en el que se gastaron casi 350 millones de pesos.Adicionalmente, aunque no se le identifica con ningún grupo, Márquez forma parte de la vieja guardia panista que le dio sus primeros triunfos al partido en la década de 1990, –después de aquel famoso verano del 86– con la que el gobernador Corral se identifica plenamente.En el PRI, la renovación del Comité Municipal, que dirige la exdiputada Mayra Chávez, coincidirá prácticamente con la de los panistas, se enteraron Los Reporteros.Los priistas esperan la convocatoria para sustituir a los comités municipales una vez que en el Directivo Estatal se dé el relevo de Memo Dowell, allá por el mes de febrero, trascendió.